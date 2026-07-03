Morena defiende la promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados de la CDMX

La Ley del Sistema Público de Cuidados reconoce por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como derechos humanos en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena CDMX celebró este 2 de julio la promulgación de la Ley del Sistema Público de Cuidados en la capital, una norma impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada que reconoce por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como derechos humanos, y obliga al Gobierno de la Ciudad a ampliar la infraestructura pública para sostener esa política.

El comunicado de Morena planteó que la nueva legislación busca redistribuir una tarea que, según lo expuesto durante el acto de promulgación, ha recaído históricamente de manera desproporcionada sobre las mujeres. Bajo esa premisa, la ley se presenta como una base para avanzar hacia la igualdad sustantiva, la autonomía de las mujeres y la reducción de la pobreza de tiempo que ha limitado sus oportunidades de desarrollo.

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La respuesta central de la norma es concreta: el Gobierno de la CDMX queda obligado a ampliar de forma progresiva la red pública de cuidados con nuevos centros de atención infantil, Casas de las Tres R, Casas de Día para personas adultas mayores, espacios para personas con discapacidad y nuevas UTOPÍAS.

La ley crea el primer sistema obligatorio de educación inicial del país

La nueva legislación obliga al Gobierno de la Ciudad a ampliar la infraestructura pública para sostener la política de cuidados. (Gobierno de la Ciudad de México)

De acuerdo con el posicionamiento de Morena CDMX, la legislación también crea el primer Sistema de Educación Inicial obligatorio del país. El mismo marco reconoció el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

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El comunicado añadió que la ley contempla mecanismos para dignificar, profesionalizar y garantizar derechos a las personas cuidadoras. Esa parte del diseño busca convertir el cuidado en un derecho con respaldo institucional y no en una carga resuelta únicamente dentro de los hogares.

Durante el acto de promulgación, Clara Brugada sostuvo que la legislación inaugura una “revolución de los cuidados”. La jefa de Gobierno afirmó que corresponde al Estado garantizar las condiciones para redistribuir esa tarea.

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Morena vincula la norma con la agenda de la Cuarta Transformación

Morena CDMX planteó que la norma busca redistribuir el trabajo de cuidados que ha recaído históricamente de manera desproporcionada en las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su mensaje, el partido en la capital atribuyó la aprobación de esta ley a décadas de lucha del movimiento de mujeres y al compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación por ampliar derechos. También enmarcó la medida dentro de una política de bienestar orientada a no dejar a nadie atrás.

La dirigencia local de Morena sostuvo que la nueva ley consolida un proyecto de gobierno que coloca la dignidad humana, la igualdad y el bienestar colectivo en el centro de las políticas públicas. En esa misma línea, el partido afirmó que la Ciudad de México refrenda con esta norma su definición como capital de los derechos, del feminismo y de la transformación.

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ONU respalda la Ley de Cuidados en CDMX

La ONU sostuvo que la Ley de Cuidados en CDMX convierte compromisos globales en derechos, instituciones y servicios con impacto en la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jefa de Gobierno Clara Brugada firmó y promulgó la Ley Integral de Cuidados de la Ciudad de México, y la ONU sostuvo que la medida convierte compromisos globales en derechos, instituciones y servicios con efecto directo en la vida cotidiana.

El respaldo de las Naciones Unidas no se limitó al acto protocolario. La representación del organismo advirtió que el resultado de la ley se definirá en su aplicación: harán falta recursos sostenibles, instituciones fortalecidas, más servicios de calidad y mecanismos de rendición de cuentas para que los derechos reconocidos puedan ejercerse todos los días.

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Durante la ceremonia, la Coordinadora Residente de la ONU en México, Allegra María del Pilar Ballochi presentó la postura del organismo y celebró que la ciudad haya llevado promesas internacionales al terreno de las políticas públicas.

La funcionaria dijo: “En demasiadas ocasiones, los grandes acuerdos internacionales permanecen como aspiraciones, pero hoy la CDMX demuestra que esos compromisos pueden convertirse en derechos, instituciones y servicios que sí cambian la vida. Ese es el verdadero significado de este momento”.

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