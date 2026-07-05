La espuma de los festejos del Mundial puede dañar tus ojos: el riesgo que pocos conocen

Una persona con camiseta de fútbol mexicana manifiesta molestia ocular por espuma en los ojos durante una celebración masiva, situación que requiere lavado de 15 a 20 minutos con agua. ((Imagen creada con Gemini IA))

El histórico desempeño de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 ha desatado la euforia total entre la afición. Las calles, plazas y monumentos de la Ciudad de México vibran al ritmo de matracas, tambores y banderas, especialmente de cara al emocionante duelo de México vs Inglaterra. Sin embargo, entre la algarabía, un invitado clásico de las celebraciones está encendiendo las alarmas médicas: la espuma artificial.

Ante las masivas concentraciones de fanáticos, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX emitió una advertencia preventiva a través de su cuenta oficial en 'X’, alertando sobre los severos peligros de rociar estos aerosoles químicos durante la jornada mundialista.

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Los riesgos de la espuma para tu salud

Si te salpican el rostro con espuma de fiesta, el contacto no es inofensivo. Las autoridades sanitarias advierten sobre tres frentes de riesgo principales:

Daño ocular (conjuntivitis química): El contacto directo provoca una fuerte inflamación en la membrana del párpado y el globo ocular. Se manifiesta casi de inmediato con ardor intenso, enrojecimiento y lagrimeo incontrolable.

Lesiones en la piel: Los aditivos corrosivos pueden desatar dermatitis, sarpullido agudo o, en el peor de los escenarios, quemaduras químicas.

Vías respiratorias: Inhalar la brisa química que deja la espuma en el aire puede desencadenar crisis de asma, tos persistente y una peligrosa inflamación pulmonar.

Una infografía de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalla los riesgos para ojos, piel y pulmones derivados del contacto con espuma artificial durante celebraciones. (La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México )

Por su parte, el Dr. Israel Otero, dermatólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, detalló a El País México que el daño en la piel y los ojos está dictado por los agresivos ingredientes de estas latas. Los agrupó en dos categorías de riesgo:

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Componentes irritativos: Contienen surfactantes (potentes limpiadores usados en detergentes) y propilenglicol (un alcohol). Componentes alergénicos: Incluyen fragancias sintéticas y conservadores industriales (como la metilisotiazolinona), capaces de desatar fuertes reacciones alérgicas en pieles y mucosas sensibles.

Primeros auxilios: ¿Qué hacer si te cae espuma en los ojos?

Actuar rápido es la clave para evitar que el festejo del Mundial termine en la sala de urgencias. Los especialistas dictan una regla de oro: por ningún motivo te frotes los ojos, ya que esto agravará el daño inicial y raspará tu córnea.

El video presenta al creador de contenido Yulay hablando a cámara, con una interfaz que muestra productos en aerosol y sus precios en la parte inferior. El contenido es un testimonio personal donde Yulay relata un incidente ocular durante los festejos de la victoria de México contra Chequia en el Mundial 2026, ocurridos en el Ángel de la Independencia. Describe el suceso como una experiencia cercana a la pérdida de visión.

Sigue estos pasos de inmediato:

Enjuaga sin parar: Lava los ojos o la piel expuesta con abundante agua limpia a temperatura ambiente durante al menos 15 a 20 minutos. Evalúa el daño: Si la reacción es leve (enrojecimiento superficial en una zona pequeña) y no hay dificultad para respirar, puedes mantenerlo bajo observación en casa. No uses remedios caseros: Evita aplicar gotas que no hayan sido recetadas en el momento.

El Dr. Otero es tajante respecto a las señales de alarma. Si tras el lavado con agua experimentas dolor punzante, hinchazón de los párpados, picazón insoportable, dificultad para respirar o visión borrosa, el cuadro médico es grave. Ante cualquier reducción en la agudeza visual, la evaluación de un oftalmólogo de forma inmediata es vital para salvar tu vista y evitar secuelas permanentes.

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