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Euforia y heridas: así vive México el Mundial entre la fiesta y las crisis sociales, según el NYT

El Tri llega invicto a la última fecha en el Azteca ante Inglaterra, mientras la fiesta mundialista convive con crisis de violencia y desapariciones

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El periodista retrata en The New York Times, en un texto publicado hoy 5 de julio, cómo los festejos por el Mundial 2026 se multiplican aunque la capital solo recibe cinco partidos. (Infoabae-Itzallana)
El periodista retrata en The New York Times, en un texto publicado hoy 5 de julio, cómo los festejos por el Mundial 2026 se multiplican aunque la capital solo recibe cinco partidos. (Infoabae-Itzallana)

La euforia por el Mundial 2026 ha transformado las calles de la Ciudad de México en una fiesta constante, aunque la capital solo albergó cinco partidos del torneo. Así lo describió el periodista Ioan Grillo en una columna de opinión publicada este 5 de julio en The New York Times, en la que retrató el ambiente previo al duelo entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca.

Una racha histórica para El Tri

De acuerdo con el texto, la selección mexicana llegó a ese partido con una racha de cuatro victorias consecutivas sin recibir goles, un desempeño que, según el autor, generó un nivel de júbilo colectivo que no había visto en sus más de 20 años viviendo en la capital del país.

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Grillo relató que las principales avenidas se han convertido en pistas de baile improvisadas tras cada triunfo, con ventas de jerseys no oficiales desde 15 dólares —muy por debajo de los precios de la mercancía licenciada por la FIFA— y bares improvisados en las calles con promociones de cerveza y tequila.

Réplicas no autorizadas de la camiseta de la selección de México en el Mundial a la venta en una calle de la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Réplicas no autorizadas de la camiseta de la selección de México en el Mundial a la venta en una calle de la Ciudad de México, el martes 30 de junio de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

Testimonios de la celebración

Entre la multitud que celebró la victoria de México sobre Ecuador, el bajista Juan Carlos Sardineta, de 36 años, dijo al medio que “queríamos vivir este momento desde niños”. Por su parte, el jubilado Arturo de la Rosa, de 66 años, describió el ambiente como una especie de válvula de escape ante la tensión social.

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Un jubilado de 66 años, Arturo de la Rosa, dice que el festejo funciona como una válvula de escape ante el clima de presión en la sociedad, durante los festejos tras el triunfo. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

El otro lado de la fiesta

La columna también documentó el lado más sombrío del Mundial. Según el autor, al menos tres personas murieron por asfixia cerca del Ángel de la Independencia la noche del martes, tras la victoria de México sobre Ecuador, en medio de la aglomeración de aficionados.

Grillo señaló además que:

  • Familiares de personas desaparecidas han protestado afuera de los estadios para visibilizar sus casos, y han sido bloqueados por cuerpos policiacos en su camino hacia las sedes.
  • Hubo quejas ciudadanas por el gasto público en la remodelación urbana con motivo del torneo, incluidos murales de ajolotes en infraestructura pública.
  • Hector Flores, padre de una persona desaparecida en Guadalajara en 2021, cuestionó el gasto en un evento deportivo “cuando hay tantas crisis en México”, de acuerdo con el reportaje.

Un respiro en medio de la tensión política

El texto de opinión enmarcó la celebración futbolera en un contexto de polarización política, violencia relacionada con el crimen organizado y presión de Estados Unidos sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyendo amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones militares en territorio mexicano y la falta de renovación del T-MEC, según se menciona en la columna.

Yanira Córdoba, quien trabaja en proyectos de desarrollo rural, comentó que el país “necesitaba algo que nos uniera”, mientras que de la Rosa lo definió como una especie de tregua social cuya continuidad, dijo, dependerá de lo que ocurra una vez que termine el torneo.

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