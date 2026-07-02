EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

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11:30 hsHoy
Cierre de vialidades CDMX Centro Histórico
Cierre de vialidades (@OVIALCDMX/X)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre diversas afectaciones y alternativas en la circulación vial en distintos puntos de la capital la mañana de este 2 de julio.

Zonas con afectaciones viales

  • Av. José Loreto Fabela al sur, a la altura de Eje 4 Norte Av. 510, alcaldía Gustavo A. Madero: Reducción de carriles por la presencia de un socavón.
  • Lorenzo Boturini, a la altura de Diagonal 20 de Noviembre: Un carril permanece afectado por trabajos de obra.
  • Carriles centrales de Av. Insurgentes Norte y Calzada Vallejo, colonia San Simón Tolnahuac: Cierre total por obras; únicamente están habilitados los carriles laterales.
  • Bahía de San Hipólito, entre Bahía de Santa Bárbara y Ejército Nacional: Cierre de circulación por obras.
  • Calzada San Antonio Abad, entre Fray Servando y Calzada Chabacano: Reducción de carriles en ambos sentidos debido a trabajos de obra.
  • República de Cuba, a la altura del Callejón Héroes del 57, alcaldía Cuauhtémoc: Cierre total de la vialidad por presencia de manifestantes.

Vías alternativas recomendadas

  • Para José Loreto Fabela/Eje 4 Norte Av. 510: Av. Gran Canal del Desagüe.
  • Para Lorenzo Boturini: Lucas Alamán y Eje 3 Sur.
  • Para Av. Insurgentes Norte y Calzada Vallejo: Utilizar los carriles laterales.
  • Para Bahía de San Hipólito: Mariano Escobedo.
  • Para Calzada San Antonio Abad: Congreso de la Unión, Eje Central, Isabel la Católica y Francisco del Paso y Troncoso.
  • Para República de Cuba: José María Izazaga y Tacuba.

La autoridad capitalina recomienda evitar las zonas señaladas y considerar las rutas alternas para un mejor desplazamiento.

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