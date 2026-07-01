Compresión abdominal y sofocación son principales causas de muerte en en multitudes: cómo ocurre este tipo de fallecimiento

La muerte por sofocación y compresión toracoabdominal es una de las principales causas de muerte en este tipo de eventos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

México se coronó campeón ante Ecuador y con ello obtuvo su pase a octavos de final en este Mundial 2026.

Con ello multitudes enteras se volcaron al Ángel de la Independencia y a lo largo de toda Avenida Reforma lo cual genero peligrosas aglomeraciones en diversos puntos de la capital.

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Por desgracia, 4 personas fallecieron por asfixia y aplastamiento debido a la gran cantidad de gente que se encontraba concentrada.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la muerte por sofocación y compresión toracoabdominal es una de las principales causas de muerte en este tipo de eventos.

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Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas medidas que puedes llevar a cabo si te encuentras en una situación como esta.

Recuerda siempre que la prevención es la mejor manera de cuidarnos a todos y todas.

Este tipo de eventos concentra a una gran cantidad de personas lo que resulta peligroso. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Compresión toracoabdominal y la sofocación son las principales causas de muerte en multitudes

La compresión toracoabdominal y la sofocación son las principales causas de muerte en multitudes debido a la forma en que el cuerpo humano responde a la presión extrema y la falta de oxígeno en contextos de aglomeraciones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

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Es por eso que aquí te explicamos como funcionan estos mecanismos:

Compresión toracoabdominal

Cuando hay una multitud muy densa, las personas pueden quedar atrapadas entre otras personas, barreras o estructuras fijas.

La presión ejercida sobre el tórax y el abdomen impide que los pulmones se expandan correctamente. Esto limita la capacidad de respirar, porque el diafragma no puede moverse y el aire no entra ni sale adecuadamente de los pulmones.

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En eventos de pánico o movimientos descontrolados de la multitud (avalanchas humanas), esta presión puede ser tan fuerte que incluso personas de pie pueden morir por asfixia mecánica sin haber caído al suelo.

Sofocación

La sofocación ocurre cuando varias personas quedan apiladas o aplastadas, lo que bloquea las vías respiratorias (nariz y boca). En caídas masivas o avalanchas, las personas pueden quedar bajo otras personas, lo que provoca la imposibilidad de respirar y, como consecuencia, la muerte por hipoxia (falta de oxígeno).

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Factores adicionales

Hipoxia : Cuando muchas personas comparten un espacio muy reducido, el oxígeno disponible disminuye y el dióxido de carbono aumenta, lo que agrava la situación.

Inmovilización: La imposibilidad de moverse hace que la víctima no pueda liberarse ni buscar aire.

Estos mecanismos son los más frecuentes en tragedias derivadas de aglomeraciones, como en conciertos, estadios, peregrinaciones o eventos deportivos, porque el principal riesgo no son heridas traumáticas, sino la imposibilidad de respirar por presión externa.

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Cómo actuar en caso de aglomeración para prevenir lesiones o muerte por asfixia

En caso de aglomeración, seguir ciertas acciones puede reducir el riesgo de lesiones graves o muerte por asfixia. Aquí tienes recomendaciones prácticas para asistentes a eventos masivos:

1. Mantén la calma

Evita entrar en pánico. Respira profundo y conserva la serenidad para pensar con claridad.

2. Ubica salidas y rutas de escape

Desde tu llegada, identifica las salidas de emergencia y rutas alternativas.

No te alejes demasiado de una vía de escape.

3. Observa la densidad de personas

Si notas que la multitud se vuelve muy densa, trata de alejarte hacia zonas menos concurridas.

4. Protege tu respiración

Si quedas atrapado, cruza los brazos frente al pecho como escudo para dejar espacio para respirar.

Mantén la cabeza erguida y evita agacharte o caer.

5. Evita los empujones

No empujes ni respondas a la presión empujando a otros; esto puede causar avalanchas humanas.

Si la multitud comienza a moverse, acompaña el flujo manteniendo el equilibrio.

6. Cuida tus pertenencias

Guarda objetos personales y bolsas cerca del cuerpo para evitar tropiezos o quedar atascado.

7. Si caes al suelo

Adopta la posición fetal, protege la cabeza y el cuello con los brazos, y trata de levantarte lo antes posible.

Si no puedes levantarte, enrolla el cuerpo para proteger órganos vitales.

8. Sigue indicaciones oficiales

Presta atención a los avisos del personal de seguridad o por altavoces.

No ignores las señales de evacuación.

9. Ayuda a otros si es seguro

Si alguien cerca de ti tiene problemas para respirar o está en el suelo, ayúdalo solo si no pones en riesgo tu propia seguridad.

Infobae presenta una infografía con recomendaciones clave para la seguridad personal y la prevención de riesgos al participar en eventos con grandes aglomeraciones de público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. La preparación y la atención al entorno son clave para sobrevivir en una aglomeración peligrosa.