Imelda Tuñón enfrenta crisis de ansiedad por pleito con Maribel Guardia, pero confirma nuevo romance

Imelda Tuñón enfrenta crisis de ansiedad por pleito con Maribel Guardia y confirma nuevo romance (IG(/imetunon)

Imelda Tuñón, quien fuera esposa de Julián Figueroa, se ha visto afectada psicológica y emocionalmente debido a las amenazas anónimas que ha recibido en el último año y medio.

La actriz compartió ante los medios de comunicación que su salud mental ha sido inestable debido a las disputas legales, familiares y económicas que sostiene con Maribel Guardia y José Manuel Figueroa.

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“No me mantengo estable la verdad, sí estoy estresada, tengo muchos episodios de ansiedad, pero fuera de eso trato como de respirar, y no salgo tanto de mi casa, como les digo, trato de mantenerme”, señaló la viuda de Julián Figueroa.

Imelda Tuñón se plantea arreglar sus diferencias con Maribel Guardia

(FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Luego de protagonizar uno de los conflictos más mediáticos en el mundo del espectáculo, Imelda Tuñón se plantea bajar la guardia un poco en las disputas legales con Maribel Guardia y José Manuel, ya que considera oportuno acercarse y arreglar sus diferencias.

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“Todos somos seres humanos y yo creo que al final todos nos equivocamos, tanto yo como la contraparte, y hemos tenido muchos deslices las dos partes, mediáticamente se ha hecho un chisme muy grande, creo que se ha hecho como una telenovela y al final lo vamos a tener que arreglar de alguna manera”, declaró la actriz.

Al ser cuestionada sobre un mensaje para la abuela de su hijo, Imelda Tuñón se limitó a desearle el bien: “No, no, ahorita no. Solo espero que esté tranquila y que esté bien”.

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Confirma su nuevo romance y revela cómo se lleva su pareja con su hijo

La publicación de fotografías y mensajes en redes sociales entre Imelda Tuñón y Jorge Baruch refuerza la especulación sobre su cercanía (IG)

La actriz reveló en el mismo espacio que está en una nueva relación, asegurando que su nueva pareja se llama Jorge, confirmando los rumores que la vinculaban con Jorge Baruch, abogado fiscalista y cantante mexicano.

Imelda Tuñón aseguro que su relación con Jorge ya lleva medio año, y la convivencia con su hijo es la mejor, aunque se mantiene distante con la familia Figueroa.

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“Bueno, es que, digo, si una pareja va a tener problemas con que tengas un hijo, entonces no es una pareja aseguró.

¿Cómo surgió el conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La tensión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se mantiene vigente más de un año después del inicio del conflicto judicial que las separó. Todo surgió cuando la actriz costarricense, denunció por presunta violencia familiar a la viuda de su hijo, Julián Figueroa.

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En enero de 2025, la actriz presentó la denuncia con el argumento de proteger a su nieto, José Julián. Señaló que existían riesgos para el menor, como un supuesto consumo de alcohol y sustancias por parte de Imelda, además de conductas que consideró negligentes en el cuidado del niño.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven al centro de la polémica tras la difusión de un video con Julián Figueroa. (RS)

A raíz de esa denuncia, las autoridades decidieron otorgar la custodia provisional del menor a Maribel. Esta decisión marcó uno de los momentos más delicados de la disputa, ya que implicó una separación temporal entre Imelda y su hijo.

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Imelda Tuñón respondió rechazando todas las acusaciones. Sostuvo que el proceso judicial en su contra era injustificado y anticipó que también tomaría acciones legales. Su postura se mantuvo firme durante los meses siguientes, mientras el conflicto escalaba a nuevos niveles de exposición pública.

La situación actual entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón

Hasta ahora, la relación entre ambas sigue siendo tensa. A pesar de ciertos cambios en las medidas legales, el conflicto no ha llegado a su fin. Persisten procedimientos pendientes y el vínculo familiar continúa marcado por el distanciamiento y la desconfianza.

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En síntesis, el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzó con una denuncia por violencia familiar y la búsqueda de protección para un menor, derivando en una disputa por la custodia y la herencia, además de un enfrentamiento público que no ha encontrado resolución definitiva.