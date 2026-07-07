México

Las múltiples enfermedades de ‘El Mayo’ Zambada que pretende atender en la cárcel médica de EEUU

Desde diabates hasta un posible cáncer mortal se ha señalado entre los padecimientos del líder y fundador del Cártel de Sinaloa

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una sala de juicio con un hombre sentado a la izquierda y un juez a la derecha, con una bandera de EEUU al fondo.
Una ilustración en acuarela muestra a Ismael "El Mayo" Zambada sentado en el lado izquierdo de una sala de juicio de EEUU, mientras el juez Brian Cogan preside desde el estrado con una bandera estadounidense de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, pidió a la justicia de Estados Unidos que debido a sus enfermedades sea enviado a un centro médico federal en lugar de enviarlo a la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La solicitud fue presentada el 6 de julio de 2026 mediante un memorando de sentencia de 12 páginas ante el juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

PUBLICIDAD

El documento fue firmado por el abogado defensor Frank A. Pérez y argumenta que Zambada García, de 76 años, padece problemas de salud crónicos y progresivos vinculados a su edad.

A sus 76 años Ismael “El Mayo” Zambada ha padecido diversas enfermedades. Por años, la diabetes ha sido la que más ha aquejado al Mayo Zambada, En la investigación que realizó Anabel Hernández, y que publicó en su libro La historia secreta. AMLO y el Cártel de Sinaloa, detalló cómo se encontraba el líder del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Ilustración de hombre con bigote y camisa azul. Detrás, tres edificios: uno clásico con cúpula, uno moderno y uno de ladrillo con la bandera de Estados Unidos.
Una ilustración de Ismael 'El Mayo' Zambada aparece en el centro, con tres prisiones médicas federales de Estados Unidos de fondo, representando sus posibles destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la periodista especializada en narco en México, el Mayo tiene una diabetes, la cual ha logrado controlar con el tratamiento genérico para esta enfermedad crónica, además, también tendría problemas de salud en una de sus rodillas.

La publicación de Anabel Hernández revela que tendría acumulación de líquido en la rodilla, razón por la cual Ismael Zambada estaría en tratamiento para drenar el líquido de manera periódica. Pero, esta condición no lo limitaba de sus actividades cotidianas, al contrario, seguía liderando la organización del cártel de drogas.

En 2020, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, comentó a Infobae México que Ismael Zambada sí tenía problemas de salud, razón por la cual los hijos de Joaquín Chapo Guzmán pensaron en que podrían asumir el liderazgo del cártel de manera pronta.

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Los Chapitos apostaron por quedarse con el liderato absoluto del Cártel de Sinaloa, pero, el Mayo se mantuvo al pendiente de las operaciones de la célula delictiva y no descuidó la organización pese a sus padecimientos.

Aunque diversas investigaciones habían revelado desde hace años que Zambada García es aquejado por una grave diabetes, el periodista Ioan Grillo señaló que una fuente cercana al ahora otrora narcotraficante informó que el cofundador del también Cártel del Pacífico también padece cáncer.

El comunicador especificó que se trata de leucemia, aunque no brindó detalles sobre que tan avanzada está la enfermedad.

Cabe recordar que en el reporte Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, publicado el pasado 9 de mayo, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), apuntó que ‘El Mayo’ se encontraba “en mal estado de salud física.

Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg
Fotografía de archivo de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del juez Brian Cogan (d) frente al narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg

Dicha declaración tuvo relevancia el pasado 26 de julio de 2025. Aquel día, el narcotraficante, de 76 años de edad, fue presentado en la Corte de Distrito Oeste de Texas en una silla de ruedas.

Por su parte, en su más reciente obra, la periodista Anabel Hernández señaló que la diabetes que padece Zambada García está controlada.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta los tejidos que forman la sangre, incluidos la médula ósea y el sistema linfático. De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), esta enfermedad comienza cuando aumenta de manera significativa la producción de glóbulos blancos (leucocitos), encargados de combatir infecciones en el cuerpo.

Hay varios tipos de leucemia, como la leucemia linfocítica y la leucemia mieloide, que pueden ser agudas o crónicas.

“Cuando el cáncer se presenta en las células que formarán linfocitos (un tipo de glóbulo blanco) se denomina leucemia linfocítica o linfoblástica, mientras que si ocurre en las células que forman los glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos o plaquetas, se denomina leucemia mielógena o mieloide”, indicó la dependencia mexicana.

Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos ante una corte de Nueva York. (Anayeli Tapia/Ilustración interior hecha por Reuters)
Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos ante una corte de Nueva York. (Anayeli Tapia/Ilustración interior hecha por Reuters)

La leucemia impacta severamente en el organismo al interferir con la capacidad del cuerpo para producir células sanguíneas sanas. Esto puede provocar anemia, infecciones graves y hemorragias. Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo específico y de la rapidez con que progresa la enfermedad.

