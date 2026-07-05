Mundial 2026: así serán los filtros de seguridad en Paseo de la Reforma este domingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encabezó un recorrido de supervisión por los filtros de seguridad instalados en el corredor de Paseo de la Reforma, de cara al partido entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia en su cuenta oficial de X (@SSC_CDMX), el secretario Pablo Vázquez Camacho encabezó la inspección acompañado de:
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- Elpidio de la Cruz Contreras, subsecretario de Operación Policial
- Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
- Roberto Carlos Ríos, director operativo de la Subsecretaría de Control de Tránsito
El objetivo del recorrido fue verificar que no exista obstrucción a la ciudadanía en los puntos de revisión, así como confirmar los cierres viales dispuestos para impedir el paso de vehículos en la zona durante la jornada del encuentro, programado para este domingo 5 de julio.
Aforo limitado en el Ángel de la Independencia
El operativo en Reforma se da luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunciara que el aforo en el Ángel de la Independencia quedará limitado a 25 mil personas, con el propósito de mantener un promedio de cuatro personas por metro cuadrado y evitar aglomeraciones.
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Según lo informado previamente por Vázquez Camacho:
- Una vez alcanzado el límite, el personal policial bloqueará los accesos a la glorieta
- Se activarán protocolos de redireccionamiento hacia otros puntos del corredor de Reforma
- Se aplicará una política de cero tolerancia al comercio ambulante y a motocicletas de reparto en la zona
Ley Seca y despliegue policial
El gobierno capitalino confirmó además que se mantendrá vigente la Ley Seca en los establecimientos ubicados en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa, con el fin de restringir la venta de bebidas alcohólicas para llevar.
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En cuanto al despliegue de seguridad, se prevé la participación de:
- Más de 6 mil elementos de la Policía capitalina en Paseo de la Reforma
- Un doble cinturón de seguridad, desde la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, y un segundo perímetro hasta Avenida Chapultepec e Insurgentes
- 14 mil funcionarios públicos movilizados en el corredor para atender cualquier eventualidad
Antecedente: saldo de festejos anteriores
La ciudad capitalina ha reforzado sus protocolos tras los festejos por triunfos previos de la Selección Mexicana en el torneo, jornadas que, según reportes de medios locales, dejaron un saldo de más de 40 toneladas de basura y varios casos de vandalismo en la zona de Reforma.
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Hasta el momento, las autoridades no han precisado si habrá modificaciones adicionales al operativo antes del inicio del partido.
Palabras clave integradas: SSC CDMX, Paseo de la Reforma, Mundial 2026, filtros de seguridad, Ángel de la Independencia, México vs Inglaterra, Pablo Vázquez Camacho.
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