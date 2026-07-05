Violencia en Guanajuato: asesinan a una mujer dentro de una pizzería en Valle de Santiago

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a una mujer de entre 40 y 45 años con heridas de bala en el rostro y el tórax. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una mujer fue asesinada a balazos la noche del sábado al interior de la pizzería Ed Wings Pizza, ubicada en la zona centro de Valle de Santiago, Guanajuato. El ataque provocó una movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió minutos antes de las 20:00 horas en un negocio localizado sobre la calle 5 de Mayo. Vecinos y comerciantes alertaron al sistema de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego provenientes del establecimiento.

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Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a una mujer de entre 40 y 45 años con heridas de bala en el rostro y el tórax. La víctima vestía pants y sudadera de color negro, además de tenis azules.

Los agresores escaparon tras el ataque

Paramédicos acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras investigaciones apuntan a que los agresores ingresaron a la pizzería y dispararon directamente contra la mujer antes de huir con rumbo desconocido. Tras el ataque, policías municipales desplegaron un operativo de búsqueda en calles cercanas, aunque hasta el cierre de esta nota informativa no se había informado sobre personas detenidas.

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Fiscalía estatal investiga el homicidio

La zona permaneció acordonada mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el levantamiento de indicios y procesaron la escena del crimen.

En el lugar surgió la versión de que la víctima podría ser la propietaria de Ed Wings Pizza. No obstante, esa información no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para practicar la necropsia de ley. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y establecer si la agresión estaba dirigida específicamente contra la víctima.