Algunos de los síntomas comunes incluyen:

  • Fatiga y debilidad: debido a la anemia resultante de la falta de glóbulos rojos.
  • Fiebre o escalofríos: Infecciones frecuentes debido a la disminución de glóbulos blancos funcionales.
  • Pérdida de peso inexplicable: a menudo sin cambios en la dieta o el ejercicio.
  • Sudoración nocturna: frecuente y abundante.
  • Dolor o sensibilidad en los huesos y las articulaciones: provocado por la acumulación de células leucémicas en la médula ósea.
  • Inflamación de ganglios linfáticos: en el cuello, las axilas o la ingles.
  • Hemorragias y hematomas fáciles: debido a la disminución de plaquetas.
  • Petequias: pequeñas manchas rojas que resultan de sangrados mínimos bajo la piel.
  • Hinchazón en el abdomen: causada por la acumulación de células leucémicas en el hígado o el bazo.

La enfermedad afecta el sistema inmunológico, debilitando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades. Además, la necesidad de tratamientos como quimioterapia, radioterapia y trasplantes de médula ósea puede causar efectos secundarios significativos, como pérdida de apetito, náuseas, fatiga extrema, pérdida de cabello y mayor vulnerabilidad a otras enfermedades.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoIsmael El Mayo ZambadaEl MayoCártel de Sinaloaenfermedadessentenciamexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cártel de Sinaloa: cómo nació la organización criminal que alguna vez lideró El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, ahora detenidos en EEUU

La organización consolidó su poder bajo el liderazgo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros capos históricos, hasta llegar a la actual confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos tras las detenciones de 2024

Cártel de Sinaloa: cómo nació la organización criminal que alguna vez lideró El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, ahora detenidos en EEUU

¿Quién fue el padre de El Mayo Zambada? La muerte por cáncer cerebral que marcó la vida del capo

Un memorando presentado por la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada ante un tribunal de Estados Unidos revela nuevos detalles sobre la infancia del fundador del Cártel de Sinaloa, incluida la muerte de su padre por cáncer cerebral cuando él tenía apenas 12 años

¿Quién fue el padre de El Mayo Zambada? La muerte por cáncer cerebral que marcó la vida del capo

Ceci Flores acusa a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa de revictimización y presionar para limitar jornadas a horario de oficina

La activista pidió que el personal de la Comisión se capacite en derechos humanos y trato digno hacia las familias buscadoras

Ceci Flores acusa a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa de revictimización y presionar para limitar jornadas a horario de oficina

Receta de camarones a la diabla con chile guajillo: el secreto para preparar un platillo picoso, jugoso y lleno de sabor

Una opción ideal para quienes disfrutan los mariscos con un toque intenso, perfecta para compartir en cualquier ocasión y acompañar con arroz, pasta o tortillas recién hechas

Receta de camarones a la diabla con chile guajillo: el secreto para preparar un platillo picoso, jugoso y lleno de sabor

Diferencias entre ENP, CCH e IPN: así funciona la asignación de planteles con ECOEMS

No todas las prepas del ECOEMS preparan para lo mismo ni funcionan igual, y esa diferencia impacta directamente en el acceso a la universidad

Diferencias entre ENP, CCH e IPN: así funciona la asignación de planteles con ECOEMS
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras su asesinato en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

Despiden a la periodista Roxana Guzmán entre llantos y música tras su asesinato en Veracruz: “Sé libre como siempre lo quisiste ser”

La baja de homicidios durante el Mundial 2026 no significa que México sea menos violento, advierte estudio

¿México no investigaba a ‘El Mayo’ Zambada? Esto respondió Harfuch

Abogado de “El Chapo” revela por qué las cartas enviadas a EEUU no son escritas por el narcotraficante y anuncia investigación

El video de los jóvenes de secundaria antes de desaparecer en Puerto Vallarta: “Se iban a la sierra a trabajar tres meses”

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Gala Montes revela conflicto con su hermana Beba y habla de la distancia con su sobrina: “¿Es que soy mala?”

Quién es el influencer Brayan Zariñan, denunciado por presunto abuso sexual en un spa

Elton John confirma conciertos en México: fechas, sede y boletos

Edna Monroy responde a quienes la culpan del divorcio de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro: “¿Soy responsable? No”

Nicolás Buenfil presume a su papá Ernesto Zedillo Jr. y recuerdan la escandalosa historia con Erika Buenfil

DEPORTES

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

Chicharito reacciona a la eliminación de México contra Inglaterra: “Se aprende más de las derrotas que de las victorias”

David Faitelson explota contra los detractores de Argentina y Messi por el triunfo ante Egipto: “Déjense de estupideces”

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Javier Aguirre revela el mensaje que le dio a Gilberto Mora tras su error en el Mundial 2026

El mensaje bíblico con el que la Hormiga González agradeció su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026