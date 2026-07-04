México

Intensas lluvias con granizo provocan nuevamente inundaciones y calles cerradas en Interlomas, Huixquilucan

La tarde del 3 de julio, lluvias intensas acompañadas de granizo generaron inundaciones severas en vialidades de Interlomas y otras colonias del municipio. Autoridades recomendaron evitar transitar zonas afectadas y mantenerse informados por canales oficiales

Guardar
Google icon
Una calle inundada con un coche, un rascacielos de cristal, un edificio gris, un baño portátil azul, edificios blancos y un cielo cubierto de nubes
Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que al menos una camioneta quedaba a la deriva arrastrada por la corriente, mientras distintas áreas de la región mostraban encharcamientos de considerable profundidad (Captura de pantalla/ X @Huixquilucan 2.0)

Lluvias con granizo azotaron la zona de Interlomas, en Huixquilucan, la tarde del viernes 3 de julio y provocaron inundaciones severas que anegaron varias vialidades del municipio y dejaron vehículos flotando entre basura.

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que al menos una camioneta quedaba a la deriva arrastrada por la corriente, mientras distintas áreas de la región mostraban encharcamientos de considerable profundidad. Las imágenes circularon rápidamente y evidenciaron afectaciones en varios puntos del municipio, no solo en Interlomas.

PUBLICIDAD

Emergencia en distintos puntos del municipio

Automóvil Mercedes-Benz con luces encendidas bajo un paso a desnivel, con la parte inferior sumergida en agua oscura
Un automóvil Mercedes-Benz permanece atrapado por la inundación de un bajo puente en Interlomas, Huixquilucan. (Captura de pantalla/ X @Huixquilucan 2.0)

Autoridades y cuerpos de emergencia desplegaron labores de atención en las zonas más afectadas. Se recomendó a la población evitar vialidades con niveles elevados de agua, conducir con precaución extrema y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Los registros en video mostraron calles convertidas en cauces, vehículos particulares parcialmente sumergidos y corrientes que dificultaban el tránsito peatonal y vehicular en diversas colonias de Huixquilucan.

PUBLICIDAD

Un municipio que ya conoce las inundaciones

El municipio de Huixquilucan sufrió de una intensa granizada y lluvias intensas, que provocaron inundaciones y encharcamientos. Tal fue la cantidad pluvial que cayó en forma de cascada en la zona de Interlomas.

No es la primera vez que Huixquilucan enfrenta una emergencia de este tipo en lo que va de la temporada. La noche del lunes 1 de junio, lluvias acompañadas de granizo provocaron el desbordamiento del Río La Coyotera en el fraccionamiento Hacienda Las Golondrinas, en la colonia Jesús del Monte.

Aquella tormenta acumuló hasta 104 milímetros de precipitación en el municipio. El agua alcanzó más de dos metros de profundidad en el canal afectado, anegó vialidades, arrastró lodo y basura hacia viviendas y estacionamientos, y dejó decenas de vehículos varados o con pérdida total. Una mujer de aproximadamente 40 años perdió la vida tras quedar atrapada en el sótano de un edificio inundado en Hacienda de las Golondrinas, según confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el 2 de junio.

El Gobierno del Estado de México activó un operativo de atención con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Grupo Tláloc. Las brigadas identificaron un taponamiento por acumulación de basura en el cauce como uno de los factores que agravó las inundaciones. En total, cinco viviendas en la calle Hacienda de las Golondrinas recibieron trabajos de extracción de agua, retiro de lodo y desinfección.

Lo que el SMN había advertido para ese viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado para esa jornada lluvias de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas para el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El organismo atribuyó las condiciones a la interacción de las ondas tropicales número 14 y 15 con circulaciones ciclónicas, vaguadas y canales de baja presión que mantuvieron inestabilidad en todo el centro del país. Se advirtió que las precipitaciones podían generar encharcamientos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y deslaves en zonas vulnerables.

Lluvias fuertes continuarán hasta el lunes en el Valle de México

El SMN prevé que el patrón de lluvias se mantendrá durante el fin de semana y hasta el lunes 6 de julio en el Estado de México y la Ciudad de México. Para el sábado 4, se esperan cielos mayormente nublados con chubascos aislados por la tarde y temperaturas máximas de hasta 26 °C en el valle, con mínimas de 11 °C.

El domingo 5, el organismo anticipa un incremento de la nubosidad hacia la tarde con lluvias de moderadas a fuertes, actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a los 40 km/h. Para el lunes, las condiciones se mantendrán similares, con cielos nublados y precipitaciones persistentes en la región.

El SMN recomendó no intentar cruzar vialidades con niveles elevados de agua, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas, y mantenerse atento a los avisos oficiales ante el riesgo de nuevas inundaciones, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

Temas Relacionados

HuixquilucanInundacionesServicio Meteorológico NacionalGranizomexico-viralesmexico-noticiasEdomexEstado de Mexicointerlomasmexico-climaClima En MexicoClima mexicoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Solicitan una investigaciónpormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido de 16vos de Final en la Ciudad de México

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

El silbante, que es conocido por tener experiencia en duelos de alta presión, ya conoce lo que es pitarle al Tri

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

La Selección Mexicana y el Mundial 2026 se despedirán este domingo del Estadio Azteca, que ya hizo historia al albergar tres justas mundialistas

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas

La presidenta de México dio a conocer el avance de las acciones del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha

Claudia Sheinbaum va por reforma a la Constitución para aumentar presupuesto a pueblos indígenas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

Detienen a ex policía municipal de Mexicali en posesión de arma de fuego: lo ligan a Los Rusos

Del número de serie alterado al tanque oculto: FBI destapa alteraciones en el avión utilizado para trasladar a “El Mayo” a EEUU

ENTRETENIMIENTO

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

DEPORTES

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

Cuántas veces ha perdido México en el Azteca, este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra

Guillermo Almada en su presentación oficial con Las Águilas: “América se presenta una vez en la vida”