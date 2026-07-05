Mundial 2026: así serán los filtros de seguridad en Paseo de la Reforma este domingo

El secretario Pablo Vázquez Camacho recorre los puntos de revisión para confirmar que no haya bloqueos al paso peatonal y para verificar los cierres que impedirán la circulación vehicular este domingo 5 de julio. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México encabezó un recorrido de supervisión por los filtros de seguridad instalados en el corredor de Paseo de la Reforma, de cara al partido entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia en su cuenta oficial de X (@SSC_CDMX), el secretario Pablo Vázquez Camacho encabezó la inspección acompañado de:

PUBLICIDAD

Elpidio de la Cruz Contreras , subsecretario de Operación Policial

Paulina Salazar Patiño , subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

Roberto Carlos Ríos, director operativo de la Subsecretaría de Control de Tránsito

@SSC_CDMX

El objetivo del recorrido fue verificar que no exista obstrucción a la ciudadanía en los puntos de revisión, así como confirmar los cierres viales dispuestos para impedir el paso de vehículos en la zona durante la jornada del encuentro, programado para este domingo 5 de julio.

Aforo limitado en el Ángel de la Independencia

El operativo en Reforma se da luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunciara que el aforo en el Ángel de la Independencia quedará limitado a 25 mil personas, con el propósito de mantener un promedio de cuatro personas por metro cuadrado y evitar aglomeraciones.

PUBLICIDAD

Según lo informado previamente por Vázquez Camacho:

Una vez alcanzado el límite, el personal policial bloqueará los accesos a la glorieta

Se activarán protocolos de redireccionamiento hacia otros puntos del corredor de Reforma

Se aplicará una política de cero tolerancia al comercio ambulante y a motocicletas de reparto en la zona

La dependencia informa en su cuenta de X que el secretario Pablo Vázquez Camacho recorre los puntos de revisión para garantizar el paso peatonal y verificar los cierres vehiculares previstos para hoy 5 de julio

Ley Seca y despliegue policial

El gobierno capitalino confirmó además que se mantendrá vigente la Ley Seca en los establecimientos ubicados en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa, con el fin de restringir la venta de bebidas alcohólicas para llevar.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla la implementación de la Ley Seca en colonias de Ciudad de México desde el 5 hasta el 6 de julio debido al partido México vs Inglaterra. (@MorenaCiudadMex )

En cuanto al despliegue de seguridad, se prevé la participación de:

Más de 6 mil elementos de la Policía capitalina en Paseo de la Reforma

Un doble cinturón de seguridad , desde la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, y un segundo perímetro hasta Avenida Chapultepec e Insurgentes

14 mil funcionarios públicos movilizados en el corredor para atender cualquier eventualidad

Antecedente: saldo de festejos anteriores

La ciudad capitalina ha reforzado sus protocolos tras los festejos por triunfos previos de la Selección Mexicana en el torneo, jornadas que, según reportes de medios locales, dejaron un saldo de más de 40 toneladas de basura y varios casos de vandalismo en la zona de Reforma.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si habrá modificaciones adicionales al operativo antes del inicio del partido.

Palabras clave integradas: SSC CDMX, Paseo de la Reforma, Mundial 2026, filtros de seguridad, Ángel de la Independencia, México vs Inglaterra, Pablo Vázquez Camacho.