Ricardo Anaya reacciona a la no renovación del T-MEC: “es una pésima noticia”

Anaya sostuvo que 84% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y que alrededor de 15 millones de empleos dependen de actividades ligadas al T-MEC. Crédito: PAN

Ricardo Anaya calificó como una pésima noticia que Estados Unidos descarte extender el T-MEC por 16 años, porque el esquema de revisión anual hasta 2036, dijo, abre un periodo de incertidumbre que puede frenar inversión y empleo en México.

El excandidato presidencial vinculó esa consecuencia con la alta dependencia comercial del país respecto de su vecino del norte. Sostuvo que 84% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos y que alrededor de 15 millones de empleos dependen de actividades directamente relacionadas con el tratado.

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La declaración a medios de Anaya ocurrió este 1 de julio, después de que el secretario de Economía Marcelo Ebrard confirmó este miércoles que Washington no aceptó ampliar la vigencia del acuerdo por 16 años. La definición se tomó tras una reunión virtual con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

Anaya afirmó que “el peor enemigo de la inversión productiva, que es lo que genera los empleos, es la incertidumbre”. Bajo esa lógica, sostuvo que cuando no hay certidumbre “se detiene la inversión” y, sin inversión, no hay generación de empleo.

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El tratado seguirá vigente hasta 2036, pero con revisión cada año

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

Ebrard explicó que el T-MEC entró en un mecanismo de revisión anual durante la próxima década y mantiene su vigencia garantizada hasta 2036. También precisó que ninguno de los tres países ha notificado su retiro del acuerdo, una salida que requeriría aviso con seis meses de anticipación.

El secretario de Economía resumió dos rutas previstas en el tratado: una ampliación por 16 años adicionales, si había consenso de los tres socios, o mantener la vigencia por 10 años más con revisiones anuales. Esa segunda ruta se activó tras la postura de Estados Unidos.

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Marcelo Ebrard señaló que este mecanismo anual no se había aplicado antes y que ahora los tres gobiernos deberán definir su operación. Añadió que, en cualquier punto de ese periodo de 10 años, los socios todavía podrían pactar una extensión adicional por 16 años.

Además, Greer ya había adelantado este escenario el pasado 27 de mayo en Washington. En ese acto dijo que Estados Unidos mantendrá aranceles sin importar el resultado de la renegociación y señaló que el déficit comercial y las reglas de origen estarían en el centro de las conversaciones.

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Frente a ese escenario, Anaya sostuvo que “fracasó el gobierno mexicano” en la renegociación del tratado. También dijo que lo que “todas y todos esperábamos” era asegurar una vigencia de 16 años adicionales para dar certidumbre a la inversión.

El senador panista añadió que la posición estadounidense ya anticipa una negociación difícil año con año. Afirmó que Washington volvió a poner sobre la mesa su queja por el déficit comercial y por la asimetría en el tamaño de las economías, lo que, a su juicio, dejará a México en desventaja en cada revisión.

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Anaya también acusó a Morena de ser un “narcogobierno”

Además de su crítica al resultado del T-MEC, Anaya acusó a Morena de ser un “narcogobierno”. Foto: PAN Senado

En la misma declaración a medios este 1 de julio, Anaya respondió a la nota del The New York Times sobre presunta información entregada a autoridades de Estados Unidos por integrantes de Morena. Aseguró que el texto al “dice que son miembros de Morena los que están informando al gobierno de Estados Unidos”.

El político afirmó: “Yo denuncio a este gobierno de ser un narcogobierno”. También exigió que Rubén Rocha Moya sea detenido en México, extraditado a Estados Unidos y encarcelado.

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En el mismo pronunciamiento sostuvo que no necesita informar “en lo oscurito” porque, dijo, hace sus señalamientos “a plena luz del día”. Añadió que “Morena es un narcopartido” y que el actual gobierno está defendido por “narcogobernadores”.

Anaya también mencionó que “ya está allá tanto el secretario de Finanzas como el secretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya”. Cerró esa intervención con una frase dirigida al partido guinda: “Se está pudriendo por dentro Morena”.

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