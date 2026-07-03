Despiden a Joshami Irais, joven fallecida en los festejos en el Ángel de la Independencia

Joshami era estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. (Redes sociales)

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana en la Ciudad de México concluyó en tragedia para la familia de Joshami Irais Robles, una joven de 19 años que perdió la vida tras quedar atrapada en la multitud reunida en el Ángel de la Independencia.

El evento, que debía ser motivo de alegría, derivó en el fallecimiento de la estudiante universitaria, y el día de hoy (2 de julio) tanto familiares como amigos y la comunidad del plantel donde estudiaba le dieron el último adiós.

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Durante esta despedida a Joshami Irais familiares y amigos se congregaron entre flores y velas para rendirle homenaje. Su madre expresó ante los presentes:

“No hay palabras para expresar cuánto te extraño, hija mía. Siempre serás mi más grande bendición y mi amor eterno.” Su hermana, visiblemente afectada, manifestó: “Te amo eternamente, hermana. Fuiste una gran guerrera, te vamos a extrañar mucho.”

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Joshami era estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), donde cursaba la carrera de Ingeniería en Logística Aeroportuaria.

En redes sociales la han descrito como una joven alegre, tranquila y siempre dispuesta a ayudar.

Joshami Irais Robles tenía 19 años y sufrió lesiones por aplastamiento en la misma zona de Lancaster y Hamburgo. También fue trasladada al Hospital San Ángel Inn, donde se confirmó su muerte.

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Su investigación quedó integrada en la carpeta CI-FICUH/UAT-CUH-5/UI-1 S/D/01306/07-2026. Era la víctima más joven entre las tres personas fallecidas por asfixia durante los festejos.

(Facebook)

La celebración por el triunfo de México, Ecuador, Reforma y el pase a octavos del Mundial 2026 dejó cuatro personas muertas en Paseo de la Reforma, entre ellas Joshami, y abrió cuatro investigaciones, tres de ellas por homicidio culposo.

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Antes del pitazo final, más de un millón de personas ya ocupaban las vías públicas de la capital. El Zócalo, sede del Fan Fest más grande de la ciudad, registró lleno total pese a la lluvia constante durante el encuentro.

Al terminar el partido, la lluvia cesó y miles de personas más salieron de sus colonias para sumarse a una multitud que ya había rebasado la capacidad de las vialidades. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y la Torre del Caballito quedaron saturados en minutos.

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Fans gather to watch the Round of 32 match between Mexico and Ecuador at the 2026 FIFA World Cup, as post-match celebrations following Mexico's victory left four people dead, including three from asphyxiation during late-night street festivities, in Mexico City, Mexico, June 30, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Tres víctimas murieron por aplastamiento o asfixia en la zona del Ángel

Además de Joshami, hubo otras dos víctimas: Emilin Yumith Téllez tenía 48 años y asistió al Fan Fest 2026 con su sobrino Cristopher Eduardo, de 18 años, para celebrar el pase de México a octavos de final.

Usaba bastón y, alrededor de las 22:40, cayó al piso en el cruce de Paseo de la Reforma con Río Neva, donde la multitud la aplastó.

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Su sobrino pidió ayuda médica de inmediato. Personal del ERUM la trasladó al Hospital General Balbuena, donde minutos después de la medianoche se confirmó su muerte por aplastamiento y contusión cerebral.

También estaba Leonardo Ruiz, de 44 años, fue aplastado por la multitud en la calle Lancaster esquina con Hamburgo, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Lo llevaron al Hospital San Ángel Inn, donde murió por asfixia.

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El cuarto fallecido fue identificado horas después por difusión en redes sociales

El cuarto fallecido era un hombre de 35 años que residía en Huixquilucan, Estado de México. Su identidad se confirmó horas después de su muerte, luego de que el Gobierno de la Ciudad de México difundió en redes sociales una tarjeta con sus características físicas para localizar a su familia.

De acuerdo con la publicación, el hombre llegó al hospital sin identificación y con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. Pese a las maniobras avanzadas de reanimación, sufrió un paro cardiorrespiratorio y no se recuperó.

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Pasadas las 22:00 de este miércoles 1 de julio, la Secretaría de Salud capitalina confirmó su identificación. La dependencia precisó que vivía en Huixquilucan, en el Estado de México, y agradeció a medios y usuarios de redes sociales que ayudaron a difundir la información.