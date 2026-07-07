Las múltiples enfermedades de ‘El Mayo’ Zambada que pretende atender en la cárcel médica de EEUU

Una ilustración en acuarela muestra a Ismael "El Mayo" Zambada sentado en el lado izquierdo de una sala de juicio de EEUU, mientras el juez Brian Cogan preside desde el estrado con una bandera estadounidense de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pidió a la justicia de Estados Unidos que debido a sus enfermedades sea enviado a un centro médico federal en lugar de enviarlo a la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La solicitud fue presentada el 6 de julio de 2026 mediante un memorando de sentencia de 12 páginas ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

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El documento fue firmado por el abogado defensor Frank A. Pérez y argumenta que Zambada García, de 76 años, padece problemas de salud crónicos y progresivos vinculados a su edad.

A sus 76 años Ismael “El Mayo” Zambada ha padecido diversas enfermedades. Por años, la diabetes ha sido la que más ha aquejado al Mayo Zambada, En la investigación que realizó Anabel Hernández, y que publicó en su libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, detalló cómo se encontraba el líder del Cártel de Sinaloa.

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Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la periodista especializada en narco en México, el Mayo tiene una diabetes, la cual ha logrado controlar con el tratamiento genérico para esta enfermedad crónica, además, también tendría problemas de salud en una de sus rodillas.

La publicación de Anabel Hernández revela que tendría acumulación de líquido en la rodilla, razón por la cual Ismael Zambada estaría en tratamiento para drenar el líquido de manera periódica. Pero, esta condición no lo limitaba de sus actividades cotidianas, al contrario, seguía liderando la organización del cártel de drogas.

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En 2020, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, comentó a Infobae México que Ismael Zambada sí tenía problemas de salud, razón por la cual los hijos de Joaquín Chapo Guzmán pensaron en que podrían asumir el liderazgo del cártel de manera pronta.

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Los Chapitos apostaron por quedarse con el liderato absoluto del Cártel de Sinaloa, pero, el Mayo se mantuvo al pendiente de las operaciones de la célula delictiva y no descuidó la organización pese a sus padecimientos.

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Aunque diversas investigaciones habían revelado desde hace años que Zambada García es aquejado por una grave diabetes, el periodista Ioan Grillo señaló que una fuente cercana al ahora otrora narcotraficante informó que el cofundador del también Cártel del Pacífico también padece cáncer.

El comunicador especificó que se trata de leucemia, aunque no brindó detalles sobre que tan avanzada está la enfermedad.

Cabe recordar que en el reporte Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, publicado el pasado 9 de mayo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), apuntó que ‘El Mayo’ se encontraba “en mal estado de salud física”.

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Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg

Dicha declaración tuvo relevancia el pasado 26 de julio de 2025. Aquel día, el narcotraficante, de 76 años de edad, fue presentado en la Corte de Distrito Oeste de Texas en una silla de ruedas.

Por su parte, en su más reciente obra, la periodista Anabel Hernández señaló que la diabetes que padece Zambada García está controlada.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre, incluidos la médula ósea y el sistema linfático. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), esta enfermedad comienza cuando aumenta de manera significativa la producción de glóbulos blancos (leucocitos), encargados de combatir infecciones en el cuerpo.

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Hay varios tipos de leucemia, como la leucemia linfocítica y la leucemia mieloide, que pueden ser agudas o crónicas.

“Cuando el cáncer se presenta en las células que formarán linfocitos (un tipo de glóbulo blanco) se denomina leucemia linfocítica o linfoblástica, mientras que si ocurre en las células que forman los glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos o plaquetas, se denomina leucemia mielógena o mieloide”, indicó la dependencia mexicana.

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Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos ante una corte de Nueva York. (Anayeli Tapia/Ilustración interior hecha por Reuters)

La leucemia impacta severamente en el organismo al interferir con la capacidad del cuerpo para producir células sanguíneas sanas. Esto puede provocar anemia, infecciones graves y hemorragias. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo específico y de la rapidez con que progresa la enfermedad.

Algunos de los síntomas comunes incluyen:

Fatiga y debilidad : debido a la anemia resultante de la falta de glóbulos rojos.

Fiebre o escalofríos : Infecciones frecuentes debido a la disminución de glóbulos blancos funcionales.

Pérdida de peso inexplicable: a menudo sin cambios en la dieta o el ejercicio.

Sudoración nocturna : frecuente y abundante.

Dolor o sensibilidad en los huesos y las articulaciones: provocado por la acumulación de células leucémicas en la médula ósea.

Inflamación de ganglios linfáticos : en el cuello, las axilas o la ingles.

Hemorragias y hematomas fáciles: debido a la disminución de plaquetas.

Petequias : pequeñas manchas rojas que resultan de sangrados mínimos bajo la piel.

Hinchazón en el abdomen: causada por la acumulación de células leucémicas en el hígado o el bazo.

La enfermedad afecta el sistema inmunológico, debilitando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Además, la necesidad de tratamientos como quimioterapia, radioterapia y trasplantes de médula ósea puede causar efectos secundarios significativos, como pérdida de apetito, náuseas, fatiga extrema, pérdida de cabello y mayor vulnerabilidad a otras enfermedades.

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