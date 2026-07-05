México

Linchan y queman a un hombre en Puebla tras presunto robo de llantas

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cohuecan, donde el sujeto murió a causa de las lesiones

Guardar
Google icon
Seguridad Puebla
Foto: SSP Puebla

Un hombre fue linchado y quemado por un grupo de personas en el municipio de Cohuecan, estado de Puebla, luego de que vecinos lo acusaron del presunto robo de llantas usadas.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos de vigilancia sobre la Carretera Federal Atlixco-Cuautla, donde detectaron el cierre de la vialidad por un grupo de aproximadamente 60 personas, las cuales presentaban una actitud agresiva y algunos tenían el rostro cubierto.

PUBLICIDAD

Al aproximarse al sitio, los policías ubicaron a un hombre que presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo, pero que se encontraba con vida.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, el hombre fue identificado como Juan Felipe “N”, de 34 años de edad, originario de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula.

PUBLICIDAD

Aunque recibió atención prehospitalaria por paramédicos que arribaron al lugar, el hombre falleció.

Multitud de personas alrededor de una gran hoguera en una calle. Tres agentes de policía uniformados observan detrás de la gente. Edificios de noche al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de medios locales refieren que Juan Felipe “N” viajaba junto con otro hombre en un vehículo dedicado a la compra de fierro viejo; sin embargo, su acompañante habría logrado escapar.

La zona fue acordonada para el trabajo de peritos y agentes de investigación de la FGE, quienes iniciaron una carpeta por el delito de homicidio doloso.

Gobierno de Puebla y FGE rechazan la justicia por mano propia

La FGE precisó que las investigaciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, y reiteró que “ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano”, por lo que llevará a cabo las diligencias necesarias para identificar a los participantes y proceder conforme a derecho.

Por su parte, el Gobierno de Puebla reprobó el uso de la violencia por parte de grupo de personas involucradas en la agresión, por lo que aseguró que no habrá impunidad.

“El Gobierno de Puebla reprueba contundentemente la violencia generada por un grupo de personas en la Carretera Federal a San Juan Amecac (…) En Puebla es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”, detalló en un comunicado.

Segundo linchamiento registrado en el año en Puebla

Seguridad Puebla
Foto: SSP

No se trata del primer caso de linchamiento registrado en el estado, ya que este ocurrió el pasado 28 de mayo en el municipio de Tlachichuca.

Se trató de un hombre identificado como Andrés “N”, quien murió linchado por vecinos de Tlachichuca tras ser sorprendido presuntamente robando en una vivienda de la colonia Rafael Ávila Camacho, de acuerdo con reportes de El Sol de Puebla.

Aunque fue rescatado por agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hombre falleció durante el traslado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán a causa de las lesiones que le ocasionó el grupo de pobladores.

De acuerdo con los datos, Andrés “N”, originario de Chalchicomula de Sesma pero radicado en Tlachichuca, ingresó la noche del 28 de mayo a un inmueble ubicado sobre la avenida Reforma, entre las calles 10 de Septiembre y 5 de Mayo, acompañado de un hombre y una mujer.

Los tres fueron sorprendidos con artículos sustraídos del lugar, aunque dos de los presuntos cómplices lograron escapar, fue Andrés “N” el único que los pobladores pudieron resguardar para posteriormente agredirlo.

Seguridad Puebla
Foto: SSP

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las corporaciones sobre las agresiones. Los uniformados intervinieron, entablaron diálogo con los inconformes y lograron rescatar a la víctima, quien se encontraba desorientado por los golpes recibidos.

Durante el trayecto hacia la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde debía ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, Andrés “N” presentó complicaciones médicas y murió a consecuencia de las lesiones.

Las autoridades locales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para la realización de las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

LinchamientoPueblaroboCohuecanmexico-seguridadmexico-notiicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: aficionados se forman para el Fan Fest Zócalo de la CDMX

Mantente informado sobre lo que acontece previo al partido de Octavos de Final desde la capital mexicana

Mundial 2026, México vs Inglaterra: festejos en Reforma, el Centro y el resto de la CDMX en VIVO: aficionados se forman para el Fan Fest Zócalo de la CDMX

¿Verónica Castro vivirá en la Casa del Actor? El motivo detrás de su visita y reencuentro con Lucila Mariscal

El encuentro con sus colegas adquiere relevancia adicional al coincidir con la primera actriz a 36 años de compartir pantalla en la película ‘Dios se lo pague’

¿Verónica Castro vivirá en la Casa del Actor? El motivo detrás de su visita y reencuentro con Lucila Mariscal

Euforia y heridas: así vive México el Mundial entre la fiesta y las crisis sociales, según el NYT

El Tri llega invicto a la última fecha en el Azteca ante Inglaterra, mientras la fiesta mundialista convive con crisis de violencia y desapariciones

Euforia y heridas: así vive México el Mundial entre la fiesta y las crisis sociales, según el NYT

Precio del gas LP del 5 al 11 de julio de 2026: consulta las tarifas máximas por región

Los costos varían entre estados y localidades por factores logísticos

Precio del gas LP del 5 al 11 de julio de 2026: consulta las tarifas máximas por región

La espuma de los festejos del Mundial puede dañar tus ojos: el riesgo que pocos conocen

Este tipo de sustancias puede quemar la córnea ocular e irritación en la piel

La espuma de los festejos del Mundial puede dañar tus ojos: el riesgo que pocos conocen
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de julio: despliegan policías en CDMX para el partido de México vs. Inglaterra

Capturan a seis presuntos miembros del Cártel de Chiapas y Guatemala con armamento de uso del Ejército Mexicano

Del mito a la realidad: los rumores que durante años rodearon la muerte de ‘El Mencho’

Enfrentamiento entre Ejército y Marina contra civiles armados deja 10 muertos y cinco detenidos en Rosario, Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Quién es ‘Maestro Shifu’ y los influencers que causaron disturbios en concentración de Inglaterra que casi son arrestados

Así fue el polémico plan del Maestro Shifu: se infiltró como reportero para despertar a la selección de Inglaterra previo al partido contra México

Paola Rojas confirma nuevo romance: ¿quién es Jorge Manuel Suárez Azcargota, el hombre que conquistó a la conductora?

¿Alejandro Speitzer prepotente? Circula video de fallida entrevista al actor

Estas son las colaboraciones más importantes entre artistas ingleses y mexicanos

DEPORTES

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT

México gana terreno turístico mientras EEUU pierde visitantes por políticas antimigratorias, según NYT

“Nos atrevimos a creer”: el emotivo mensaje de la Selección Mexicana antes del duelo contra Inglaterra

México vs temporada de influenza: el contraste epidemiológico que rodea al Mundial 2026, según la OPS

México vs Inglaterra EN VIVO: el Tri se enfrenta a los Tres Leones por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

De la desconfianza al “¿Y si sí?”: así vive la afición mexicana el duelo ante Inglaterra