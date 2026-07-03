Erik Lira estaría a un paso de jugar en Europa: estos son los equipos a los que podría llegar

Lira busca salir a Europa. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Erik Lira se encuentra en el centro de la atención mediática por los crecientes rumores sobre su posible salto al fútbol europeo tras la Copa del Mundo 2026. Aunque no existe información oficial sobre un traspaso, distintos medios deportivos han informado que el mediocampista mexicano, actualmente con Cruz Azul y concentrado en la Selección Mexicana, está siendo seguido de cerca por varios clubes del Viejo Continente.

De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, por ahora la prioridad de Lira es el desempeño con el Tri en el Mundial, mientras su entorno y representantes mantendrían conversaciones con equipos europeos interesados.

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¿Es cierto el seguimiento en Italia de la Roma?

Distintos medios reportaron la tarde de hoy 2 de julio, que el interés más sólido sobre Erik Lira provendría de la AS Roma. Se menciona que el club romano ha puesto al jugador en su radar como una opción de refuerzo para el mediocampo tras el Mundial, aunque hasta el momento no se ha formalizado ninguna oferta.

El seguimiento de la AS Roma se describiría como avanzado en comparación con otros pretendientes, pero fuentes vinculadas al club insisten en que no existe un acuerdo cerrado ni negociaciones formales.

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Además, otros equipos italianos como el Napoli habrían solicitado información sobre la situación contractual de Lira y su potencial disponibilidad en el próximo mercado de transferencias, sumando así a Italia como un destino recurrente en los rumores.

En España, el Girona FC también figuraría entre los clubes que han mostrado interés. La dirección deportiva del equipo catalán habría recibido reportes positivos sobre el rendimiento de Lira tanto en la Liga MX como en partidos internacionales, aunque, al igual que en el caso italiano, no se han presentado propuestas formales.

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El entorno del futbolista mantiene abiertas las posibilidades, pero recalca que cualquier decisión se tomará una vez concluida la participación de México en el Mundial.

Muchos analistas dieron casi por hecho su fichaje aunque aún no hay nada oficial. REUTERS/Ciro De Luca

Sin oferta formal pese a interés desde Inglaterra, Países Bajos, Francia y Alemania

El seguimiento a Erik Lira no se limita a la Serie A ni a LaLiga. Clubes de la Premier League inglesa como el Brentford y el Bournemouth han enviado visores para analizar el desempeño táctico del mediocampista y su capacidad de recuperación de balón en diferentes escenarios de competencia.

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Hasta ahora, estos equipos han mantenido una postura de observación, priorizando la evolución del jugador durante el Mundial antes de considerar una oferta concreta.

En Países Bajos, el AZ Alkmaar es uno de los equipos que desde hace meses tiene al mexicano en su agenda, valorando la Eredivisie como plataforma de desarrollo para jóvenes talentos de América Latina.

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El club neerlandés ha manifestado interés en conocer la disposición de Lira y Cruz Azul para una eventual negociación posterior a la Copa del Mundo. En Francia, el Lens ha solicitado informes detallados sobre su rendimiento y proyección, mientras que en Alemania, el RB Leipzig figura como otra alternativa, aunque sin trascender más allá del interés inicial.

Por el momento, Erik Lira y su entorno mantienen la postura de no distraerse de la concentración con la Selección Mexicana, a la espera de que finalice el compromiso mundialista antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

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Aunque los rumores y el seguimiento desde Europa se han intensificado, no existe hasta ahora confirmación oficial de ningún acuerdo, traspaso o negociación en curso. El entorno del mediocampista aclara que cualquier avance será comunicado una vez que la agenda deportiva de México en el Mundial lo permita.