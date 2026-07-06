Pensión del Bienestar 2026: guía paso a paso para revistar tu saldo y saber si ya cayó tu deposito

El Calendario Oficial de Pagos de Julio ya ha sido dado a conocer en los canales oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pensiones sociales en México representan un apoyo económico fundamental para millones de personas en situación de vulnerabilidad y fue justamente este lunes 6 de julio cuando se dio a conocer el calendario oficial de pagos para las llamadas Pensiones del Bienestar en el bimestre junio-julio.

Entre estos principales programas se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres del Bienestar.

La primera está dirigida a personas mayores de 65 años y otorga un monto bimestral que, para 2026, asciende a 6,000 pesos.

Por su parte, la Pensión Mujeres del Bienestar está orientada a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con otro tipo de apoyo social, con un pago bimestral de 3,000 pesos.

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Ante la importancia de estos recursos para la economía familiar, es indispensable conocer los métodos disponibles para verificar de manera sencilla y rápida si el pago de la pensión ya fue depositado y cómo consultar el saldo correspondiente.

Pensión del Bienestar 2026: guía paso a paso para revistar tu saldo

Como mencionamos antes, estos son los principales canales para saber si ya has recibido el depósito de tu pensión.

Ingresa tu tarjeta del Bienestar en un cajero automático del Banco del Bienestar o de la red autorizada.

Escribe tu NIP y selecciona la opción “Consulta de saldo” en el menú principal.

Visualiza en pantalla el monto disponible y verifica si ya se reflejó el depósito correspondiente a la Pensión del Bienestar .

Marca el número oficial del Banco del Bienestar desde cualquier teléfono.

Proporciona los datos solicitados de tu tarjeta y sigue las instrucciones del sistema automatizado.

Escucha el saldo actualizado y confirma si ya se realizó el depósito.

Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu teléfono inteligente.

Registra tu cuenta con tus datos personales y los de la tarjeta.

Accede al apartado de saldo y consulta si el depósito de la Pensión del Bienestar ya fue acreditado.

Revisa el historial de movimientos para confirmar la fecha exacta de depósito.

Consulta el calendario oficial de pagos publicado por el programa para conocer las fechas programadas de dispersión de recursos.

Acude a los módulos de atención de la Pensión del Bienestar o comunícate a los teléfonos de contacto ante cualquier duda o inconsistencia en los depósitos.

Se recomienda acudir a un cajero automático o a ventanilla para revisar si existe alguna demora técnica temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario oficial de las Pensiones del Bienestar

Letra A : lunes 6 de julio

Letra B : martes 7 de julio

Letra C : miércoles 8 de julio

Letra C (Sembrando Vida) : jueves 9 de julio

Letras D, E, F : viernes 10 de julio

Letra G : lunes 13 de julio

Letra G : martes 14 de julio

Letras H, I, J, K : miércoles 15 de julio

Letra L : jueves 16 de julio

Letra M : viernes 17 de julio

Letra M : lunes 20 de julio

Letras N, Ñ, O : martes 21 de julio

Letras P, Q : miércoles 22 de julio

Letra R : jueves 23 de julio

Letra R : viernes 24 de julio

Letra S : lunes 27 de julio

Letras T, U, V : martes 28 de julio

Letras W, X, Y, Z: miércoles 29 de julio

El calendario indica las fechas en que las beneficiarias puede revisar si ya cayó el pago de su pensión de acuerdo con la primera letra de su apellido.

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