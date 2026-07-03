Marco Antonio Solís “El Buki” manda mensaje previo al México vs Inglaterra: “Se vienen cositas”

El Buki subió esta imagen generada con IA para demostrar su entusiasmo por el próximo partido.

Marco Antonio Solís usó sus redes sociales para aumentar la emoción por el próximo partido entre México e Inlglaterra. En una foto que subió a Instagram, apareció caricaturizado con la playera del Tri y frases en los comentarios de internautas como: “Ya la hicimos, Diosito le va a México” en una publicación que encendió la euforia en redes sociales ante el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

La imagen del cantante michoacano de 66 años no tardó en detonar una ola de comentarios que retomaron un paralelo que lo acompaña desde hace años: su parecido físico con Jesucristo. “Jesucristo se puso la de México, ya ganamos”, escribieron varios usuarios en referencia al intérprete de Si no te hubieras ido.

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El Buki y el duelo simbólico con Inglaterra

Las banderas de México y de Inglaterra se ubican en el círculo central de un estadio de futbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de esa foto, El Buki se sumó a las bromas donde comparan referentes mexicanos e ingleses de la música. Con Inteligencia Artificial se recreó con la playera del Tri enfrentándose a Paul McCartney, exbajista y compositor de The Beatles. “Se vienen cositas”, escribió el artista.

El cantautor ya había acompañado a la Selección con mensajes previos de apoyo y había usado la camiseta del equipo en sus conciertos. Esa presencia constante en la conversación digital explica por qué una sola publicación suya bastó para reavivar el entusiasmo colectivo de cara al cruce ante Inglaterra.

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Recientemente, el cantante también habló de los festejos que se han dado en la Ciudad de México respecto a los triunfos de la Selección Nacional. En X escribió:

“No sé cuánta gente haya en el video, lo único que veo aquí con certeza es un sólo México. Uno que entiende que SÍ somos un país en el que cabemos todos juntos, si somos uno que sabe jalar todos al mismo lado y si somos ese pueblo lleno de amor y no odio”.

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Una carrera de más de cuatro décadas detrás del fervor

El cantante y compositor mexicano ha sido galardonado en múltiples ocasiones. Foto: Cuartoscuro

Fundador de Los Bukis, Solís ha compuesto más de 300 canciones —aunque plataformas musicales y registros oficiales calculan que su catálogo total oscila entre 350 y 450 temas— y ha escrito y producido material para Rocío Dúrcal, Marisela, Enrique Iglesias y Alejandro Fernández.

A lo largo de su trayectoria acumuló cinco premios Grammy Latinos. En 2022, la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año por su legado musical, y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Ese peso cultural es el que convierte cada aparición suya en redes en un catalizador de identidad colectiva, sobre todo cuando México se juega un lugar en la siguiente ronda del Mundial.

5 canciones de El Buki para celebrar los triunfos de México en el Mundial 2026

'El Buki' tiene una carrera llena de éxitos (@marcoantoniosolis_oficial)

Marco Antonio Solís, el michoacano conocido como El Buki, acumula más de 425 millones de reproducciones solo con su canción más escuchada en Spotify. Estas son las cinco que definen su carrera.

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“Si no te hubieras ido” es la más reproducida de su catálogo en Spotify, con 425 millones de streams. Habla de quien no puede olvidar a quien se fue y se convirtió en el tema que lo consagró como solista tras su etapa con Los Bukis.

“Más que tu amigo” suma 369 millones de reproducciones. Es la declaración de amor envuelta en amistad que el público coloca sistemáticamente en el primer lugar de preferencia.

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“Mi eterno amor secreto” ronda los 358 millones de streams: la historia de quien decide soltar un amor sin poder borrarlo del todo.

“Acepto mi derrota” supera los 340 millones y es, hoy, la canción con mayor crecimiento diario de su catálogo, con más de 227,000 reproducciones nuevas cada día.

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“La venia bendita” cierra la lista con 306 millones de streams, una de las canciones de su etapa más madura que el público no ha dejado de escuchar.