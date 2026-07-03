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Cynthia Urias denuncia amenazas de un participante de Guerreros Mundiales: “Tengo mi corazón destrozado”

La presentadora de televisión ya ha tenido diferencias con otros participantes

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Cynthia Urias en primer plano con blusa de malla transparente y gargantilla azul; en el fondo, mujeres y hombres con uniformes deportivos en un escenario
Cynthia Urias denuncipo el incidente ennsus cuentas oficiales. (Infobae México Especial)

La conductora Cynthia Urías denunció públicamente haber sido víctima de intimidación por parte de un participante del reality Guerreros Mundiales, situación que, aseguró, ocurrió durante un corte comercial y que la dejó profundamente afectada emocionalmente.

A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora compartió un mensaje en el que reveló que, tras un reciente conflicto al aire, recibió amenazas relacionadas con el impacto que tendría el episodio en redes sociales.

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“Nunca había vivido algo parecido a esto ... Tengo mi corazón destrozado; soy una mujer que se la parte diario para trabajar y dar lo mejor de mí. Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes, etc., etc. Diosito me cuidó y yo traía el micrófono en la mano y la gente lo pudo escuchar; si no, nadie me hubiera creído, como a muchas mujeres que sufren de violencia les sucede .... “NO a la violencia”, escribió la conductora.

Hasta el momento, Cynthia Urías no ha revelado públicamente la identidad del participante al que hace referencia en su denuncia. Tampoco se ha informado si la producción de Guerreros Mundiales iniciará alguna investigación interna sobre los hechos denunciados.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Cynthia Urias con texto sobre fondo degradado rosa y púrpura, con iconos de red social
Cynthia Urias publica en redes sociales su denuncia de intimidación por parte de un participante en el reality Guerreros Mundiales, con un llamado contra la violencia. (Instagram: Cynthia Urias)

La declaración de la conductora ocurre apenas unos días después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la actual temporada del reality, denominado Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales, durante una discusión con integrantes del equipo Cobras.

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La polémica discusión entre Cynthia Urías y Brandon Castañeda en ‘Guerreros Mundiales’

La controversia comenzó durante una transmisión en vivo, cuando el participante Brandon Castañeda cuestionó una decisión relacionada con el desarrollo de la competencia y señaló que Cynthia Urías habría favorecido al equipo Leones.

Aunque parte del enfrentamiento ocurrió fuera de cámaras, al regresar del corte comercial, el conductor Lambda García intervino y pidió a Brandon Castañeda y a Lauro Morales ofrecer disculpas a la presentadora.

“Sepan que se hizo llorar a una mujer y es la conductora de este programa, entonces, por favor, no se le puede volver a faltar al respeto, no hay forma de que se le vuelva a faltar al respeto”, expresó Lambda durante la transmisión.

Una reciente transmisión del reality show Guerreros estuvo marcada por una tensa discusión entre la presentadora Cynthia Urias y Brandon Castañeda, integrante del equipo Cobras.

La situación escaló cuando Cynthia Urías defendió su papel dentro del programa. “Cuando yo vengo y les digo algo, es porque estoy defendiendo a mi equipo, nunca es personal”, afirmó la conductora.

Brandon Castañeda respondió que él actuaba bajo la misma lógica competitiva, a lo que Urías replicó que su función era distinta debido a su papel como conductora del formato.

Días después del incidente, Brandon Castañeda publicó un video ofreciendo disculpas públicas.

“Hago este video para pedir disculpas públicas a todo el público que ve Guerreros Mundiales, a mi familia, a mi equipo y a todas aquellas personas que se sintieron ofendidas por mi comportamiento el día de ayer, por mi forma de expresarme, por mi forma de querer defender a mi equipo”, señaló.

El participante agregó que la disculpa estaba dirigida especialmente a Cynthia Urías: “Sé que no fue la manera correcta, no fueron las palabras correctas y, obviamente, esta disculpa pública es en especial, principalmente para la conductora Cin Turías; lamento mucho mi forma de expresarme el día de ayer”.

De acuerdo con versiones difundidas por medios especializados en espectáculos, la conductora habría presentado una queja formal ante la producción del programa tras el altercado.

Cynthia Urias con vestido amarillo, un hombre la abraza. Varias personas en uniformes deportivos, algunos con micrófono, en escenario de televisión iluminado
La presentadora Cynthia Urias llora en vivo mientras es consolada por un participante, en medio de una discusión durante la emisión del programa 'Guerreros'. (TikTok)

¿Quién es Cynthia Urias?

Cynthia Urías, originaria de Los Mochis, Sinaloa, y egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, cuenta con una de las trayectorias más consolidadas dentro del entretenimiento mexicano, con experiencia como actriz, conductora y presentadora de programas de televisión durante más de dos décadas.

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