Linchan y queman a un hombre en Puebla tras presunto robo de llantas

Foto: SSP Puebla

Un hombre fue linchado y quemado por un grupo de personas en el municipio de Cohuecan, estado de Puebla, luego de que vecinos lo acusaron del presunto robo de llantas usadas.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos de vigilancia sobre la Carretera Federal Atlixco-Cuautla, donde detectaron el cierre de la vialidad por un grupo de aproximadamente 60 personas, las cuales presentaban una actitud agresiva y algunos tenían el rostro cubierto.

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Al aproximarse al sitio, los policías ubicaron a un hombre que presentaba quemaduras en diversas partes del cuerpo, pero que se encontraba con vida.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, el hombre fue identificado como Juan Felipe “N”, de 34 años de edad, originario de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula.

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Aunque recibió atención prehospitalaria por paramédicos que arribaron al lugar, el hombre falleció.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes de medios locales refieren que Juan Felipe “N” viajaba junto con otro hombre en un vehículo dedicado a la compra de fierro viejo; sin embargo, su acompañante habría logrado escapar.

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La zona fue acordonada para el trabajo de peritos y agentes de investigación de la FGE, quienes iniciaron una carpeta por el delito de homicidio doloso.

Gobierno de Puebla y FGE rechazan la justicia por mano propia

La FGE precisó que las investigaciones se realizan en coordinación con autoridades estatales y municipales, y reiteró que “ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano”, por lo que llevará a cabo las diligencias necesarias para identificar a los participantes y proceder conforme a derecho.

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Por su parte, el Gobierno de Puebla reprobó el uso de la violencia por parte de grupo de personas involucradas en la agresión, por lo que aseguró que no habrá impunidad.

“El Gobierno de Puebla reprueba contundentemente la violencia generada por un grupo de personas en la Carretera Federal a San Juan Amecac (…) En Puebla es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”, detalló en un comunicado.

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Segundo linchamiento registrado en el año en Puebla

Foto: SSP

No se trata del primer caso de linchamiento registrado en el estado, ya que este ocurrió el pasado 28 de mayo en el municipio de Tlachichuca.

Se trató de un hombre identificado como Andrés “N”, quien murió linchado por vecinos de Tlachichuca tras ser sorprendido presuntamente robando en una vivienda de la colonia Rafael Ávila Camacho, de acuerdo con reportes de El Sol de Puebla.

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Aunque fue rescatado por agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hombre falleció durante el traslado a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán a causa de las lesiones que le ocasionó el grupo de pobladores.

De acuerdo con los datos, Andrés “N”, originario de Chalchicomula de Sesma pero radicado en Tlachichuca, ingresó la noche del 28 de mayo a un inmueble ubicado sobre la avenida Reforma, entre las calles 10 de Septiembre y 5 de Mayo, acompañado de un hombre y una mujer.

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Los tres fueron sorprendidos con artículos sustraídos del lugar, aunque dos de los presuntos cómplices lograron escapar, fue Andrés “N” el único que los pobladores pudieron resguardar para posteriormente agredirlo.

Foto: SSP

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 alertó a las corporaciones sobre las agresiones. Los uniformados intervinieron, entablaron diálogo con los inconformes y lograron rescatar a la víctima, quien se encontraba desorientado por los golpes recibidos.

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Durante el trayecto hacia la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde debía ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público, Andrés “N” presentó complicaciones médicas y murió a consecuencia de las lesiones.

Las autoridades locales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para la realización de las investigaciones correspondientes.