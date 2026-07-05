El papa León XIV recordó a las víctimas del terremoto de Venezuela y dijo que reza por el pueblo en este momento difícil

El papa León XIV recordó a las víctimas del terremoto de Venezuela y dijo que reza por el pueblo venezolano en un momento difícil. (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y manifestó que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical. “Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, expresó el pontífice en español tras saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron el pasado 24 de junio en Venezuela y han dejado un saldo de al menos 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas, según se informó. El impacto de los seísmos ha sido severo en distintas regiones del país y ha generado una amplia respuesta internacional de solidaridad y preocupación.

PUBLICIDAD

El mensaje del papa León XIV se suma a las muestras de apoyo y solidaridad provenientes de diversas partes del mundo, mientras Venezuela enfrenta las consecuencias materiales y humanas de los terremotos registrados el 24 de junio. La comunidad internacional ha puesto de relieve la necesidad de asistencia urgente, tanto en materia de ayuda humanitaria como en recursos para la reconstrucción.

El papa León XIV, al recordar a las víctimas y pedir fortaleza para el pueblo venezolano, reflejó la preocupación de la Iglesia y de múltiples instituciones por la situación en el país. Según la OIM, la cifra de personas afectadas pone de manifiesto la gravedad del desastre y el desafío que representa su atención.

PUBLICIDAD

El papa León XIV ora por Venezuela tras el sismo. (REUTERS/Yara Nardi)

La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, comunicó el viernes pasado que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos en Venezuela. Este dato ilustra la magnitud del desastre y la complejidad de la respuesta humanitaria requerida.

El número de víctimas mortales asciende a 2.954 y los heridos suman 16.592, lo que convierte a este evento en uno de los más devastadores de los últimos años para el país. Las autoridades y organismos internacionales continúan evaluando el alcance de los daños y coordinando la asistencia para atender a la población damnificada.

PUBLICIDAD

Alianza Internacional

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras los graves daños ocasionados por los sismos del 24 de junio. Rodríguez informó que varios países brindarán ayuda humanitaria para restaurar la principal terminal aérea que conecta a Caracas con el exterior, y adelantó que la próxima semana presentará el plan integral de obras para la recuperación del aeropuerto.

La comunidad internacional planteó la necesidad de asistencia urgente y recursos para la reconstrucción tras el terremoto de Venezuela. (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Durante una transmisión televisada, Rodríguez señaló que ya se establecieron contactos con gobiernos extranjeros que colaborarán en la restauración de Maiquetía. No especificó qué naciones integrarán la alianza ni brindó detalles técnicos sobre la intervención, pero aseguró que los acuerdos internacionales están en marcha. También indicó que se pondrá en marcha un proceso de recuperación para otros aeropuertos afectados, aunque no precisó cuáles ni el alcance de los daños.

PUBLICIDAD

La presidenta encargada subrayó que el Ejecutivo trabaja con la banca pública y privada para activar una cartera hipotecaria especial destinada a la reconstrucción, que incluirá un subsidio del 80% y la exoneración de tasas e impuestos asociados a registros de alquileres o compras de inmuebles. Además, se dispuso la prohibición de exportar materiales de construcción para priorizar su uso en la reparación de viviendas y edificaciones dañadas.