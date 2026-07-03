Llega este fin el Festival del Pulque, Gastronomía y Mezcal: talleres, degustaciones y comida típica en uno de los sitios más exclusivos de CDMX

La nueva efeméride pretende fortalecer la identidad cultural y apoyar a los productores de maguey mediante la promoción de practicas ancestrales. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal llega a la colonia Hipódromo Condesa los días 4 y 5 de julio, con entrada desde $60 pesos que incluye jicarita de bienvenida, taller creativo, participación en un mural colaborativo y acceso a exposiciones.

El evento se realizará en Doméstico, el espacio cultural ubicado en Avenida Nuevo León 80, alcaldía Cuauhtémoc. La organización corre a cargo de Adelitas Empresarias, firma que reúne en un mismo recinto a productores y artesanos de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Durango y Querétaro, entre otros estados. La inauguración está prevista para las 11:00 horas del sábado 4; el horario general de ambas jornadas es de 12:00 a 20:00 horas.

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La novena edición de una trilogía

Festival Pulque y Mezcal CDMX (especial)

El festival llega en su 9na edición, bajo el concepto “Expresión Creativa”, y forma parte de una trilogía que Adelitas Empresarias programó para 2026. La primera entrega, “Leyendas del Maguey”, se celebró el 14 y 15 de marzo; la tercera y última, “Catas y Maridajes”, está agendada para el 5 y 6 de septiembre.

Quienes asistan a las tres ediciones acumulan un sello por evento. Al llegar a septiembre con los tres sellos, obtienen pase directo a la Experiencia VIP de cierre.

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El burrito pulquero, símbolo de esta edición

El hilo conductor de la edición de julio es el burrito pulquero, figura del México rural que durante generaciones transportó madera, agua, maíz, maguey y pulque por el campo. El festival lo reivindica como símbolo de resistencia y tradición, y lo convierte en protagonista de toda la programación artística.

La propuesta busca que los asistentes no solo beban y coman, sino que conozcan las historias detrás de cada producto y conversen directamente con los expositores.

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Festival Pulque y Mezcal CDMX (especial)

Talleres cada hora, para todas las edades

Los talleres creativos —todos incluidos en el boleto, con cupo limitado— los imparte Mariela Corona, de Serendipias, y arrancan a las 12:00 horas con uno por turno hasta las 19:00. El programa contempla: Fiesta del maguey, Burrito como llavero, Burrito de juguete, Burrito en jícara, Burrito en yeso, Burrito lotería, Burrito orejitas creativas y Burrito en manta.

Además de los talleres, el programa incluye un mural colaborativo donde los asistentes pueden dejar su huella, la miniexposición “El burrito en la cultura mexicana” y la actividad interactiva “La ruta del maguey”: un recorrido de pistas y preguntas distribuidas en los stands que da la oportunidad de ganar un boleto extra para la rifa de mezcales y artesanías.

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Más de 25 mezcaleros y 20 curados de pulque

Festival Pulque y Mezcal CDMX (especial)

La oferta de bebidas es la más amplia del festival. Más de 25 maestras y maestros mezcaleros presentarán variedades de agave como arroqueño, espadín, tobalá, tepeztate, cuishe, madre cuishe, cedrón, jabalí, mexicano y coyote. También habrá cremas y curados de mezcal con sabores como mazapán, chocolate, zarzamora, mango, coco y guanábana.

El pulque tendrá protagonismo con más de 20 curados, desde los clásicos de mango y apio hasta combinaciones de pistache, piñón, fresas con crema, avena y vino tinto. También se podrá pedir pulque blanco natural.

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Mezcal de Guerrero, con variedades poco comunes

El estado de Guerrero tendrá representación con dos marcas. La primera es 8 Cervatos “garra de jaguar”, con variedades de agave cupreata en combinaciones de cacao, cannabis y pechuga, además de presentaciones en crema.

La segunda es El Curatodo Guerrerense, también con base en agave cupreata. Esta marca ofrecerá macerados de damiana y canela, con recomendaciones de maridaje que incluyen mole, quesos y frutos secos.

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Cacao orgánico de Acapulco y joyería de plata

Desde Acapulco, la marca Amarxua Cacao llevará chocolates artesanales, trufas, nibs, miel con nibs y chilate, elaborados con cacao orgánico de Xochistlahuaca, Guerrero. La oferta gastronómica se completa con tlayudas, birria, quesabirrias y otros antojitos mexicanos.

Artesanos de Taxco exhibirán joyería en plata .925 —anillos, brazaletes, collares y aretes— con piedras como rubí, esmeralda, turmalina y sultanita, elaboradas con técnicas de bombeado, pavonado, tejido y oxidado.

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Boletos y cómo llegar

El acceso tiene tres modalidades: compra anticipada en línea a $60 pesos, pago en línea el día del evento también a $60 —con entrada sin espera—, o compra directa en taquilla a $80. El boleto para niños y personas con credencial del INAPAM cuesta $30. Los boletos se adquieren en adelitasempresarias.com

Para llegar en transporte público, la estación de metro más cercana es Chilpancingo, en la Línea 9. En Metrobús, las estaciones Sonora y Álvaro Obregón de la Línea 1 dejan a los asistentes a poca distancia del recinto.

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