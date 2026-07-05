Los programas gratuitos del IMSS e ISSSTE para adultos mayores que pocos conocen

Jubilados y personas con discapacidad afiliadas al IMSS tienen descuento del 50% en las inscripciones a estas actividades. Quienes ya reciben pensión quedan exentos de pago en varios de los programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS y el ISSSTE ofrecen, de forma gratuita o a precios muy bajos, una cartera de actividades culturales, deportivas y recreativas que la mayoría de los pensionados abandona al momento del retiro sin saber que el derecho sigue vigente.

Jubilados y personas con discapacidad afiliadas al IMSS tienen descuento del 50% en las inscripciones a estas actividades. Quienes ya reciben pensión quedan exentos de pago en varios de los programas.

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Qué actividades ofrece el IMSS

El primero ofrece atención integral al envejecimiento activo; el segundo, capacitación técnica para quienes buscan mantenerse activos o generar ingresos tras el retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de sus Centros de Seguridad Social (CSS) y Unidades Deportivas distribuidas en todo el país, el IMSS imparte disciplinas como natación, fútbol, básquetbol y danza folclórica, además de talleres de música, cocina, panadería, corte y confección, y estilismo.

Para adultos mayores de 50 años existe, entre las novedades de 2026, el programa Fútbol Sin Correr, una modalidad adaptada que se incorporó en el marco de la Semana Nacional de Prestaciones Sociales. También opera el Fútbol T21, dirigido a personas con trisomía 21.

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El Centro de Atención Social a la Salud de las y los Adultos Mayores (CASSAAM) y el Centro de Capacitación y Rehabilitación para el Trabajo (CECART) son dos espacios especializados del IMSS que pocas personas conocen. El primero ofrece atención integral al envejecimiento activo; el segundo, capacitación técnica para quienes buscan mantenerse activos o generar ingresos tras el retiro.

Actualmente, más de 58 mil personas participan en las actividades de las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales del IMSS solo en la Ciudad de México Norte, según informó José Antonio González Lozada, encargado del Departamento de Prestaciones Sociales de esa representación.

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El doctor Luis Miguel Hernández Flores, titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, indicó que estos programas buscan “promover hábitos saludables, el desarrollo de habilidades y la integración comunitaria a través de espacios accesibles en el territorio nacional”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cursos en línea y presenciales para capacitación

El IMSS también ofrece cursos de capacitación para el trabajo, tanto presenciales como en línea, a través de las plataformas CLIMSS y EDUTK. Las opciones incluyen panadería, repostería, carpintería, telemarketing, estilismo y corte y confección, entre otras disciplinas.

El doctor Luis Miguel Hernández Flores, titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, indicó que estos programas buscan “promover hábitos saludables, el desarrollo de habilidades y la integración comunitaria a través de espacios accesibles en el territorio nacional”.

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Lo que ofrece el ISSSTE: desde Tai Chi hasta viajes

En cada delegación estatal funciona un Centro Cultural y Biblioteca ISSSTE con instalaciones y personal capacitado para el desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas. Estos espacios están abiertos a jubilados, pensionados, trabajadores activos y sus familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del ISSSTE opera en todas las delegaciones del país con una oferta que incluye talleres de manualidades, coro, danza folclórica, Tai Chi, bordado, pintura, dibujo, huertos urbanos y cine club. También organiza pláticas de prevención y viajes de convivencia conocidos como “Viajes Convive”.

En cada delegación estatal funciona un Centro Cultural y Biblioteca ISSSTE con instalaciones y personal capacitado para el desarrollo de actividades sociales, culturales y formativas. Estos espacios están abiertos a jubilados, pensionados, trabajadores activos y sus familias.

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Para el descanso y el turismo, el ISSSTE cuenta con TURISSSTE, su programa de viajes a precios subsidiados. Los paquetes incluyen recorridos a Ciudades Patrimonio como Guanajuato, Querétaro y Zacatecas; Pueblos Mágicos como Tlalpujahua y Valle de Bravo; rutas de playa, y balnearios en Morelos e Hidalgo con enfoque en salud y relajación.

Las excursiones de un día arrancan desde aproximadamente $500 pesos mexicanos, mientras que los paquetes con pernocta de tres a siete días oscilan entre $14,760 y más de $28,000 pesos por persona, según la categoría y el destino. Los pensionados pueden pagar sus viajes a crédito vía nómina. Para cotizar y reservar, el trámite se realiza en la Oficina de Representación Estatal del ISSSTE más cercana, de lunes a viernes, o a través del portal gob.mx/turissste.

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Estos espacios buscan prevenir el aislamiento, fortalecer la autoestima y mantener hábitos saludables entre la población jubilada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casas de Día y centros de convivencia

El ISSSTE opera Casas de Día y centros de convivencia diseñados específicamente para adultos mayores, con atención especializada, recreación social y actividades de estimulación. Estos espacios buscan prevenir el aislamiento, fortalecer la autoestima y mantener hábitos saludables entre la población jubilada.

Tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con apoyo psicológico gratuito para derechohabientes. El programa de atención emocional está disponible durante todo el año y no requiere derivación médica previa para acceder a una primera consulta.

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