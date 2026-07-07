México

Morena revive la denuncia por la caída del sistema en la elección presidencial de 1988

El partido sostiene que la confianza en los comicios actuales se construye a partir de décadas de resistencia

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Morena recuperó la denuncia de la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988 y el presunto fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. (Foto: Especial)
Morena recuperó la denuncia de la “caída del sistema” en la elección presidencial de 1988 y el presunto fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. (Foto: Especial)

A 38 años de la elección presidencial del 6 de julio de 1988, Morena recuperó la denuncia de la caída del sistema y el presunto fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas para sostener que la democracia mexicana surge de una lucha de décadas contra uno de los episodios que más dañaron la confianza en las instituciones electorales. En un mensaje difundido este 6 de julio, el partido escribió: “¡El pueblo no olvida!”.

La imagen compartida por el partido presenta el hecho como una “antiefeméride” y atribuyó al PRI un fraude contra el entonces candidato del Frente Democrático Nacional. También definió la interrupción del conteo presidencial como símbolo de uno de los mayores agravios a la democracia mexicana.

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La elección de 1988 quedó bajo sospecha por el apagón del conteo

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El conteo de votos se interrumpió alrededor de las 20:30 horas del 6 de julio de 1988, cuando los preliminares habrían favorecido a Cuauhtémoc Cárdenas. (Cuartoscuro)

El episodio al que aludió Morena ocurrió durante la jornada del 6 de julio de 1988, cuando se interrumpió el flujo de información del conteo de votos justo cuando los resultados preliminares habrían favorecido a Cuauhtémoc Cárdenas. La falla ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en la primera elección en la que los representantes de partidos seguían en tiempo real la información electoral.

Cárdenas relató décadas después ante abogados y jueces electorales que el recuento oficial omitió 25 mil casillas. En esa misma versión sostuvo: 45% del total se inventaron. Esos números inventados se hicieron oficiales y así se armó la elección”.

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El resultado oficial dio como ganador a Carlos Salinas de Gortari con 50.36% de los votos válidos, frente a 31.12% de Cárdenas y 17.07% de Manuel Clouthier, candidato del PAN. Antes, en la madrugada del 7 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI proclamó vencedor a Salinas pese a que existía un acuerdo entre los partidos para esperar las cifras oficiales.

La desconfianza no se limitó al fallo informático. Hubo irregularidades como la publicación tardía de la ubicación de casillas, boletas marcadas previamente a favor del PRI, el borrado de la tinta indeleble y padrones electorales incompletos.

También se reportaron prácticas irregulares durante ese proceso: el embarazode urnas, el robo de paquetes electorales y la expulsión de representantes de casilla. La Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Manuel Bartlett, evitó proporcionar información a los partidos opositores mientras crecían los rumores sobre una tendencia favorable a Cárdenas.

La validación de Salinas profundizó la crisis de legitimidad

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El PAN reconoció a Salinas y pactó no abrir paquetes ni hacer recuento, mientras la quema de boletas cerró revisiones posteriores. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Las cifras oficiales tardaron varios días en publicarse y la elección fue validada por la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral. Según el recuento, 263 diputados votaron a favor, de los cuales 260 eran del PRI; hubo 83 votos en contra y 150 legisladores de oposición no asistieron.

Ese desenlace fue precedido por manifestaciones multitudinarias en la capital encabezadas por Cárdenas y Clouthier, quienes exigieron la anulación del resultado. La crisis política derivó después en la fundación del PRD por parte de Cárdenas y sus seguidores.

A pesar de las protestas, el PAN reconoció a Salinas como presidente y pactó la no apertura de los paquetes electorales ni el recuento de votos. A la par se quemaron boletas electorales, lo que cerró cualquier revisión posterior de la votación.

Bartlett reconoció años después la existencia de un acuerdo entre Salinas y el PAN para evitar el triunfo opositor. En el 2024, Cárdenas sobre el costo que habría tenido una salida violenta: “Quien lo hubiera hecho habría cometido no sólo un acto de inmensa irresponsabilidad, sino un verdadero crimen, pues se habría pagado un altísimo costo en sangre y represión, y sólo se hubiera logrado, además de una masacre, un régimen más arbitrario y represivo del que se tuvo”.

Para Morena, ese antecedente explica por qué la elección de 1988 sigue presente en la memoria pública. Estudios posteriores calcularon que cerca de 45% de los votos fueron manipulados o no contados.

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