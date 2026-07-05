México vs. Inglaterra genera alta demanda en restaurantes y bares del país

Aficionados de México e Inglaterra llenan un restaurante en el país para seguir un partido de fútbol en múltiples pantallas, consumiendo alimentos y bebidas servidos por el personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en las canchas. Miles de aficionados han convertido a los restaurantes, bares, cantinas y establecimientos con pantallas en los principales puntos de reunión para seguir el encuentro, lo que ha provocado una importante demanda para la industria restaurantera en distintas ciudades del país.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), los partidos de la Selección Mexicana han representado los días de mayor movimiento para el sector durante la Copa del Mundo, al grado de que prácticamente todos los establecimientos con transmisión de los encuentros registran alta ocupación.

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El encuentro de este domingo frente a Inglaterra, uno de los más esperados del torneo, mantiene optimistas a los restauranteros, quienes esperan repetir o incluso superar la afluencia registrada en los compromisos anteriores del combinado nacional.

Partido entre México e Inglaterra llena restaurantes y bares

La vicepresidenta de CANIRAC, Mireya Ruiz, aseguró que los partidos de México han sido “una locura” para la industria restaurantera, ya que la respuesta de los aficionados ha sido superior a la observada en otros encuentros del torneo.

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“No hay un solo lugar que tenga una televisión que no esté lleno”, afirmó la representante del organismo al referirse al ambiente que se vive durante los partidos de la selección nacional. También expresó su confianza en que una victoria frente a Inglaterra mantenga la euforia y motive a más personas a salir de casa para disfrutar el encuentro en restaurantes y bares.

Sin embargo, la dirigente reconoció que el impacto económico no ha sido uniforme. Los Fan Fest y las transmisiones públicas organizadas en distintas ciudades también han atraído a miles de aficionados, lo que ha distribuido parte del consumo fuera de los establecimientos gastronómicos. Además, muchos visitantes internacionales han permanecido pocos días en México, reduciendo la derrama esperada para los negocios del sector.

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Aun así, el organismo considera que el Mundial representa una oportunidad para posicionar la gastronomía mexicana y atraer turismo más allá del evento deportivo.

CANIRAC prevé beneficios para más de 206 mil establecimientos

Antes del inicio del torneo, CANIRAC estimó que el Mundial 2026 impulsaría un incremento cercano al 30% en las ventas de la industria restaurantera durante junio y julio, beneficiando a más de 206 mil establecimientos de alimentos y bebidas en todo el país.

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Además, el organismo proyectó la creación de alrededor de 39 mil empleos temporales para atender la mayor demanda de clientes durante la justa mundialista.

Una primera evaluación realizada por la cámara tras los primeros partidos reveló que:

El 28% de los restaurantes registró ventas superiores a las de un día habitual.

Algunos establecimientos reportaron incrementos de entre 40% y 50% .

Los negocios con mejores resultados fueron restaurantes-bar , cantinas y establecimientos con promociones relacionadas con el Mundial.

Cuatro de cada diez negocios contrataron personal adicional para atender el incremento de clientes.

No obstante, la propia CANIRAC ha advertido que el beneficio económico se concentra principalmente en los días en que juega México, mientras que el resto del torneo presenta un comportamiento mucho más moderado.

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El consumo mundialista sigue impulsado por los aficionados mexicanos

Otra de las conclusiones obtenidas por la encuesta nacional realizada por CANIRAC es que la mayor parte del consumo observado hasta ahora proviene del mercado nacional.

El organismo detectó que 65% de los restaurantes no reportó incrementos en ventas durante el arranque del Mundial, aunque algunos establecimientos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, especialmente durante los encuentros de la Selección Mexicana. También identificó que el ticket promedio más frecuente se ubicó entre 251 y 400 pesos por persona, reflejando reuniones familiares y de amigos para seguir los partidos.

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Los datos muestran que el comportamiento del consumidor depende en gran medida del atractivo de cada encuentro y del desempeño del equipo mexicano, por lo que un eventual avance frente a Inglaterra podría prolongar la buena racha para numerosos restaurantes y bares.

Además, CANIRAC considera que el verdadero reto será convertir el entusiasmo generado por el Mundial en un mayor flujo turístico y gastronómico una vez que concluya la competencia.

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Mientras tanto, para miles de aficionados, los restaurantes continúan siendo uno de los lugares favoritos para vivir la emoción del futbol acompañados de familiares y amigos, una tendencia que este domingo podría alcanzar uno de sus puntos más altos con el esperado México vs Inglaterra.