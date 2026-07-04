Señalan que gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó a FIFA cambiar el horario del partido México vs Inglaterra por motivo de seguridad

Selección Mexicana jugará contra Inglaterra en el Azteca. REUTERS/Henry Romero

Durante las primeras horas del viernes 3 de julio, cayó por sorpresa que el partido de México ante Inglaterra, correspondiente a los 8vos de Final del Mundial 2026, se jugaría en un horario distinto al que la FIFA programó desde un principio.

El encuentro programado a las 18:00 horas se jugaría al medio día del próximo domingo 5 de julio. La información preliminar señaló a las condiciones climáticas, las probabilidades de tormentas eléctricas serían el factor para que el duelo se realizará seis horas antes de lo habitual.

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Sin embargo, con información de David Medrano, comentarista deportivo de la cadena TV Azteca, el origen del cambio proviene del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al solicitar a FIFA que dicho encuentro se adelante por los incidentes ocurridos durante los festejos masivos del martes pasado.

¿Cuál es el origen? El Gobierno Federal solicita a FIFA la posibilidad de que el partido se adelante con la intención que en los Fan Fests en toda la República Mexicana no los tome la noche, por los incidente del México-Ecuador, donde hubo fallecidos", contó el comentarista mientras participaba en un enlace en vivo junto a Carlos Guerrero el Warrior,

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La modificación del encuentro de octavos del Mundial 2026 comenzó a generar controversia (Foto: Santiago Gutiérrez - Composición: Raúl A. González)

“A primera instancia, la gente de FIFA no lo ve mal y dice: ”Deja lo gestiono". Televisoras, federaciones, entrenadores y empieza esta parte de la negociación pero en la parte deportiva, ni en México ni en Inglaterra cayó nada bien. Ni al Vasco Aguirre ni a (Thomas) Tuchel les cayó nada bien al enterarse que había que alterar el plan y que había que jugar al mediodía en lugar de las seis de la tarde", agregó.

Por su parte, Carlos Guerrero fue directo al señalar que la supuesta tormenta eléctrica “fue más una piña, un intento de encontrar una justificación que fuera suficientemente lógica como para que todo el mundo” creyera que esto se debía a una “cuestión climatológica”.

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Asimismo, el Warrior tocó un punto importante: si el encuentro de México e Inglaterra se jugaba con antelación, la FIFA tendría que hacer lo mismo con el horario del cotejo de Brasil y Noruega, es decir el ente rector tendría que alterar dos juegos de 8vos de Final en un mismo día.

“Se hubiera tenido que mover también el partido de Brasil. Imagínense ustedes: “Oye, federación brasileña, un par de horas más tarde o una hora más tarde vamos a mover tu partido”. Por supuesto que no, eran dos juegos los que habría que mover”, manifestó Carlos Guerrero.

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¿Qué dijo el Gobierno de México?

Gente mexicano se aglomeró en el Ángel de la Independencia, REUTERS/Armando Vega

De momento, el Gobierno Federal no ha dado una postura sobre las revelaciones dadas por David Medrano y Carlos Guerrero el Warrior, sin embargo durante la tarde en conferencia de prensa anunciaron distintos dispositivos de seguridad para evitar riesgos el día del partido.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que habrá cupo limitado para ver el partido de México en el Ángel de la Independencia y se contará con la participación de catorce mil servidoras y servidores públicos para fortalecer los controles de acceso en Paseo de la Reforma.

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“Sobre Reforma, habrá catorce mil servidoras y servidores público: seis mil serán policías y ocho mil serán personal de distintas áreas de Gobierno. Anunciamos un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración”, declaró la mandataria de la Ciudad de México.

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. Sabemos que la gente llegará al Ángel muy temprano, una vez el aforo llegue a su capacidad, no se permitirá el acceso a la población a esta zona limitada”, añadió Clara Brugada.

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México celebró el triunfo en el Ángel de la Independencia. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Asimismo, el Licenciado Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Pública, reveló la cantidad de personas que podrán ingresar al Ángel de la Independencia, la gente que no pueda acceder tendrá la opción de asistir a los otros puntos del Paseo de la Reforma para ver el encuentro mundialista.

“A fin que, una vez el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en 25 mil personas, lo que quiere decir que, por el aproximado de cuatro personas por metro cuadrado, se avisará a los asistentes y se limitará el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del corredor del Paseo de la Reforma“, comentó en la en rueda de prensa.

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!Para reforzar estas tareas en las zonas que han registrado mayores concentraciones en el histórico de partidos atendidos, se desplegará un equipo de orientadores mundialistas para guiar a las y los espectadores y distribuirlos de manera ordenada y segura”, agregó el Licenciado Pablo Vázquez Camacho.

La Presidenta exhorta celebrar con responsabilidad

La Presidenta responde las preguntas de los reporteros en Palacio Nacional. Crédito: Especial

Durante la mañanera, Claudia Sheinbaum Pardo pronosticó el triunfo de la Selección Mexicana y solicitó a la ciudadanía festejar el próximo domingo con “responsabilidad” para que no ocurra alguna tragedia a causa de las aglomeraciones en el Ángel de la Independencia.

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“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección Mexicana, porque vamos a ganar, lo hagamos con responsabilidad", dijo la mandataria federal.

“También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio”.

“Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad. Entonces, pedirles a todas y a todos que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya esté informando que hay muchísimas personas", concluyó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

FIFA no se pronunció sobre cambiar el horario del México vs Inglaterra

El ente rector no ha dicho nada sobre el cambio de horario del juego entre México e Inglaterra. IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee

Aunque diversas fuentes aseguraban que el partido se iba jugar al medio día, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en ningún momento envió algún aviso sobre esta decisión, por lo que la información continúa en desarrollo hasta que no exista el comunicado oficial del máximo organismo del futbol mundial.