Ariadna Montiel deslinda a AMLO del huachicol fiscal, recuerda caso de Lozoya

Morena vinculó la apertura a la importación privada de hidrocarburos con redes de corrupción ligadas al sector energético. (Cuartoscuro)

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La presidenta del CEN de Morena, Ariadna Montiel afirmó este 18 de agosto que el huachicol fiscal nació con la reforma energética de 2013 impulsada por PRI y PAN, porque ese cambio constitucional abrió la importación privada de hidrocarburos desde el extranjero y, a su juicio, dio origen a redes de corrupción ligadas al sector.

En la misma conferencia, la dirigente de Morena ligó ese proceso con permisos de importación otorgados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el comunicado 090/2026 del partido, Montiel recordó que el 12 de diciembre de 2013 se concretó la reforma energética. Según su versión, esa modificación permitió que particulares importaran hidrocarburos desde el extranjero.

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La dirigente también dijo que desde 2008, Felipe Calderón impulsó una reforma para privatizar la industria energética, pero que esa propuesta se frenó por la defensa realizada por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, encabezada por Andrés Manuel López Obrador y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum.

Montiel atribuye a la reforma de 2013 el origen del esquema

Morena retomó señalamientos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre presuntos sobornos para aprobar la reforma energética y mencionó a Ricardo Anaya. REUTERS/Henry Romero

Ariadna Montiel sostuvo que en 2013, PRI y PAN modificaron la Constitución para permitir negocios privados “al amparo del poder público” y vulnerar la soberanía energética. Añadió que Morena, con López Obrador al frente, realizó movilizaciones para exigir una consulta popular que no se llevó a cabo.

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En ese mismo posicionamiento, acusó al tricolor y al blanquiazul de haber aprobado la reforma energética de Enrique Peña Nieto “a base de corruptelas y sobornos a los diputados del PAN”. La dirigente señaló que “no debe olvidar el pueblo de México que los traidores son el PRI y el PAN, pero, sobre todo, siempre han sido los delincuentes de cuello blanco que empobrecieron al país”.

La presidenta morenista citó además los señalamientos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sobre presuntos sobornos para respaldar la reforma. En el comunicado, mencionó de forma específica a Ricardo Anaya como uno de los personajes señalados por Lozoya de haber recibido dinero para que el PAN votara a favor.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Montiel escribió que “el huachicol fiscal nació con el PRIAN” y que la reforma energética estuvo marcada por señalamientos de sobornos y corrupción para “entregar nuestros recursos naturales a intereses privados.”

Afirmó en ese mismo tuit que en México existieron “dos proyectos de nación”: el de Morena, que dijo trabaja por el bienestar del pueblo, y otro que representa “un régimen de corrupción y privilegios”.

Morena vincula permisos, amparos e investigaciones actuales

Montiel aseguró que Peña Nieto otorgó 1 mil 377 permisos de importación y afirmó que algunos se retiraron en el gobierno de López Obrador. (@A_MontielR)

Durante la conferencia, Montiel aseguró que el expresidente Peña Nieto otorgó 1 mil 377 permisos de importación de hidrocarburos. Entre ellos mencionó a Ingemar, empresa que identificó como propiedad de Ernesto Ruffo.

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La dirigente afirmó que, ya en el gobierno de López Obrador, se retiraron permisos por irregularidades, incluido el de esa empresa, pero que “el anterior Poder Judicial” le concedió un amparo para seguir operando. También sostuvo que actualmente esas empresas son investigadas con 96 pruebas y que el exgobernador de Baja California está en la cárcel.

En el video difundido por Montiel junto con su tuit aparecen fragmentos de declaraciones y notas sobre el caso Odebrecht y la denuncia de Lozoya. En ese material se escucha la referencia a una acusación de la FGR contra Ricardo Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos para que la bancada panista en la Cámara de Diputados votara a favor de la reforma energética.

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Dicho material incluyó una mención a que Odebrecht habría entregado sobornos por más de 10 millones de dólares en México, así como fragmentos en los que se alude a señalamientos contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por la presunta entrega de recursos a legisladores para aprobar las reformas estructurales.

Montiel cerró su posicionamiento con otra acusación general contra la alianza entre PRI y PAN. Dijo que ambos partidos construyeron “tramas de corrupción” y “redes de corrupción” y que, cuando tuvieron el poder público, lo usaron en contra del pueblo de México.