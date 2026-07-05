¿Mexicanos dejaron dormir a la Selección de Inglaterra? Polémica sobre cómo encontraron el hotel genera debate

El video registra la llegada de la selección de Inglaterra a un edificio en la Ciudad de México. Se observa a integrantes del equipo con indumentaria deportiva en tonos claros y oscuros, junto a personal de seguridad vestido de traje y con chaleco naranja. El grupo avanza por un pasillo delimitado por barreras metálicas, con paredes de madera y una mesa con un tablero de ajedrez en primer plano. Esta pieza es una cobertura del arribo del equipo.

La zona de Santa Fe vivió un operativo de seguridad sin precedentes tras la llegada de la Selección de Inglaterra a la Ciudad de México para enfrentar a México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Por exigencia expresa de la Asociación Inglesa de Futbol y bajo la supervisión de autoridades mexicanas, el hotel JW Marriott Mexico City Santa Fe permanece blindado con el objetivo de evitar disturbios y serenatas como la ocurrida días antes con los jugadores de Ecuador.

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Las restricciones incluyen el cierre total de accesos peatonales y vehiculares, así como un perímetro supervisado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El operativo responde a la presión ejercida por la Federación de Inglaterra, que solicitó medidas extremas tras un incidente reciente: la madrugada del 29 al 30 de junio, decenas de aficionados mexicanos irrumpieron en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana con pirotecnia, tambora y cánticos, evento que la Federación Ecuatoriana de Futbol calificó como una violación al juego limpio y denunció ante la FIFA. La reacción inmediata fue una queja formal y el reclamo de mayor seguridad en el entorno de los equipos extranjeros.

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Ingleses piden máxima seguridad; México refuerza el blindaje

El cruce entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca motivó a la Asociación Inglesa de Futbol a exigir a la FIFA y a las autoridades mexicanas garantías para impedir episodios de hostigamiento o serenatas nocturnas.

¿Mexicanos dejaron dormir a la Selección de Inglaterra? Polémica sobre cómo encontraron el hotel genera debate (RS)

De acuerdo con el diario británico The Sun, la percepción de inseguridad que prevalece en Reino Unido sobre la capital mexicana llevó a implementar un protocolo especial para las familias y parejas de los futbolistas. El reporte describe el uso de camionetas blindadas, escoltas armados y rutas previamente evaluadas por especialistas en seguridad, atribuyendo estas medidas al temor de ser víctimas de la delincuencia en lo que definen como “la capital del secuestro”.

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Fuentes policiales informaron que los acompañantes de los jugadores se desplazan únicamente bajo estricta confidencialidad, sin realizar actividades turísticas convencionales y con trayectos autorizados y supervisados por personal especializado. La operación de seguridad, descrita como extrema por medios británicos, busca minimizar cualquier riesgo para los jugadores y sus familiares.

Aficionados mexicanos logran burlar el cerco

Pese al despliegue de seguridad y la planificación de al menos 15 reservaciones en distintos hoteles de la Ciudad de México para distraer a los aficionados, la sede de concentración de Inglaterra fue localizada por seguidores mexicanos. Videos difundidos en la red social X (antes Twitter) la madrugada del domingo muestran a decenas de hinchas congregados en las inmediaciones del JW Marriott Santa Fe. Con tambora, fuegos artificiales y cánticos, intentaron montar una “serenata” en honor al equipo británico.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron para retirar a los aficionados que, según reportes de Somos Analistas, alcanzaron el límite permitido del perímetro, lo que derivó en empujones e intercambio de palabras con las autoridades. “Algunos aficionados se acercaron a darle serenata a Inglaterra y estaban en el límite permitido, pero los policías comenzaron a alejarlos más. Ya hay empujones afuera del hotel Marriot de Santa Fe”, consignó el portal.

Previo a la intervención policial, varios aficionados lograron cantar e incluso festejar a algunos de los jugadores más destacados del equipo inglés. Este hecho, aunque no ha sido ampliamente comentado en redes sociales, contrasta con la percepción negativa generada por el antecedente del partido México vs Ecuador, donde la serenata fue señalada como antideportiva.

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La afición mexicana burló temporalmente el perímetro de seguridad establecido por la policía de la Ciudad de México para impedir disturbios en las inmediaciones del JW Marriott Mexico City Santa Fe, sede de concentración de la Selección de Inglaterra.

Federación Ecuatoriana marca precedente ante FIFA

El 30 de junio, la Federación Ecuatoriana de Futbol formalizó una queja ante la FIFA. En su comunicado, la instancia declaró: “La Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios del juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar”. El antecedente detonó la decisión de reforzar la seguridad para los equipos extranjeros, en especial para la selección inglesa.

Thomas Tuchel, entrenador alemán al frente de los Tres Leones, declaró en rueda de prensa que espera que no se repitan “hostilidades” durante la estancia del equipo en la ciudad. La intervención policial y el cierre total de accesos al hotel son una respuesta directa a la exigencia de un entorno seguro para los jugadores y sus familiares.

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Operativo policial y percepción internacional

El operativo en Santa Fe se da en un contexto de máxima vigilancia en la capital mexicana. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que asistirán al encuentro entre México e Inglaterra, recomendando extremar precauciones en eventos masivos y evitar zonas con alta concentración de personas.

La cobertura mediática internacional ha enfatizado las medidas de seguridad extraordinarias, el temor a incidentes y la imagen de la Ciudad de México como un lugar de riesgo para extranjeros. Las autoridades mexicanas mantienen el blindaje en Santa Fe e insisten en que no hay acceso al hotel ni de forma peatonal, vehicular ni aérea, con el objetivo de evitar situaciones que puedan ser consideradas antideportivas o que afecten el desarrollo del partido programado en el Estadio Azteca.

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