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Quién es “Sierra 1”, el líder del Cártel de Altozano detenido en Morelia tras evadir dos operativos

Las autoridades lo capturaron el 25 de junio de 2026 en un fraccionamiento del suroriente de Morelia, tras dos intentos fallidos previos

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Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido el 25 de junio de 2026 como presunto líder del Cártel de Altozano. Crédito: Especial
Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido el 25 de junio de 2026 como presunto líder del Cártel de Altozano. Crédito: Especial

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, fue detenido el 25 de junio de 2026 como presunto líder del Cártel de Altozano y principal generador de violencia en Morelia, Michoacán. Las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario desde hacía meses, pues ya había burlado dos operativos previos en su contra.

El arresto se concretó durante un cateo a un inmueble en un fraccionamiento privado del suroriente de la ciudad, con una orden autorizada por un juez de control. En el lugar se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diversas dosis de sustancias con características de narcótico.

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¿Quién es “Sierra 1” y de qué se le acusa?

Ernesto Rafael “N” es el presunto líder de un grupo de aproximadamente 15 integrantes que operan en la zona sur de Morelia con el nombre de Cártel de Altozano. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal mantienen abiertas diversas indagatorias en su contra por hechos de alto impacto.

Las investigaciones lo señalan como responsable de una red de extorsión dirigida contra madereros, resineros, tabiqueros y comerciantes en las tenencias de Madero, San Miguel del Monte y Jesús del Monte, así como en las localidades de El Capulín y El Duende. El grupo también mantuvo amenazas contra ambientalistas de esa región de la capital michoacana.

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Detenido el "Sierra 1" en Michoacán
Foto: X/@OHarfuch

Al momento de su captura, Ernesto Rafael “N” contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con el homicidio de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero asesinado el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre. La FGE también lo investiga por el secuestro agravado de tres hombres ocurrido durante ese mismo año.

Un día antes de su muerte, Rangel Vieyra visitó a Guillermo Valencia Reyes, entonces dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, para alertarlo sobre la presencia del grupo extorsionador en la zona. El mezcalero le informó que “Sierra 1” lo había amenazado previamente por negarse a retirar las cámaras de seguridad de una de sus tiendas.

La advertencia pública del líder del PRI en Michoacán

Valencia Reyes ofreció una conferencia de prensa en mayo de 2025 en la que describió al Cártel de Altozano como una organización autónoma y no afiliada a ningún cartel mayor. “Son 15 y tienen su propio cártel delictivo, no crean que son de un cártel delictivo o de otro, son un cártel ellos, hasta se autodenominan el Cártel de Altozano”, declaró el dirigente priista.

El político también señaló que el grupo llegó a la zona aproximadamente cuatro años antes de su detención con la oferta de “cuidar” la región, instalar laboratorios de droga y generar empleo, a cambio de que los vecinos no los denunciaran. Asimismo, acusó que el grupo desplazó a pobladores de la región.

Detenido el "Sierra 1" en Michoacán
Foto: X/@OHarfuch

El operativo y las fuerzas que participaron

La captura de “Sierra 1” fue producto de un operativo interinstitucional en el que participaron la FGE, la SSP estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal. Junto a Ernesto Rafael “N”, las autoridades detuvieron en flagrancia a una mujer identificada como su pareja sentimental.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó la detención a través de sus redes sociales y subrayó que el detenido ya había evadido a las autoridades en dos ocasiones anteriores. Ambos detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La captura de “Sierra 2” horas después

El mismo 25 de junio, horas después del primer operativo, las mismas fuerzas detuvieron a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, sobre la Autopista Siglo XXI. Durante ese segundo operativo se aseguraron un arma larga calibre 5.56 milímetros tipo M4, un cargador con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de metanfetamina y un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

Las autoridades señalan a “Sierra 2” como el presunto sucesor al mando del Cártel de Altozano tras la caída de “Sierra 1”, y lo acusan de operar redes de extorsión y narcomenudeo en la zona sur de Morelia. También fue detenida una mujer que lo acompañaba al momento del arresto.

Detenido el "Sierra 1" en Michoacán
Foto: Especial

Por ahora, García Harfuch dio a conocer que continuarán con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para desmantelar a los grupos criminales activos en la entidad. El objetivo declarado es proteger a la población y a los sectores productivos del estado, en particular a quienes han sido víctimas de extorsión en la zona sur de Morelia.

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