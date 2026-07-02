EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio

11:30 hsHoy
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del área de Orientación Vial (OVIAL), informa sobre diversas afectaciones y alternativas en la circulación vial en distintos puntos de la capital la mañana de este 2 de julio.
Zonas con afectaciones viales
- Av. José Loreto Fabela al sur, a la altura de Eje 4 Norte Av. 510, alcaldía Gustavo A. Madero: Reducción de carriles por la presencia de un socavón.
- Lorenzo Boturini, a la altura de Diagonal 20 de Noviembre: Un carril permanece afectado por trabajos de obra.
- Carriles centrales de Av. Insurgentes Norte y Calzada Vallejo, colonia San Simón Tolnahuac: Cierre total por obras; únicamente están habilitados los carriles laterales.
- Bahía de San Hipólito, entre Bahía de Santa Bárbara y Ejército Nacional: Cierre de circulación por obras.
- Calzada San Antonio Abad, entre Fray Servando y Calzada Chabacano: Reducción de carriles en ambos sentidos debido a trabajos de obra.
- República de Cuba, a la altura del Callejón Héroes del 57, alcaldía Cuauhtémoc: Cierre total de la vialidad por presencia de manifestantes.
Vías alternativas recomendadas
- Para José Loreto Fabela/Eje 4 Norte Av. 510: Av. Gran Canal del Desagüe.
- Para Lorenzo Boturini: Lucas Alamán y Eje 3 Sur.
- Para Av. Insurgentes Norte y Calzada Vallejo: Utilizar los carriles laterales.
- Para Bahía de San Hipólito: Mariano Escobedo.
- Para Calzada San Antonio Abad: Congreso de la Unión, Eje Central, Isabel la Católica y Francisco del Paso y Troncoso.
- Para República de Cuba: José María Izazaga y Tacuba.
La autoridad capitalina recomienda evitar las zonas señaladas y considerar las rutas alternas para un mejor desplazamiento.