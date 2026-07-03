Apoyos Mundialistas CDMX: mapa y ubicaciones de los puntos de atención para el México vs Inglaterra en Paseo de la Reforma

Clara Brugada pidió a los aficionados no acudir al Ángel de la Independencia si hay saturación y anunció puntos de apoyo distribuidos en Paseo de la Reforma para el duelo de México ante Inglaterra en el Mundial 2026. (@ClaraBrugadaM)

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó el operativo “Apoyos Mundialistas” ante el partido que la Selección Mexicana disputará este domingo contra Inglaterra en el Mundial 2026, después de que cuatro personas murieran durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador el 30 de junio en Paseo de la Reforma.

“En el Gobierno de la Ciudad de México nuestra prioridad absoluta es garantizar que cada persona que salga a celebrar regrese sana y salva a casa”, señaló Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, al anunciar el plan a través de uan conferencia oficial y sus redes sociales.

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Clara Brugada pide NO ir al Ángel de la Independencia si hay saturación

La jefa de Gobierno lanzó un llamado directo a quienes planean salir a las calles el domingo: si el Ángel de la Independencia ya no permite el ingreso por aglomeraciones, no intenten entrar. El operativo desplegará módulos de atención, pantallas para seguir el partido, escenarios y sanitarios a lo largo de Paseo de la Reforma, con el objetivo de distribuir a la multitud y evitar concentraciones peligrosas.

El operativo "Apoyos Mundialistas" incluye módulos de salud, protección civil y pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma; la medida llega después de que cuatro personas murieran aplastadas o por asfixia la noche del 30 de junio. (Gob CDMX)

Brugada explicó el razonamiento detrás del operativo: “Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan”.

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Refuerzan operativo en Paseo de la Reforma

El plan contempla módulos distribuidos a lo largo de la avenida para atender a los aficionados antes, durante y después del partido. Cada punto contará con personal de salud, protección civil y seguridad pública. La jefa de Gobierno adelantó que estos espacios se reforzarán específicamente para la jornada del domingo: “El próximo domingo reforzaremos estos puntos de atención y salud para que todas y todos disfruten la jornada con mayor seguridad”.

La estrategia busca que los asistentes tengan alternativas de reunión más allá del Ángel de la Independencia, el punto que concentró la mayor parte de la tragedia del 30 de junio.

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Estos son los ocho puntos de apoyo mundialista de poniente a oriente sobre Paseo de la Reforma:

Puerta de los Leones Fuente Diana Cazadora Ángel de la Independencia Glorieta Ahuehuete Insurgentes – Reforma Glorieta Mujeres que Luchan Torre del Caballito Hemiciclo a Juárez

El Gobierno de la CDMX refuerza protocolos de seguridad y habilita puntos de atención en Paseo de la Reforma para que los aficionados sigan el México vs Inglaterra sin riesgo.(@ClaraBrugadaM)

Cada punto cuenta con combinaciones variables de los siguientes servicios:

Módulos de atención ciudadana

Pantalla gigante

Pantallas grandes

Pantallas pequeñas

Escenarios

Áreas de sanitarios

Cuatro muertos tras los festejos por México vs Ecuador

La noche del 30 de junio, más de un millón de personas salieron a las calles de la capital para celebrar el triunfo 2-0 de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final. El Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito y el Ángel de la Independencia se llenaron en minutos. La lluvia que caía durante el partido cesó al terminar el encuentro, lo que llevó a miles más a sumarse a una multitud que ya rebasaba la capacidad de las vías públicas.

La Secretaría de Salud capitalina, encabezada por Oliva Gasman Zylbermann, confirmó que cuatro personas murieron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Las tres primeras víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años, todos fallecidos por asfixia. Los cuatro fueron atendidos por paramédicos en el lugar y trasladados a hospitales, donde murieron.

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Brugada llamó a no concentrarse en el Ángel de la Independencia cuando haya aglomeraciones y presentó un plan de atención médica y protección civil para los festejos del partido México vs Inglaterra este domingo.(Gobierno CDMX)

El cuarto fallecido fue identificado horas después

El 1 de julio, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de un cuarto hombre, de 35 años, quien llegó sin identificación al hospital. Ingresó con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo; sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras de reanimación. Fue identificado horas después gracias a la difusión en redes sociales de sus características físicas. Residía en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Las autoridades abrieron investigaciones para determinar las circunstancias exactas de cada deceso. El Gobierno capitalino extendió condolencias a los familiares y confirmó que recibirán acompañamiento institucional.

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