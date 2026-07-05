Registro de la Tarjeta Violeta 2026: estos son los requisitos para solicitar el apoyo en Guerrero

El programa abrirá un nuevo periodo de registro; conoce quiénes pueden solicitar el apoyo, cuáles son los requisitos y cómo consultar la convocatoria oficial

El Gobierno de Guerrero mantiene abierta la estrategia de fortalecimiento de la Tarjeta Violeta, un programa social dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad que busca brindar apoyo económico y acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida.

Como parte de la expansión anunciada para este año, las autoridades estatales informaron que habrá un nuevo periodo de registro del 27 al 31 de julio de 2026, durante el cual las interesadas podrán realizar su inscripción conforme a la convocatoria emitida por la Secretaría de Bienestar de Guerrero.

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El gobierno de Guerrero anunció recientemente la ampliación del programa al entregar 2 mil 500 Tarjetas Violeta a mujeres de Acapulco, además de informar que la cobertura crecerá durante 2026 para beneficiar a más municipios de la entidad.

De acuerdo con el Gobierno estatal, actualmente el programa beneficia a 23 mil mujeres y la meta es extenderlo a 30 municipios más antes de que concluya el año, con el objetivo de llegar a más madres jefas de familia que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

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¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta?

La Tarjeta Violeta está enfocada en apoyar a mujeres que cumplen con determinados criterios establecidos por las autoridades estatales.

Una beneficiaria muestra una Tarjeta Violeta durante una jornada del programa en Guerrero, iniciativa estatal dirigida a apoyar a madres jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad

Entre los requisitos generales se encuentran:

Tener entre 18 y 59 años de edad.

Ser madre jefa de familia soltera .

Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica o ser víctima de violencia.

Contar con identificación oficial vigente.

Presentar la documentación solicitada durante el proceso de inscripción.

Es importante señalar que algunos requisitos adicionales pueden variar de acuerdo con la convocatoria vigente o el municipio donde se realice el trámite.

Documentos para el registro

Las interesadas deberán presentar la documentación requerida por la Secretaría de Bienestar de Guerrero, entre la que generalmente se solicita:

Identificación oficial vigente (INE).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente.

En algunos casos, documentación que acredite la situación familiar o información relacionada con las hijas e hijos, conforme a lo establecido en la convocatoria.

Asimismo, el Gobierno de Guerrero habilita un pre-registro en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar, además de módulos para la recepción de documentos en los municipios participantes.

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Fechas del registro

La convocatoria establece que el registro se realizará del 27 al 31 de julio de 2026, aunque las sedes, horarios y municipios participantes deberán consultarse en los canales oficiales del Gobierno de Guerrero.

Las autoridades recomiendan revisar previamente la convocatoria para verificar la documentación completa, así como los módulos habilitados para evitar contratiempos durante el trámite.

Una beneficiaria muestra una Tarjeta Violeta durante una jornada del programa en Guerrero, iniciativa estatal dirigida a apoyar a madres jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad

Un programa que seguirá creciendo en Guerrero

Durante la entrega de nuevas Tarjetas Violeta en Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado reiteró que este programa continuará fortaleciéndose durante el resto de su administración.

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En el evento participaron integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo; la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo; y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

La mandataria destacó que el objetivo es ampliar la cobertura del programa para que llegue a un mayor número de municipios y mujeres que requieren respaldo económico y acompañamiento institucional.

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Debido a que la Tarjeta Violeta es un programa estatal, las autoridades recuerdan que las fechas, requisitos y procedimientos pueden modificarse en cada convocatoria. Por ello, las interesadas deben consultar exclusivamente la información publicada por la Secretaría de Bienestar de Guerrero antes de iniciar su registro, a fin de conocer los criterios vigentes, las sedes disponibles y cualquier actualización relacionada con el proceso de inscripción.