La Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno organizó una serie de convivencias para disfrutar los partidos del Mundial 2026 con un gran ambiente. (Video: YouTube/@CasadelActorI.A.P.MarioM)

La actriz Verónica Castro realiza una visita a la Casa del Actor I.A.P Mario Moreno este fin de semana, donde provoca emoción entre los residentes y revive la memoria colectiva del medio artístico.

La presencia de Castro coincide con un ciclo de actividades para fortalecer la convivencia entre los actores retirados, según información difundida por la propia institución y el periodista Raúl Gutiérrez en redes sociales.

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El encuentro de Castro con sus colegas adquiere relevancia adicional al coincidir con su reencuentro con la actriz Lucila Mariscal, 36 años después de compartir pantalla en la película Dios se lo pague.

La visita de Verónica Castro impulsa el ánimo en la residencia

La llegada de Verónica Castro a la Casa del Actor, ubicada en la colonia Mixcoac, se da en medio de una serie de actividades destinadas a fortalecer la convivencia y la memoria de los residentes, quienes en su mayoría son actores de la tercera edad.

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El paso de Castro por el recinto destaca por su cercanía y disposición para escuchar a los huéspedes, quienes aprovechan la ocasión para agradecerle el respaldo que ha brindado a lo largo de su trayectoria.

¿Verónica Castro vivirá en la Casa del Actor? El motivo detrás de su visita y reencuentro con Lucila Mariscal (RS)

“¡Grande, Vero! Siempre demostrando su cariño, sencillez y cercanía con quienes han formado parte de la historia del entretenimiento”, afirma el periodista Raúl Gutiérrez en sus redes sociales. La visita adquiere mayor significado al ser compartida también por la organización, la cual resalta la importancia de que figuras públicas mantengan el ánimo y el sentido de comunidad entre los residentes.

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La residencia ofrece servicios médicos, cuidadoras y actividades diarias, que incluyen presentaciones de música en vivo y visitas especiales de amigos, familiares y asociaciones. Durante el actual periodo mundialista, la casa organiza convivencias para que los residentes disfruten juntos los partidos del Mundial 2026, fortaleciendo la integración.

Reflexiones sobre la vejez y el respaldo a los adultos mayores

Durante la visita, Verónica Castro comparte una reflexión sobre los retos que implica la tercera edad: “Llega un momento en el que necesitas que alguien te cuide, que nos protejan, que en la calle se den cuenta de que no puedes caminar rápido, de que alguien te voltee a ver”, expresa la actriz en una entrevista realizada durante 2025. Castro subraya la necesidad de empatía y apoyo social para quienes enfrentan las dificultades físicas y emocionales propias del envejecimiento.

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La actriz, de 73 años, reitera su mensaje a los adultos mayores para no rendirse ante los retos de esta etapa y enfatiza la importancia del autocuidado y el respaldo mutuo. Las personas presentes destacan la actitud abierta de Castro para conversar y compartir recuerdos, lo que fortalece el sentido de pertenencia entre quienes han dedicado su vida al espectáculo.

Reencuentro con Lucila Mariscal: 36 años después de “Dios se lo pague”

Uno de los momentos más comentados de la visita es el reencuentro entre Verónica Castro y Lucila Mariscal, actrices que protagonizaron juntas la película Dios se lo pague, dirigida por Raúl Araiza en 1990. En la cinta, Castro interpreta a Verónica del Valle y Mariscal da vida a La Rana, una dupla que marcó a los espectadores pese a que la crítica no recibió bien la película. La química entre ambas quedó registrada en la memoria de quienes siguieron sus carreras.

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Treinta y seis años después, la Casa del Actor es el escenario donde ambas se reencuentran, ahora en circunstancias distintas. Lucila Mariscal reside en este hogar comunitario por decisión propia, buscando compañía y respaldo en esta etapa de su vida. La fotografía del reencuentro, difundida por la organización, muestra a ambas sonrientes, evocando la escena final de la película donde los personajes comparten una cena tras un giro inesperado en la historia.

La famosa actriz visitó a sus compañeros del mundo del espectáculo en un recorrido lleno de cariño. (Captura: X/@raulgtzoficial) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Castro prioriza su bienestar y mantiene abierta la puerta al regreso

En años recientes, Verónica Castro ha declarado que su retiro del espectáculo no es definitivo. Aunque se ha mantenido alejada de la televisión y los escenarios, no descarta regresar si surge una oportunidad que no afecte su salud y resulte atractiva. En entrevistas recientes, la protagonista de La Casa de las Flores aclara que su regreso depende de las circunstancias y de la naturaleza de la propuesta que reciba.

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Por ahora, Castro prioriza su bienestar personal y disfruta de una vida más tranquila, al tiempo que mantiene contacto con sus colegas y sigue participando en actividades del gremio artístico. La visita a la Casa del Actor fortalece el ánimo de los residentes y refuerza el sentido de comunidad entre quienes han dedicado su vida a la actuación.