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Desde el Estadio Ciudad de México, Alito Moreno presume apoyo a la selección

El dirigente priista llama a “dejarlo todo en la cancha”

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Alejandro Moreno escribió “¡Sí se puede!” como parte de su respaldo a la Selección Mexicana. (Foto: C/@alitomorenoc)
Alejandro Moreno escribió “¡Sí se puede!” como parte de su respaldo a la Selección Mexicana. (Foto: C/@alitomorenoc)

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno publicó este 30 de junio un mensaje de respaldo a la Selección Mexicana desde el Estadio Ciudad de México, durante el partido México vs Ecuador.

En su cuenta de X, Alito Moreno escribió: “¡Sí se puede! Vamos con todo, @miseleccionmx. Millones de mexicanos y de familias enteras estamos con ustedes, apoyándolos con el corazón, con orgullo y con toda la pasión por estos colores que nos unen y nos llenan de ilusión. ¡A dejarlo todo en la cancha! ¡Claro que se puede!”

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Alito Moreno acusa que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información

La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
Alito Moreno afirmó que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información a autoridades de ese país. Crédito: X @PRI_Nacional

El dirigente nacional del PRI afirmó el pasado 29 de junio que integrantes de Morena viajan a Estados Unidos para entregar información a autoridades de ese país y sostuvo que esos contactos podrían derivar en más investigaciones, en medio de la polémica por un reportaje que atribuye a funcionarios del partido gobernante acercamientos con agencias estadounidenses.

Moreno aseguró que ese escenario “va a dar pie a que haya más investigaciones. También planteó que algunas personas ligadas a Morena “ya tienen vínculos ya institucionales formales” con el gobierno y agencias de Estados Unidos.

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El dirigente nacional del PRI añadió una frase para describir lo que, a su juicio, ocurre dentro del partido guinda: “Entonces, como se dice comúnmente, cuando el barco se empieza a hundir, las primeras que saltan son las ratas y yo creo que entre ellos se van a empezar a echar culpas.

En la misma declaración, el dirigente del PRI destacó que “tendría que ser un gobierno, que no es el Gobierno de México, quien haya investigado y quien verdaderamente sancione y castiguen a todos estos narcopolíticos de Morena.

Un reportaje de The New York Times sostuvo que al menos una docena de funcionarios electos en México, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido oficialista, se habrían acercado a autoridades de Estados Unidos para intercambiar información sobre otros políticos.

La publicación ubicó esos contactos después de que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de colaborar con organizaciones del narcotráfico. En ese contexto, Moreno dijo ante medios que hay datos que son públicos y publicados” sobre personas imputadas que, según él, son gobernadoras, gobernadores, legisladores e integrantes de gobiernos de Morena en los últimos ocho años.

Ecuador presenta una queja por el ruido afuera de su hotel antes de enfrentar a México

El organismo sudamericano llevaráa su reclamo ante los organizadores del Mundial 2026 tras una serenata con bocinas, pirotecnia y música a alto volumen en Santa Fe, a horas del juego en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero
El organismo sudamericano llevaráa su reclamo ante los organizadores del Mundial 2026 tras una serenata con bocinas, pirotecnia y música a alto volumen en Santa Fe, a horas del juego en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

La delegación de Ecuador llega al duelo ante México en el Mundial 2026 con un viaje de nueve horas y una queja formal por el ruido frente a su hotel, una combinación que alteró la preparación de la selección sudamericana antes de los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México.

Informó la Federación Ecuatoriana de Futbol que presentó un reclamo ante la organización del torneo después de que decenas de aficionados mexicanos se congregaron pasada la medianoche frente al Westin de Santa Fe con bocinas, megáfonos, cacerolas, una batería, música a alto volumen y fuegos artificiales. En su comunicado, la FEF sostuvo que ese procederdista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar”.

Antes del episodio en el hotel, el equipo ya había enfrentado un traslado más largo de lo previsto. Según la agencia Associated Press, el plantel dirigido por Sebastián Beccacece salió de Columbus, Ohio, con un retraso de más de tres horas, y la demora convirtió un itinerario planeado para terminar a las 17:00 en una llegada al hospedaje hasta las 20:20.

El técnico explicó en conferencia de prensa que la jornada acumuló retrasos desde el vuelo hasta el traslado terrestre. “Un retraso en el vuelo, luego el traslado al hotel… al final fue un viaje de nueve horas; tardamos tres horas más de lo previsto”, dijo citado por Associated Press.

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