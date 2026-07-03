Detienen a un sujeto con casi media tonelada de metanfetamina en Tijuana

Se decomisaron diecisiete cajas de cartón con 458 kilos de metanfetamina distribuidos en mil 15 bolsas. Crédito: FGR

Isidro “N” fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de la República tras ser detenido en Tijuana, Baja California, con cerca de media tonelada de clorhidrato de metanfetamina distribuida en mil 15 bolsas de plástico.

La detención ocurrió en las inmediaciones de la colonia Villa del Sol, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un vehículo sospechoso.

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Al intervenir la unidad y llevar a cabo su revisión, los agentes hallaron 17 cajas de cartón que contenían, en conjunto, 458 kilos 541 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Isidro “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad federal.

Del municipio a la Federación: la cadena de custodia

Una vez que la Policía Municipal aseguró la droga y al imputado, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en su representación en Baja California.

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El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en la entidad y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió el Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así como la droga y al detenido.

Peritos especializados en química forense practicaron los análisis necesarios para determinar el peso exacto del estupefaciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese material, el MPF inició la investigación correspondiente. Peritos especializados en química forense practicaron los análisis necesarios para determinar el peso exacto del estupefaciente y confirmar el tipo de sustancia asegurada. Con los dictámenes en mano, el fiscal federal solicitó audiencia inicial ante un juez de control. Con los dictámenes en mano, el fiscal federal solicitó audiencia inicial ante un juez de control.

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El juez vincula a proceso e impone prisión preventiva

Con los datos de prueba aportados por el MPF, la autoridad judicial valoró el caso y dictó auto de vinculación a proceso contra Isidro “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en su variante de venta.

El juez de control impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, que el imputado deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana. Además, otorgó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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El juez de control impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, que el imputado deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social La Mesa, en Tijuana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGR precisa que a Isidro “N” se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

Tijuana, escenario recurrente de grandes aseguramientos

El caso se inscribe en una cadena de decomisos de gran escala registrados en Tijuana durante 2026. A principios de junio, la misma FGR obtuvo la vinculación a proceso de tres hombres identificados como Marco “N”, Jesús “N” y Walter “N”, detenidos en el fraccionamiento Jardines de La Presa con 356 kilos 446 gramos de metanfetamina.

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En ese caso, los agentes aseguraron inicialmente 143 bolsas de plástico en el lugar de la detención. Posteriormente, el MPF adscrito a la FECOR obtuvo una orden de cateo que derivó en el aseguramiento de 330 bolsas adicionales con la misma sustancia. Los tres imputados quedaron bajo prisión preventiva oficiosa en el mismo Centro de Reinserción Social La Mesa.

El Gabinete de Seguridad federal también registró, entre el 29 y el 31 de mayo, un cateo en un inmueble de Tijuana en el que elementos de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la FGR aseguraron más de mil 53 kilos de metanfetamina, junto con cartuchos y un vehículo, de acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad.

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Penas que podría enfrentar el imputado

De acuerdo con el artículo 195 del Código Penal Federal, la posesión de narcóticos con fines de comercio contempla una pena de cinco a 15 años de prisión y de 100 a 350 días de multa. Al individualizar la sanción, el juez deberá tomar en cuenta la cantidad y la especie del narcótico asegurado, así como el grado de afectación o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del imputado.