Los Chapitos estarían detrás del ataque contra la Marina en Sinaloa que dejó un elemento muerto y tres lesionados

Una primera versión refería que los marinos acompañaban a un grupo de madres buscadoras, pero fue negado incluso por el colectivo. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Una de las agresiones más fuertes contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) por parte de civiles armados se registró la tarde del viernes 3 de julio en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. El saldo fue de un elemento naval muerto y tres más lesionados.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la presa Picachos, ubicada cerca de la comunidad de San Marcos, la cual se dijo en un primer momento que se habría registrado durante un acompañamiento a madres buscadoras del colectivo Por las Voces sin Justicia A.C.

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Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México negaron dicho acompañamiento y detallaron que el grupo de navales solo realizaba acciones preventivas en la zona cuando fueron agredidos.

Al mismo tiempo, el propio colectivo rechazó los señalamientos y dijo que fue durante labores de búsqueda en Escamillas que escucharon las detonaciones de arma de fuego en contra de los marinos, por lo que procedieron a resguardarse.

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Sicarios de Los Chapitos estarían detrás de la agresión

Imagen ilustrativa / Elementos de la Secretaría de Marina se enfrentan con civiles armados en Sinaloa y logran el aseguramiento de una camioneta, armas y otros objetos ilícitos. Foto: Marina

Y es que el cuerpo de marinos se encontraba realizando acciones de sondeo en ríos y presas con la finalidad de prevenir afectaciones y alertar a la población en caso de que incrementaran los niveles de agua a causa de la temporada de lluvias.

En la zona, un grupo de civiles armados los ubicaron y comenzaron a dispararles; el enfrentamiento dejó como saldo cuatro marinos lesionados que recibieron atención médica y posteriormente fueron trasladados al hospital de Villa Unión.

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Pese a los esfuerzos, uno de los marinos falleció cuando recibía atención médica debido a las lesiones que le causaron las balas durante la agresión. Los tres elementos restantes fueron reportados como estables pero hospitalizados.

Las fuentes de seguridad consultadas por Infobae México detallaron que en la zona en la que se registró el ataque armado mantiene operaciones la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, por lo que se presume serían los responsables de la agresión contra los elementos navales.

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Ataque provocó un reforzamiento de seguridad que derivó en el abatimiento de 10 implicados en la agresión

Foto: Marina

Derivado de la agresión, y en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades realizaron un despliegue en distintas regiones del estado con el objetivo de localizar a los implicados en el ataque armado.

El operativo se implementó en las localidades de Cajón Ojo de Agua No.2, Agua Verde y Chametla, donde habitantes reportaron la presencia de elementos navales en convoyes y helicópteros que sobrevolaban en distintas zonas serranas.

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Durante la acción fueron localizados los presuntos responsables del ataque armado, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento a balazos y con el uso de explosivos que culminó con el abatimiento de 10 agresores, así como en la detención de tres hombres.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que los arrestados fueron identificados como José Luis “U”, originario del Estado de México; Steven Alberto “C”, de Colombia, y Yhair “A”, también del Estado de México.

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La comunidad pertenece el municipio de Rosario. Crédito: Redes Sociales

Estos enfrentamientos se llevan a cabo en un contexto de violencia ocasionada por la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos desde septiembre de 2024.

Con el objetivo de contener la violencia, en la entidad se encuentran desplegados más de 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como otros cientos de la Marina.

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Desapariciones, enfrentamientos, privaciones ilegales de la libertad y homicidios son el saldo de las jornadas diarias que viven los habitantes de Sinaloa desde hace casi dos años, en medio de una guerra que especialistas han calificado como una de las más violentas y prolongadas que ha tenido el cártel desde su fundación a finales de los noventas.