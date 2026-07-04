Intensas lluvias con granizo provocan nuevamente inundaciones y calles cerradas en Interlomas, Huixquilucan

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que al menos una camioneta quedaba a la deriva arrastrada por la corriente, mientras distintas áreas de la región mostraban encharcamientos de considerable profundidad (Captura de pantalla/ X @Huixquilucan 2.0)

Lluvias con granizo azotaron la zona de Interlomas, en Huixquilucan, la tarde del viernes 3 de julio y provocaron inundaciones severas que anegaron varias vialidades del municipio y dejaron vehículos flotando entre basura.

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que al menos una camioneta quedaba a la deriva arrastrada por la corriente, mientras distintas áreas de la región mostraban encharcamientos de considerable profundidad. Las imágenes circularon rápidamente y evidenciaron afectaciones en varios puntos del municipio, no solo en Interlomas.

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En temporada de lluvias, prevenir también es proteger. 🌧️



Mantente informado, evita cruzar zonas inundadas y sigue las indicaciones de las autoridades. Cuidar de tu familia empieza con decisiones responsables.#ElPoderDeServir#InformarEsPrevenir pic.twitter.com/SaDoAw5RhV — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) July 4, 2026

Emergencia en distintos puntos del municipio

Un automóvil Mercedes-Benz permanece atrapado por la inundación de un bajo puente en Interlomas, Huixquilucan. (Captura de pantalla/ X @Huixquilucan 2.0)

Autoridades y cuerpos de emergencia desplegaron labores de atención en las zonas más afectadas. Se recomendó a la población evitar vialidades con niveles elevados de agua, conducir con precaución extrema y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Los registros en video mostraron calles convertidas en cauces, vehículos particulares parcialmente sumergidos y corrientes que dificultaban el tránsito peatonal y vehicular en diversas colonias de Huixquilucan.

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#Reportando ⛈️ | ¡Impresionante! Avenidas convertidas en ríos en #Huixquilucan, #EdoMéx. 🔴



🫪⛈️ La severa tormenta de esta tarde azotó con fuerza la zona de Interlomas. En las imágenes se aprecia la caída de granizo que dejó un acumulado moderado sobre el asfalto. Sin embargo,… pic.twitter.com/nUmXpAOiAE — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

Un municipio que ya conoce las inundaciones

El municipio de Huixquilucan sufrió de una intensa granizada y lluvias intensas, que provocaron inundaciones y encharcamientos. Tal fue la cantidad pluvial que cayó en forma de cascada en la zona de Interlomas.

No es la primera vez que Huixquilucan enfrenta una emergencia de este tipo en lo que va de la temporada. La noche del lunes 1 de junio, lluvias acompañadas de granizo provocaron el desbordamiento del Río La Coyotera en el fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, en la colonia Jesús del Monte.

Aquella tormenta acumuló hasta 104 milímetros de precipitación en el municipio. El agua alcanzó más de dos metros de profundidad en el canal afectado, anegó vialidades, arrastró lodo y basura hacia viviendas y estacionamientos, y dejó decenas de vehículos varados o con pérdida total. Una mujer de aproximadamente 40 años perdió la vida tras quedar atrapada en el sótano de un edificio inundado en Hacienda de las Golondrinas, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 2 de junio.

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El Gobierno del Estado de México activó un operativo de atención con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Grupo Tláloc. Las brigadas identificaron un taponamiento por acumulación de basura en el cauce como uno de los factores que agravó las inundaciones. En total, cinco viviendas en la calle Hacienda de las Golondrinas recibieron trabajos de extracción de agua, retiro de lodo y desinfección.

Lo que el SMN había advertido para ese viernes

#Reportando ⛈️ | Fuertes lluvias inundan #Huixquilucan, #EdoMéx; taxista queda atrapado. 🔴



⚠️🚕 Se reporta una severa inundación en el exterior e interior del verificentro ubicado en el pueblo de Santiago Yancuitlalpan.



🚧🌊 Debido al rápido incremento del nivel del agua, un… pic.twitter.com/t2hUdj46VM — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 4, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado para esa jornada lluvias de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas para el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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El organismo atribuyó las condiciones a la interacción de las ondas tropicales número 14 y 15 con circulaciones ciclónicas, vaguadas y canales de baja presión que mantuvieron inestabilidad en todo el centro del país. Se advirtió que las precipitaciones podían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y deslaves en zonas vulnerables.

Lluvias fuertes continuarán hasta el lunes en el Valle de México

El SMN prevé que el patrón de lluvias se mantendrá durante el fin de semana y hasta el lunes 6 de julio en el Estado de México y la Ciudad de México. Para el sábado 4, se esperan cielos mayormente nublados con chubascos aislados por la tarde y temperaturas máximas de hasta 26 °C en el valle, con mínimas de 11 °C.

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El domingo 5, el organismo anticipa un incremento de la nubosidad hacia la tarde con lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a los 40 km/h. Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares, con cielos nublados y precipitaciones persistentes en la región.

El SMN recomendó no intentar cruzar vialidades con niveles elevados de agua, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, y mantenerse atento a los avisos oficiales ante el riesgo de nuevas inundaciones, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

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