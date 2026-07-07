Vinculan a proceso a peruano señalado por secuestro exprés agravado en la CDMX

Una cuenta bancaria a nombre de Luis "N" habría recibido depósitos vinculados con los crímenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Luis “N”, fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés agravado en la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) lo relacionó con al menos tres casos ocurridos en los últimos dos años.

El extranjero fue detenido el 30 de marzo de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras el auxilio solicitado por una víctima que reportó privación de la libertad bajo amenazas. Desde entonces, la autoridad judicial ha dictado medidas cautelares en su contra y la fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer su posible participación en otros hechos.

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Según reportes oficiales consultados por Infobae México, la investigación ministerial y policial permitió detectar patrones delictivos en varios episodios de secuestro exprés, donde las víctimas fueron obligadas a entregar dinero mediante transferencias bancarias, depósitos y la compra de tarjetas de regalo.

En uno de los casos, ocurrido el 28 de mayo de 2024 en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, dos personas tuvieron que ceder 98 mil pesos para obtener su liberación, de los cuales 43 mil 200 pesos fueron transferidos directamente a una cuenta asociada a Luis “N”.

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Además, la fiscalía capitalina señaló que en otro hecho registrado el 6 de junio de 2024 en la colonia Cuauhtémoc, una víctima entregó 8 mil pesos en efectivo y posteriormente transfirió 39 mil pesos al mismo nombre.

Patrón repetido en secuestros exprés

Las investigaciones revelaron que en al menos ocho casos, las víctimas recibieron una alerta sobre una supuesta falla mecánica en sus vehículos, lo que las obligaba a detenerse.

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En ese momento, eran privadas de la libertad y forzadas a realizar pagos inmediatos.

En todos los casos, se detectó el uso de violencia y amenazas para someter a las personas y asegurar la obtención de recursos económicos, ya sea por transferencia, depósito o compra de tarjetas de regalo, modalidad que permitió rastrear operaciones financieras y vincularlas con el sujeto de nacionalidad peruana.

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Las resoluciones judiciales y la prisión preventiva

Tras ser detenido en flagrancia, el 6 de abril de 2026 la fiscalía logró la primera vinculación a proceso de Luis “N”.

Posteriormente, a partir de las diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI) y el ministerio público, se identificaron otras dos investigaciones iniciadas en 2024.

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El presunto criminal suma tres procesos en su contra. Crédito: FGJCDMX

La autoridad judicial celebró audiencias el pasado 3 de julio de 2026, donde determinó vincularlo nuevamente por ambos casos y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las autoridades no revelaron el centro penitenciario donde permanecerá el presunto criminal.

Además, según los reportes, la defensa del acusado argumentó en contra de la medida, pero el juez valoró los datos de prueba presentados por la fiscalía.

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Investigación en curso y posibles nuevas imputaciones

Según información proporcionada por las autoridades, la FGJCDMX continúa con las indagatorias para determinar si el acusado tiene relación con al menos seis eventos más denunciados bajo el mismo modus operandi de las falsas fallas mecánicas.

Además, las autoridades buscan identificar a otras personas que hayan participado en los hechos, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y llevar ante la justicia a todos los presuntos responsables.

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El órgano ministerial recordó mediante un comunicado lanzado este 7 de julio que conforme a la ley y el principio de presunción de inocencia, Luis “N” será tratado como inocente hasta que un juez emita una sentencia definitiva en su contra.