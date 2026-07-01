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Gobierno de la CDMX ofrece disculpas tras enfrentamiento con madres buscadoras en Calzada de Tlalpan: SSC abre investigación interna

Decenas de uniformados capitalinos rodearon y sometieron a familiares de desaparecidos que se manifestaban pacíficamente rumbo al Estadio Ciudad de México

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Imagen compartida por la SSC cuando informó la contención de los colectivos. Crédito: SSC
Imagen compartida por la SSC cuando informó la contención de los colectivos. Crédito: SSC

El Gobierno de la Ciudad de México ofreció disculpas este martes 30 de junio tras el enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y colectivos de personas buscadoras que se manifestaban sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Avenida Ermita, previo al partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en el marco del Mundial 2026.

La SSC ordenó una investigación interna a cargo de las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos.

El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes, integrado en su mayoría por colectivos de buscadoras, fue encapsulado por decenas de policías capitalinos que buscaban evitar el bloqueo total de la vialidad.

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Integrantes del colectivo Luciérnagas Buscadoras y otros activistas, como Fernando Vargas, padre de Olín Hernando —desaparecido en 2024—, denunciaron haber sido golpeados por uniformados.

Las disculpas y el anuncio de la investigación fueron difundidos mediante un video oficial en los canales de la SSC, en el que aparecen el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero.

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SSC reportó el incidente sin mencionar la represión

A las 13:12 horas, la SSC publicó en X que el personal de la Policía Metropolitana había realizado “una línea de contención” para “replegar y evitar el bloqueo total de la vía” y que, tras dialogar, se permitió la expresión pública sobre la totalidad de Calzada de Tlalpan.

La dependencia no mencionó agresiones ni detalló el número de elementos desplegados.

“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores.
“La policía nos está agrediendo”, se escucha en los videos donde se ve a policías ejercer fuerza contra familiares buscadores. ((Captura de pantalla del video publicado por @Desinformemonos))

La versión institucional cambió conforme circularon en redes sociales videos que mostraban a policías ejerciendo fuerza contra los familiares buscadores.

En los videos se escucha a una de las asistentes gritar: “La policía nos está agrediendo”. Los registros mostraron escenas de encapsulamiento y sometimiento de integrantes de los colectivos.

Vázquez y Cravioto salen a dar la cara

El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez reconoció que la línea de contención “generó algunas fricciones” con los manifestantes y aclaró que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de expresión del contingente.

Según su mensaje, instruyó a Asuntos Internos y a la Dirección General de Derechos Humanos para investigar los hechos como posibles violaciones a los protocolos de actuación policial.

Vázquez sostuvo que la SSC rechaza “enérgicamente cualquier acto que violente los derechos de las personas, especialmente de quienes abanderan causas legítimas” y comprometió sanciones para quien haya actuado fuera de la normatividad.

“Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente”, afirmó. Asimismo, reiteró el compromiso de la dependencia para acompañar a las víctimas y fortalecer el sistema de búsqueda de personas de la CDMX.

El mensaje fue compartido este 30 de junio por las autoridades capitalinas. Crédito: SSC
El mensaje fue compartido este 30 de junio por las autoridades capitalinas. Crédito: SSC

Por su parte, secretario de Gobierno de la CDMX César Cravioto lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas públicas. Explicó que desde el inicio del Mundial la administración capitalina buscó conciliar la libertad de expresión de los colectivos con los derechos de quienes asistían a los partidos, y que esa postura se había sostenido durante el segundo y tercer partido de México.

Señaló que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, había instruido “de manera muy enfática” dialogar con las personas buscadoras para acercar sus demandas al entorno de los encuentros, y que desde el día anterior al incidente se trabajó para que los colectivos pudieran manifestarse en las inmediaciones del estadio.

Amnistía Internacional condenó los operativos y exige garantías

Amnistía Internacional México, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación por los operativos que las autoridades capitalinas implementaron durante la manifestación y advirtió que quienes protestan “ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar”.

La organización sostuvo que responder a las exigencias de las familias con “acciones de contención o represión” profundiza la revictimización y envía “un mensaje inadmisible de intolerancia”.

La organización condenó los hechos. Crédito AMNISTÍA INTERNACIONAL
La organización condenó los hechos. Crédito AMNISTÍA INTERNACIONAL

Además, condenó cualquier acto de represión y exigió a las autoridades de la CDMX garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

Amnistía Internacional también llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a documentar y dar seguimiento a las posibles violaciones a derechos humanos ocurridas durante los hechos.

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