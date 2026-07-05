Precio del gas LP del 5 al 11 de julio de 2026: consulta las tarifas máximas por región

El precio máximo del gas LP se actualiza para la semana del 5 al 11 de julio y se consulta por municipio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del gas LP volvió a actualizarse para la semana del 5 al 11 de julio, por lo que los consumidores ya pueden consultar el monto máximo autorizado que deberán pagar dependiendo del municipio donde adquieran este combustible. La publicación semanal permite conocer las tarifas vigentes y brinda un parámetro oficial para comparar los precios ofrecidos por los distribuidores.

Aunque se trata del mismo energético, el costo cambia de una región a otra. Las diferencias responden a diversos factores, entre ellos la distancia de transporte, los gastos de distribución, el almacenamiento y la infraestructura disponible en cada zona del país. Como resultado, incluso municipios pertenecientes al mismo estado pueden registrar precios distintos.

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Antes de adquirir un cilindro o solicitar una recarga, revisar los precios autorizados puede representar una ventaja para los consumidores. Además de facilitar la planeación del gasto familiar, también ayuda a identificar posibles irregularidades y fomenta una mayor transparencia en un mercado que forma parte de las necesidades básicas de millones de hogares mexicanos.

Estos son algunos de los precios máximos del gas LP en el país

La publicación semanal de tarifas del gas LP ofrece un parámetro oficial para comparar precios de distribuidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes costos corresponden al precio máximo autorizado por kilogramo y por litro, ambos con IVA incluido, para la semana del 5 al 11 de julio:

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Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kilogramo | $10.92 por litro.

Zacatecas, Mezquital del Oro: $20.66 | $11.16.

Baja California Sur, La Paz: $22.09 | $11.93.

Baja California Sur, Los Cabos: $22.78 | $12.30.

Baja California, Tijuana: $19.62 | $10.60.

Ciudad de México, Azcapotzalco: $19.56 | $10.56.

Hidalgo, Tizayuca: $19.56 | $10.56.

Estado de México, Cuautitlán: $19.56 | $10.56.

Coahuila, Arteaga: $20.23 | $10.92.

Durango, Gómez Palacio: $19.90 | $10.75.

Guanajuato, Celaya: $20.16 | $10.89.

Guanajuato, León: $20.22 | $10.92.

Guerrero, Zapotitlán Tablas: $19.80 | $10.69.

Jalisco, Jalostotitlán: $19.96 | $10.78.

Michoacán, Apatzingán: $20.52 | $11.08.

Morelos, Tlalnepantla: $19.08 | $10.30.

Morelos, Tepoztlán: $19.26 | $10.40.

Nayarit, Tepic: $20.51 | $11.07.

Nuevo León, Monterrey: $19.65 | $10.61.

Querétaro, San Juan del Río: $19.56 | $10.56.

Estos valores representan el límite máximo permitido para cada localidad, por lo que los consumidores pueden utilizarlos como referencia al momento de contratar el servicio o adquirir un cilindro de gas LP.

La regulación busca estabilidad en el mercado y proteger la economía familiar

La regulación de precios máximos del gas LP busca estabilidad del mercado, proteger la economía familiar y habilita herramientas digitales para informar posibles irregularidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de precios máximos forma parte de una estrategia para mantener un mayor equilibrio en el mercado del gas LP. Con esta medida se busca evitar incrementos desproporcionados y ofrecer condiciones más justas tanto para las empresas distribuidoras como para los usuarios, quienes dependen de este combustible para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua.

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Además de publicar las tarifas de manera semanal, las autoridades ponen a disposición herramientas digitales para consultar los precios vigentes y reportar posibles irregularidades. Estas plataformas permiten verificar si el monto cobrado corresponde al autorizado para cada municipio, fortaleciendo la participación de los consumidores y promoviendo el cumplimiento de las disposiciones establecidas.

El control de precios también aporta mayor certidumbre a las familias al facilitar la planeación de sus gastos mensuales. Al mismo tiempo, incentiva una competencia basada en el servicio y el cumplimiento de la normativa, reduciendo prácticas que puedan afectar el acceso a un energético indispensable para millones de personas en todo el país.

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