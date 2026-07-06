Senador del PVEM afirma que tregua mundialista “terminó” y critica desconfianza de Estados Unidos del T-MEC

Luis Armando Melgar explica su postura sobre las revisiones anuales del pacto con Estados Unidos, en contraste con la visión de 10 años del gabinete económico. (@LAMelgar)

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha provocado reacciones en la afición y también en funcionarios políticos, como la del senador chiapaneco Luis Armando Melgar, miembro del Partido Verde Ecologista (PVEM), que cuestionó el rumbo económico de México y advirtió en su cuenta oficial en ‘X’: “Se acabó la tregua emocional mundialista”, al sostener que la falta de confianza de Estados Unidos impidió renovar el T-MEC y obligará a renegociarlo cada año.

En su mensaje, el senador también criticó al oficialismo y al poder federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “La nación no le pertenece a un partido, ni a una mayoría, ni a una sola voz en Palacio Nacional; mucho menos a la voz que viene de Palenque”, esto en referencia a los dichos que insinúan que el expresidente Andrés Manuel López Obrador da instrucciones a Sheinbaum.

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En la misma publicación, añadió: “Cuando un gobierno necesita explicar demasiado, es porque la realidad ya habló”.

Melgar vinculó esa crítica con un señalamiento económico. Según escribió, “no se renovará el acuerdo comercial” por la desconfianza de Estados Unidos, al que describió como el principal socio comercial de México. A partir de esa premisa, sostuvo que el país tendría que renegociar ese entendimiento cada año, con impactos en las inversiones y el empleo.

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El legislador cerró su publicación con otro cuestionamiento al Gobierno. “Las mentiras siguen, los silencios también”, escribió, antes de afirmar que la confianza tarda años en construirse y minutos en perderse.

Secretaría de Economía sostiene que el T-MEC continúa

Sin embargo, Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Economía, explicó en la “Conferencia del Pueblo” del pasado jueves 2 de julio, que el T-MEC seguirá vigente e y sostuvo que esa continuidad reduce la incertidumbre para las inversiones, luego de que el gobierno de Donald Trump rechazó ampliar el acuerdo y abrió un esquema de revisiones anuales hasta 2036. El funcionario mexicano dijo que el mayor riesgo habría sido una salida de Estados Unidos del tratado, escenario que no ocurrió.

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El nuevo calendario pone presión sobre las decisiones de inversión para la próxima década, pero también fija un marco temporal definido. Según Ebrard, una de las apuestas de México en las mesas de conversación será elevar la producción de distintos materiales en América del Norte para atraer capital extranjero durante ese periodo de 10 años.

La Secretaría de Economía informó tras consultas con Washington que las exportaciones que cumplen las reglas de origen del T-MEC no entrarían en la medida, y tampoco las mercancías cubiertas por las órdenes 232. (Infobae-Itzallana)

La administración de Trump rechazó extender el plazo del tratado hasta 2042 con el argumento de que a Estados Unidos “le va mucho mejor” sin él. Esa decisión dejó abierto un periodo de revisiones cada año con alcance hasta 2036.

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La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura del gabinete económico y aseguró que hay certidumbre en los financiamientos nacionales e internacionales. En la mañanera, dijo: “Hay certidumbre, tan hay certidumbre que se está invirtiendo. Y esta posición, como bien dice el secretario, nos va a dar más incertidumbre. Se mantiene por los próximos diez años”.

PVEM y Morena: ¿Rumbo al Mundial 2026?

De acuerdo con Proceso, Morena abrió en San Luis Potosí su proceso interno rumbo a 2027 con ocho aspirantes y sin participación del PVEM en la primera etapa, un escenario que coloca al estado como el único de las 17 entidades que renovarán gubernatura donde la alianza con PT y Verde sigue sin definirse.

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La consecuencia inmediata es doble: la Comisión Nacional de Elecciones deberá depurar los registros para dejar hasta seis perfiles para encuesta, mientras las dirigencias negocian si habrá candidatura común o competencia por separado.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió de forma oficial solo cuatro registros de San Luis Potosí: Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Ana Dora Cabrera Vázquez y Carlos Arreola Mallol. Esa relación dejó fuera de la comunicación pública a Gerardo Sánchez Zumaya y Angélica Mendoza Camacho, aunque ambos acudieron presencialmente a inscribirse.

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Una mujer sonriente, candidata o militante, aparece en una composición visual con los logos fragmentados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, simbolizando la unidad de la coalición electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La omisión llamó la atención porque, durante los cuatro días de registros, la Comisión Nacional de Elecciones publicó galerías fotográficas de perfiles de Morena, PT y PVEM en cada estado participante. En la tarjeta informativa del cuarto día se reportaron 24 aspirantes presenciales para Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sonora, pero en el caso potosino solo se mencionaron cuatro nombres.

San Luis Potosí fue la única entidad donde el PVEM decidió no participar en esta primera fase del proceso morenista. El coordinador nacional de Elecciones del partido, Arturo Escobar, explicó, citado por Proceso, que la decisión respondió a las reglas internas aplicadas por Morena para impedir que familiares de gobernantes en funciones compitan por las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación.

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