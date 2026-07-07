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Claudia Sheinbaum recibirá al presidente de Suiza para fortalecer inversiones y comercio entre ambos países

Roberto Velasco recibe a Guy Parmelin, quien inicia visita oficial a México previo a reunirse con la presidenta

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Guy Parmelin inicia visita oficial a México previo a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Guy Parmelin inicia visita oficial a México previo a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, inició este lunes una visita oficial a México que tendrá como momento central la reunión que sostendrá el próximo miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral, impulsar el comercio y ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones.

El mandatario suizo arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, quien dio la bienvenida a la delegación europea integrada también por la esposa del presidente, Caroline Merotto.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita forma parte de la estrategia para continuar profundizando los vínculos económicos y comerciales entre México y Suiza, dos países que mantienen una relación diplomática de casi dos siglos.

México y Suiza buscan ampliar la cooperación económica

Durante el encuentro entre Sheinbaum y Parmelin se revisará la agenda bilateral, con especial énfasis en comercio, inversión, innovación, desarrollo tecnológico y cooperación económica.

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La visita ocurre en un contexto de creciente interés de empresas extranjeras por ampliar sus operaciones en México, mientras el Gobierno federal continúa promoviendo al país como un destino estratégico para la inversión internacional.

Suiza es considerado uno de los principales socios económicos europeos de México y mantiene una importante presencia empresarial en sectores como el farmacéutico, financiero, tecnológico, alimentario e industrial.

Una relación bilateral con más de 190 años de historia

Los lazos diplomáticos entre México y Suiza se remontan a 1827 y, desde entonces, ambas naciones han construido una relación basada en la cooperación política, económica, científica y educativa.

Actualmente, más de 600 empresas suizas operan en territorio mexicano, generando alrededor de 60 mil empleos directos y consolidando a Suiza como uno de los inversionistas europeos más relevantes en el país.

El intercambio comercial también se encuentra respaldado por el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), mecanismo que ha fortalecido el flujo de bienes, servicios e inversiones.

Datos clave de la relación entre México y Suiza:

  • Relaciones diplomáticas desde 1827.
  • Más de 600 empresas suizas tienen operaciones en México.
  • Generan alrededor de 60 mil empleos directos.
  • Ambos países mantienen cooperación económica, científica y educativa.
  • El comercio bilateral se impulsa mediante el Tratado de Libre Comercio con la EFTA.

¿Quién es Guy Parmelin?

Guy Parmelin nació el 9 de noviembre de 1959 en Bursins, Suiza. De profesión agricultor y viticultor, inició su carrera política en la década de los noventa como integrante de la Unión Democrática de Centro (UDC).

En 2015 fue elegido integrante del Consejo Federal de Suiza y, desde 2019, encabeza el Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación. Su trayectoria lo ha convertido en una de las principales figuras políticas del país europeo y en un impulsor de las relaciones comerciales internacionales.

Sheinbaum continuará agenda con líderes internacionales

La reunión con el presidente suizo forma parte de una serie de encuentros que la presidenta Claudia Sheinbaum ha previsto con mandatarios y representantes de distintos países para fortalecer la presencia de México en el escenario internacional.

En días recientes, la mandataria adelantó que, además de la visita de Guy Parmelin, también sostendrá reuniones con representantes de España y recibirá en septiembre al presidente de Corea, como parte de la estrategia para atraer nuevas inversiones y consolidar alianzas económicas.

Con la visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, ambos gobiernos buscarán abrir nuevas oportunidades de cooperación y reforzar una relación que históricamente ha destacado por su estabilidad, el intercambio comercial y la inversión productiva.

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