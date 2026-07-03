México

Marco Antonio Solís “El Buki” manda mensaje previo al México vs Inglaterra: “Se vienen cositas”

El cantante está listo para el próximo partido de la Selección

Guardar
Google icon
El Buki subió esta imagen generada con IA para demostrar su entusiasmo por el próximo partido.
El Buki subió esta imagen generada con IA para demostrar su entusiasmo por el próximo partido.

Marco Antonio Solís usó sus redes sociales para aumentar la emoción por el próximo partido entre México e Inlglaterra. En una foto que subió a Instagram, apareció caricaturizado con la playera del Tri y frases en los comentarios de internautas como: “Ya la hicimos, Diosito le va a México” en una publicación que encendió la euforia en redes sociales ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

La imagen del cantante michoacano de 66 años no tardó en detonar una ola de comentarios que retomaron un paralelo que lo acompaña desde hace años: su parecido físico con Jesucristo. “Jesucristo se puso la de México, ya ganamos”, escribieron varios usuarios en referencia al intérprete de Si no te hubieras ido.

PUBLICIDAD

El Buki y el duelo simbólico con Inglaterra

Campo de fútbol con banderas de México e Inglaterra, cuatro balones de fútbol, gradas con espectadores, porterías y torres de iluminación.
Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de esa foto, El Buki se sumó a las bromas donde comparan referentes mexicanos e ingleses de la música. Con Inteligencia Artificial se recreó con la playera del Tri enfrentándose a Paul McCartney, exbajista y compositor de The Beatles. “Se vienen cositas”, escribió el artista.

El cantautor ya había acompañado a la Selección con mensajes previos de apoyo y había usado la camiseta del equipo en sus conciertos. Esa presencia constante en la conversación digital explica por qué una sola publicación suya bastó para reavivar el entusiasmo colectivo de cara al cruce ante Inglaterra.

PUBLICIDAD

Recientemente, el cantante también habló de los festejos que se han dado en la Ciudad de México respecto a los triunfos de la Selección Nacional. En X escribió:

“No sé cuánta gente haya en el video, lo único que veo aquí con certeza es un sólo México. Uno que entiende que SÍ somos un país en el que cabemos todos juntos, si somos uno que sabe jalar todos al mismo lado y si somos ese pueblo lleno de amor y no odio”.

Una carrera de más de cuatro décadas detrás del fervor

El cantante y compositor mexicano ha sido galardonado en múltiples ocasiones.
El cantante y compositor mexicano ha sido galardonado en múltiples ocasiones. Foto: Cuartoscuro

Fundador de Los Bukis, Solís ha compuesto más de 300 canciones —aunque plataformas musicales y registros oficiales calculan que su catálogo total oscila entre 350 y 450 temas— y ha escrito y producido material para Rocío Dúrcal, Marisela, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández.

A lo largo de su trayectoria acumuló cinco premios Grammy Latinos. En 2022, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año por su legado musical, y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Ese peso cultural es el que convierte cada aparición suya en redes en un catalizador de identidad colectiva, sobre todo cuando México se juega un lugar en la siguiente ronda del Mundial.

5 canciones de El Buki para celebrar los triunfos de México en el Mundial 2026

'El Buki' reaccionó en redes sociales a su postulación para ser condecorado con la Medalla Belisario Domínguez
'El Buki' tiene una carrera llena de éxitos (@marcoantoniosolis_oficial)

Marco Antonio Solís, el michoacano conocido como El Buki, acumula más de 425 millones de reproducciones solo con su canción más escuchada en Spotify. Estas son las cinco que definen su carrera.

“Si no te hubieras ido” es la más reproducida de su catálogo en Spotify, con 425 millones de streams. Habla de quien no puede olvidar a quien se fue y se convirtió en el tema que lo consagró como solista tras su etapa con Los Bukis.

“Más que tu amigo” suma 369 millones de reproducciones. Es la declaración de amor envuelta en amistad que el público coloca sistemáticamente en el primer lugar de preferencia.

“Mi eterno amor secreto” ronda los 358 millones de streams: la historia de quien decide soltar un amor sin poder borrarlo del todo.

“Acepto mi derrota” supera los 340 millones y es, hoy, la canción con mayor crecimiento diario de su catálogo, con más de 227,000 reproducciones nuevas cada día.

“La venia bendita” cierra la lista con 306 millones de streams, una de las canciones de su etapa más madura que el público no ha dejado de escuchar.

Temas Relacionados

El BukiMarco Antonio SolísMéxico vs InglaterraMundial 2026mexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 02 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 02 de julio

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

El presidente de la Concamin mostró confianza en las decisiones tomadas ante la nueva ruta del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

En medio de incertidumbre por el T-MEC, Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Los antecedentes ocurridos con Ecuador habrían motivado al combinado inglés a cumplir apenas con el tiempo mínimo establecido por la FIFA

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Así era el avión que sirvió al hijo de El Chapo para trasladar y entregar al “Mayo Zambada” en EEUU

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

¿Estos son los conciertos más esperados de julio en la Ciudad de México?

Alfonso Herrera lanza crítica contra agresiones derivadas del México vs Ecuador

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

DEPORTES

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Inglaterra estaría retrasando su llegada a la Ciudad de México por temor al espionaje

Del Palacio Nacional a un contrato exclusivo: así es representar al Pato Merlín, la mascota más famosa de México

Memo Ochoa se une a la tendencia y reacciona a los memes de Gilberto Mora: “A darle”

No quieren serenata mexicana: Inglaterra mantendría en secreto su hotel de concentración en CDMX

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo