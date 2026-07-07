Economía descarta la salida de Toyota de México: Trump atribuye a los aranceles el traslado de producción a Estados Unidos

Donald Trump celebra el traslado de una parte de la producción de Toyota a Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Economía informó a través de un comunicado, que la fabricadora de vehículos, Toyota, mantendrá su producción en México tras los recientes rumores de su traslado a Estados Unidos.

Aseguró que la planta en Guanajuato que genera 2 mil 800 empleos directos seguirá operando con normalidad, y se prevé que en los próximos días se anuncie una inversión por parte de la empresa japonesa por más de 500 millones de dólares.

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Estas declaraciones se dan en un contexto, donde la compañía dio a conocer que transferirá parte de la producción del modelo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a Texas, EEUU, como parte de un proceso de reestructuración en sus funciones globales.

“Toyota anunció que mantendrá su planta en Guanajuato que emplea a 2,800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región”, escribió la dependencia.

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Asimismo, reveló que este proceso se realizará de forma gradual hasta 2030. Mientras que la multinacional continúa con el análisis del futuro que tendrá la planta a partir de esa fecha en territorio mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habló sobre el tema durante su conferencia matutina de este 7 de julio, afirmando que las autoridades pertinentes se encuentran en contacto con la firma para saber con exactitud la dinámica del traslado, manteniendo las mejores condiciones para los trabajadores.

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A raíz del cuestionamiento sobre si esta situación es una respuesta inmediata a las nuevas revisiones anuales del T-MEC y las tensiones que engloba el pacto desde hace algunos meses, indicó que no está relacionado pues el presidente estadounidense lo atribuyó a las tarifas arancelarias.

“No, no es de las revisiones anuales. El propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas o a los aranceles que impuso a México y a otros países relacionados con la industria automotriz”, subrayó.

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Comunicado de la Secretaría de Economía sobre la planta de Toyota en México. (X - @SE_mx)

Donald Trump celebra traslado de Toyota a Estados Unidos

Ante el anuncio de la reubicación de parte de la línea de manufactura de automóviles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró que los aranceles impuestos al sector automotriz el año pasado están surgiendo efecto.

“Toyota traslada su producción de México a Estados Unidos (¡Texas!). Es un asunto de gran importancia. ¡Los aranceles están dando resultados!“, expresó el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

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Durante una conferencia realizada el pasado lunes 6 de julio, reafirmó que estas acciones son resultado de su política arancelaria implementada desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca.

“Está construyendo una de las plantas de automóviles y camionetas más grandes jamás edificadas. Es impresionante. Eso es lo que logran los aranceles cuando se utilizan adecuadamente”, manifestó.

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Toyota

El traslado de Toyota a EEUU y su impacto en el T-MEC

La empresa japonesa anunció el día de ayer una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para la ampliación de su planta en San Antonio, Texas, proyecto que incluirá el traslado de una parte de la producción desde Baja California.

Tras esta decisión, la compañía aseguró que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer su capacidad de manufactura en el territorio estadounidense.

Por otro lado, reiteró su respaldo a la próxima renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), considerando que es un acuerdo comercial fundamental para proteger la competitividad de la industria automotriz en la región de América del Norte.

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Ted Ogawa, el presidente y director ejecutivo de Toyota Norteamérica, informó que esta expansión es un reflejo de la confianza de la armadora en EEUU, contribuyendo a fortalecer la cadena de suministro ante la demanda de los consumidores, así como a generar oportunidades económicas en Texas.