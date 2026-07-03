México

Por qué ir al baño a la misma hora todos los días es señal de buena salud

Especialistas explican por qué este hábito es clave para el equilibrio digestivo y la salud general

Guardar
Google icon
Ilustración de un niño con mochila caminando por un pasillo. Detrás, un reloj de pared con números romanos. Al frente, una puerta con el símbolo del baño.
Mantener una rutina para ir al baño es una de las señales más claras de un sistema digestivo saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de ir al baño a la misma hora todos los días es mucho más que una costumbre; representa uno de los indicadores más sólidos de un sistema digestivo en equilibrio y de una salud general robusta.

Para comprender la trascendencia de esta regularidad, es necesario analizar tanto los mecanismos fisiológicos que la sustentan como las consecuencias clínicas asociadas a su pérdida.

PUBLICIDAD

Sincronización circadiana y reflejos intestinales: la base fisiológica de la regularidad

El cuerpo humano está programado para operar bajo ciclos biológicos de aproximadamente veinticuatro horas, conocidos como ritmos circadianos.

La actividad del tracto gastrointestinal responde a estos ciclos de forma precisa.

Los especialistas de la Mayo Clinic explican que la motilidad del colon se incrementa de manera natural en las primeras horas del día, especialmente después del desayuno, gracias al llamado reflejo gastrocólico, que se activa tras la ingesta de alimentos y favorece la evacuación intestinal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las recomendaciones de la Harvard Medical School, establecer y mantener un horario predecible para ir al baño ayuda a reforzar los reflejos neuromusculares y hormonales que controlan la defecación.

El hábito de evacuar a la misma hora cada día permite que el sistema nervioso entérico —el “segundo cerebro” del intestino— funcione sin interferencias, optimizando el tránsito y la eliminación de desechos.

Acudir al baño a una hora fija no es una coincidencia anatómica, sino el resultado de una orquestación precisa entre estímulos mecánicos, reflejos autonómicos y secreciones hormonales.

La regularidad indica que los relojes biológicos centrales y periféricos están bien sincronizados, lo que se traduce en un tránsito intestinal eficiente y en la prevención de complicaciones.

Silueta del torso humano con el tracto gastrointestinal iluminado, que incluye estómago, hígado e intestinos. Un reloj circular con flechas, sol y luna rodea la figura.
El tracto gastrointestinal responde a los ritmos circadianos que regulan los ciclos biológicos de veinticuatro horas en el cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regularidad como protección sistémica: microbiota, toxicidad y órganos vitales

Mantener un patrón evacuatorio predecible protege mucho más que el propio aparato digestivo.

Estudios recientes, como los publicados por el Institute for Systems Biology, han demostrado que una frecuencia regular —idealmente una o dos veces al día— favorece la proliferación de bacterias beneficiosas en el colon.

Estas bacterias fermentan la fibra dietética y producen ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos antiinflamatorios y refuerzan la barrera intestinal.

Cuando la regularidad se pierde y la materia fecal permanece demasiado tiempo en el intestino, las bacterias comienzan a fermentar proteínas, generando toxinas que pueden pasar a la sangre.

Entre ellas destaca el indoxil sulfato, una sustancia que, según los expertos de la Mayo Clinic, se asocia con daño renal progresivo si se acumula.

Además, evacuar con demasiada frecuencia y de modo irregular puede alterar la composición bacteriana y elevar marcadores de daño hepático.

En respuesta a la pregunta sobre por qué ir al baño a la misma hora es señal de buena salud, la literatura médica señala que la regularidad refleja una coordinación óptima entre los reflejos del colon, la microbiota intestinal y los relojes internos del cuerpo.

Este hábito protege al organismo de la acumulación de toxinas, previene el daño a órganos como el hígado y los riñones, y reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades inflamatorias o metabólicas.

Consecuencias clínicas de la irregularidad: impacto en la vida y directrices internacionales

La irregularidad intestinal, especialmente el estreñimiento crónico, afecta a millones de personas y puede tener un impacto tan negativo en la calidad de vida como otras enfermedades sistémicas.

Según la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO), la falta de un horario regular para evacuar se relaciona con distensión abdominal, dolor, malestar emocional y un mayor riesgo de infecciones e inflamaciones.

Las principales guías clínicas internacionales recomiendan el entrenamiento del hábito intestinal como una intervención central para restaurar la regularidad.

Instituciones como la Harvard Medical School y la Mayo Clinic aconsejan a los pacientes sentarse en el escusado a una hora fija cada día, preferiblemente después del desayuno. Esta medida, complementada con una dieta rica en fibra, hidratación adecuada y ejercicio físico regular, ha demostrado ser eficaz para reeducar los reflejos y mejorar el tránsito digestivo.

El National Health Service del Reino Unido también subraya la importancia de una rutina matutina, combinando la ingesta de una bebida caliente, un desayuno con fibra y un breve periodo de actividad física para estimular los reflejos del colon.

Además, recomienda adoptar una postura adecuada en el escusado, elevando las rodillas sobre la cadera para facilitar el paso de las heces y reducir el esfuerzo.

Un hombre en camiseta gris se sujeta el abdomen, que muestra una superposición transparente de intestinos con una zona roja indicando inflamación.
La falta de un horario regular para evacuar se relaciona con distensión abdominal, dolor, malestar emocional y un mayor riesgo de infecciones e inflamaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención, bienestar y resiliencia metabólica

La regularidad horaria en la evacuación es un signo inequívoco de que los mecanismos fisiológicos, neuromusculares y microbianos del paciente operan en armonía.

No solo asegura la correcta eliminación de desechos, sino que protege la función renal, hepática y la integridad inmunológica.

Los expertos recalcan que ignorar el impulso de evacuar, forzar la defecación o permanecer sentado en el escusado durante periodos prolongados puede dañar la anatomía rectal y favorecer complicaciones como hemorroides o fisuras.

Las directrices de la Mayo Clinic, Harvard Medical School y la Organización Mundial de Gastroenterología recomiendan mantener una rutina horaria para ir al baño desde la infancia y durante la vida adulta.

Este hábito protege el sistema digestivo, reduce el riesgo de complicaciones en riñones e hígado y contribuye al bienestar metabólico.

Temas Relacionados

BanoSistema DigestivoIntestinoSalud DigestivaHabitosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 02 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 02 de julio

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

El presidente de la Concamin mostró confianza en las decisiones tomadas ante la nueva ruta del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Los antecedentes ocurridos con Ecuador habrían motivado al combinado inglés a cumplir apenas con el tiempo mínimo establecido por la FIFA

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

Alfonso Herrera lanza crítica contra agresiones derivadas del México vs Ecuador

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

DEPORTES

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Del Palacio Nacional a un contrato exclusivo: así es representar al Pato Merlín, la mascota más famosa de México

Memo Ochoa se une a la tendencia y reacciona a los memes de Gilberto Mora: “A darle”

No quieren serenata mexicana: Inglaterra mantendría en secreto su hotel de concentración en CDMX

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo