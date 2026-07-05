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Presunto trabajador del IMSS balea a mando policial en León, Guanajuato

El sospechoso fue detenido después de una persecución; la Fiscalía investiga el caso por tentativa de homicidio

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Tras la agresión, el comandante solicitó apoyo por radio y mantuvo a la vista el vehículo para facilitar su ubicación. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Tras la agresión, el comandante solicitó apoyo por radio y mantuvo a la vista el vehículo para facilitar su ubicación. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un hombre que dijo ser trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido como presunto responsable de disparar contra la patrulla de un mando de la Policía Municipal de León, Guanajuato, tras un aparente conflicto vial. La Fiscalía estatal abrió una investigación por tentativa de homicidio, mientras el sospechoso y una mujer que lo acompañaba quedaron a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió la noche del viernes y comenzó sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, a la altura de la colonia Vértiz Campero.

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En ese punto, Fernando Rodríguez Montiel, comandante y jefe delegacional del Distrito Coecillo, circulaba en una patrulla Dodge Dakota cuando sostuvo una discusión con los ocupantes de una camioneta Volkswagen Tiguan blanca. Tras el intercambio verbal, el conductor del vehículo particular presuntamente comenzó a seguir la unidad policial.

El disparo impactó el parabrisas de la patrulla

La persecución continuó hasta el cruce de los bulevares José María Morelos y Téllez Cruces. Según el reporte de las autoridades, fue en ese lugar donde uno de los ocupantes de la camioneta presuntamente disparó contra la patrulla, proyectil que impactó el parabrisas del lado del copiloto.

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Tras la agresión, el comandante solicitó apoyo por radio y mantuvo a la vista el vehículo para facilitar su ubicación por parte de otras unidades.

Minutos después, policías municipales interceptaron la camioneta en el cruce de Enrique Aranda Guedea y Téllez Cruces, donde detuvieron a sus dos ocupantes.

Aseguran un arma de fuego

El conductor fue identificado como Noé Ulises, de 31 años, quien manifestó ser trabajador del IMSS. Junto con él viajaba una mujer identificada como Angélica, de 20 años. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Durante la inspección del vehículo, los agentes aseguraron una pistola calibre .32 abastecida con seis cartuchos útiles, la cual quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que la patrulla presentaba un impacto de bala en el parabrisas; sin embargo, durante el procesamiento del lugar donde presuntamente ocurrió la agresión no fueron localizados casquillos percutidos ni otros indicios balísticos.

La Fiscalía de Guanajuato mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos, determinar quién realizó el disparo y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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