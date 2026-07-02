Cómo hacer tacos estilo ‘Fish and Chips’ para el partido México vs Inglaterra ricos y fáciles de hacer Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana y la inglesa se enfrentarán este 5 de julio de 2026 en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, y para acompañar este partido, preparar tacos estilo ‘Fish and Chips’ ofrece una opción sencilla y diferente que une dos tradiciones culinarias.

La receta adapta el platillo británico más popular a la presentación más mexicana: el taco.

Fish and Chips: un símbolo británico con historia

El Fish and Chips es el platillo más representativo de Inglaterra desde el siglo XIX. Se elabora con pescado blanco —como bacalao o merluza— sumergido en una mezcla de harina y cerveza, frito y acompañado de papas a la francesa.

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Se consume tradicionalmente envuelto en papel periódico y se sirve con sal, vinagre y salsa tártara. El origen del platillo remonta al siglo XVII, cuando la técnica de freír pescado llegó a Inglaterra con inmigrantes judíos.

Este platillo se convirtió en alimento básico durante la Revolución Industrial por ser económico y llenador. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico decidió no racionarlo para mantener el ánimo de la población. Comer Fish and Chips es una costumbre asociada con la vida cotidiana y el futbol en Reino Unido.

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Fish and Chips: un símbolo británico con historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

México vs Inglaterra: el partido y el menú

México llega a este partido tras liderar el Grupo A con paso perfecto y vencer 2-0 a Ecuador en dieciseisavos, sin goles en contra y ocho a favor. El equipo dirigido por Javier Aguirre suma cuatro victorias consecutivas, con figuras como Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Por su parte, Inglaterra clasificó como líder del Grupo L y sufrió para vencer 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane. El técnico Thomas Tuchel cuenta con nombres como Jude Bellingham y Marcus Rashford.

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El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas. Es uno de los eventos deportivos más esperados del año. La ocasión invita a fusionar las tradiciones de ambos países en la mesa.

Cómo hacer tacos estilo Fish and Chips

Para adaptar el Fish and Chips a la presentación de taco, se emplea el pescado frito en tempura británica, las papas a la francesa y las salsas típicas, todo servido en tortilla de maíz o harina.

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Ingredientes principales

Para cuatro personas se requieren 500 gramos de pescado blanco (bacalao, merluza o tilapia), 1 taza de harina de trigo, 1 taza de cerveza clara, 1 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de pimienta, 2 papas grandes, aceite vegetal para freír, tortillas de maíz o harina, salsa tártara, salsa de vinagre y limón al gusto.

Preparación paso a paso

Primero, se cortan las papas en tiras y se remojan en agua fría. Se secan y se fríen en aceite caliente hasta que queden doradas y crujientes. Se escurren en papel absorbente y se les pone sal.

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El pescado se corta en tiras gruesas, se sazona con sal y pimienta. Se prepara la tempura mezclando harina y cerveza hasta obtener una consistencia espesa. Se sumergen las tiras de pescado en la mezcla y se fríen hasta dorar. Se escurren y se reservan.

Para montar los tacos, se calientan las tortillas. Se coloca una pieza de pescado frito, algunas papas a la francesa y se agregan salsa tártara, unas gotas de vinagre y, si se prefiere, un poco de limón. El resultado es un taco que combina la textura crujiente del Fish and Chips con el sabor y la practicidad de la comida callejera mexicana.

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Detalles adicionales para la versión mexicana

La receta permite variantes al gusto. Puede añadirse col morada finamente picada para dar frescura, o salsa de chile habanero en lugar de vinagre. Algunos cocineros sugieren acompañar con guacamole o pico de gallo.

El pescado blanco local, como robalo o huachinango, puede sustituir al bacalao. Para quienes buscan un sabor más intenso, se recomienda agregar chile en polvo a la tempura.

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El taco de Fish and Chips puede servirse en reuniones para ver el partido, como botana o plato fuerte. Es una opción que une la tradición del futbol inglés con la costumbre mexicana de ver partidos acompañados de comida.

Cómo hacer tacos estilo Fish and Chips (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres datos clave sobre el Fish and Chips

El Fish and Chips se considera parte de la identidad nacional inglesa por su historia, por haber sido alimento fundamental en periodos de crisis y por su carácter práctico. Según reportes históricos, en los años cuarenta se vendían más de 350 millones de raciones anuales en el Reino Unido.

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Diversos chefs mexicanos han experimentado con versiones de este platillo, adaptándolo a ingredientes locales y a la presentación de taco, para acercar la gastronomía británica al paladar mexicano en eventos como la Copa Mundial.