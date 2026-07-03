Checo Pérez advierte a Inglaterra sobre la altura de la Ciudad de México: “No subestimen eso”

Sergio Pérez llega al circuito de Silverstone. REUTERS/Andrew Boyers

Sergio Checo Pérez pone la mirada fija en el Gran Premio de la Gran Bretaña, donde la prensa parece estar más preocupada por el partido que la Selección de Inglaterra sostendrá contra el equipo mexicano, el domingo 5 de julio por los 8vos de Final del Mundial 2026.

Antes de su participación en Silverstone, el piloto Tapatío fue cuestionado por un asunto distinto a la Fórmula 1. En Gran Bretaña quisieron saber qué tendría que hacer un atleta de alto rendimiento para adaptarse a la altura de la Ciudad de México, donde Inglaterra jugará contra el Tricolor en duelo por eliminación directa.

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“Para ir allí con antelación... con bastante tiempo, como una semana antes. No subestimen eso porque puede ser bastante difícil respirar”, dijo Checo antes de responder a la pregunta acerca de algún hotel secreto para evitar otra serenata nacional.

“No, la verdad los aficionados mexicanos son realmente muy buenos y estarán encantados de recibir a su selección, queremos que los ingleses se lo pasen bien en nuestro país", subrayó Sergio Pérez que se muestra con la misma ilusión que cualquier fan mexicano durante el festejo del Mundial 2026.

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Checo Pérez levanta el pulgar. REUTERS/Lisa Leutner

En el instante que le preguntaron sobre las debilidades de la Selección Mexicana de Futbol, Checo se puso los lentes de sol al recordar que México “todavía" no ha recibido un gol en esta Copa del Mundo, pero reconoce que aún no se juega contra un equipo del nivel de Inglaterra

“Hasta ahora no hemos visto ninguno porque todavía no hemos recibido ningún gol. Pero, ya sabes, aún no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra. Será un buen partido. Estuve viendo a Inglaterra, lograron clasificar, así que creo que el domingo será un buen partido", concluyó.

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¿Checo Pérez asistirá al partido de México vs Inglaterra?

Checo luce la camiseta blanca del Tricolor. REUTERS/Bruna Casas

Sergio Checo Pérez no podrá asistir al partido entre México e Inglaterra debido a la celebración del Gran Premio de la Gran Bretaña el mismo día que el partido de 8vos de Final. Aunque prometió venir al encuentro e invitar a George Russell, le será imposible llegar a tiempo a la capital.

“Me da mucha tristeza correr el domingo y no poder estar en la Ciudad de México, ya sabes, porque va a ser increíble. Sí, estamos extremadamente emocionados. Creo que no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra hasta ahora, pero soy muy optimista con la Selección Mexicana”, declaró.

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La carrera enSilverstone está programada a las 8:00 a.m. (tiempo de México) 16:00 p.m. (tiempo de Londres). Checo Pérez tendría que viajar casi enseguida para llegar a la CDMX, dado que el partido de la Selección Azteca se jugará a las 18:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Preocupación en Inglaterra por la altura de la capital?

Harry Keane marcó doblete contra Congo. Reuters/Winslow Townson

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció en rueda de prensa que la altitud de la CDMX será una gran desventaja para ellos, por lo difícil que será su adaptación en tan pocos días que se encontrarán con varios obstáculos en su visita a la Ciudad de México.

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“Nos esperan muchísimos obstáculos por no mencionar que la altitud supondrá, por supuesto, una gran desventaja, ya que físicamente no podemos adaptarnos a ella en cuatro días; es simplemente imposible. Así que es posible que surjan más obstáculos”.

¿Cuándo llegará Inglaterra a la Ciudad de México?

Inglaterra vendrá a México en las próximas horas. Reuters/Denny Medley

El equipo de la rosa llegaría a la Ciudad de México este viernes 3 de julio, por lo que tendrían 48 horas para adaptarse a la altitud y preparar el partido que se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México frente al Tricolor absoluto.

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