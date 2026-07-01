México

Compresión abdominal y sofocación son principales causas de muerte en en multitudes: cómo ocurre este tipo de fallecimiento

Hasta el momento han muerto 4 personas debido a los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana

Guardar
Google icon
La muerte por sofocación y compresión toracoabdominal es una de las principales causas de muerte en este tipo de eventos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La muerte por sofocación y compresión toracoabdominal es una de las principales causas de muerte en este tipo de eventos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

México se coronó campeón ante Ecuador y con ello obtuvo su pase a octavos de final en este Mundial 2026.

Con ello multitudes enteras se volcaron al Ángel de la Independencia y a lo largo de toda Avenida Reforma lo cual genero peligrosas aglomeraciones en diversos puntos de la capital.

PUBLICIDAD

Por desgracia, 4 personas fallecieron por asfixia y aplastamiento debido a la gran cantidad de gente que se encontraba concentrada.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la muerte por sofocación y compresión toracoabdominal es una de las principales causas de muerte en este tipo de eventos.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunas medidas que puedes llevar a cabo si te encuentras en una situación como esta.

Recuerda siempre que la prevención es la mejor manera de cuidarnos a todos y todas.

Este tipo de eventos concentra a una gran cantidad de personas lo que resulta peligroso. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Este tipo de eventos concentra a una gran cantidad de personas lo que resulta peligroso. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Compresión toracoabdominal y la sofocación son las principales causas de muerte en multitudes

La compresión toracoabdominal y la sofocación son las principales causas de muerte en multitudes debido a la forma en que el cuerpo humano responde a la presión extrema y la falta de oxígeno en contextos de aglomeraciones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Es por eso que aquí te explicamos como funcionan estos mecanismos:

Compresión toracoabdominal

Cuando hay una multitud muy densa, las personas pueden quedar atrapadas entre otras personas, barreras o estructuras fijas.

La presión ejercida sobre el tórax y el abdomen impide que los pulmones se expandan correctamente. Esto limita la capacidad de respirar, porque el diafragma no puede moverse y el aire no entra ni sale adecuadamente de los pulmones.

En eventos de pánico o movimientos descontrolados de la multitud (avalanchas humanas), esta presión puede ser tan fuerte que incluso personas de pie pueden morir por asfixia mecánica sin haber caído al suelo.

Sofocación

La sofocación ocurre cuando varias personas quedan apiladas o aplastadas, lo que bloquea las vías respiratorias (nariz y boca). En caídas masivas o avalanchas, las personas pueden quedar bajo otras personas, lo que provoca la imposibilidad de respirar y, como consecuencia, la muerte por hipoxia (falta de oxígeno).

Factores adicionales

  • Hipoxia: Cuando muchas personas comparten un espacio muy reducido, el oxígeno disponible disminuye y el dióxido de carbono aumenta, lo que agrava la situación.
  • Inmovilización: La imposibilidad de moverse hace que la víctima no pueda liberarse ni buscar aire.

Estos mecanismos son los más frecuentes en tragedias derivadas de aglomeraciones, como en conciertos, estadios, peregrinaciones o eventos deportivos, porque el principal riesgo no son heridas traumáticas, sino la imposibilidad de respirar por presión externa.

Cómo actuar en caso de aglomeración para prevenir lesiones o muerte por asfixia

En caso de aglomeración, seguir ciertas acciones puede reducir el riesgo de lesiones graves o muerte por asfixia. Aquí tienes recomendaciones prácticas para asistentes a eventos masivos:

1. Mantén la calma

  • Evita entrar en pánico. Respira profundo y conserva la serenidad para pensar con claridad.

2. Ubica salidas y rutas de escape

  • Desde tu llegada, identifica las salidas de emergencia y rutas alternativas.
  • No te alejes demasiado de una vía de escape.

3. Observa la densidad de personas

  • Si notas que la multitud se vuelve muy densa, trata de alejarte hacia zonas menos concurridas.

4. Protege tu respiración

  • Si quedas atrapado, cruza los brazos frente al pecho como escudo para dejar espacio para respirar.
  • Mantén la cabeza erguida y evita agacharte o caer.

5. Evita los empujones

  • No empujes ni respondas a la presión empujando a otros; esto puede causar avalanchas humanas.
  • Si la multitud comienza a moverse, acompaña el flujo manteniendo el equilibrio.

6. Cuida tus pertenencias

  • Guarda objetos personales y bolsas cerca del cuerpo para evitar tropiezos o quedar atascado.

7. Si caes al suelo

  • Adopta la posición fetal, protege la cabeza y el cuello con los brazos, y trata de levantarte lo antes posible.
  • Si no puedes levantarte, enrolla el cuerpo para proteger órganos vitales.

8. Sigue indicaciones oficiales

  • Presta atención a los avisos del personal de seguridad o por altavoces.
  • No ignores las señales de evacuación.

9. Ayuda a otros si es seguro

  • Si alguien cerca de ti tiene problemas para respirar o está en el suelo, ayúdalo solo si no pones en riesgo tu propia seguridad.
Infografía sobre seguridad en aglomeraciones, con ilustraciones de una multitud, iconos de acciones para evitar riesgos, personas, puertas, flechas, megáfono y logo Infobae.
Infobae presenta una infografía con recomendaciones clave para la seguridad personal y la prevención de riesgos al participar en eventos con grandes aglomeraciones de público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas acciones pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. La preparación y la atención al entorno son clave para sobrevivir en una aglomeración peligrosa.

Temas Relacionados

asfixiaevento masivofallecidosQué hacermexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Alito Moreno es reelecto presidente de la COPPPAL para 2026-2030

El dirigente del PRI informa que obtuvo el respaldo de 75 organizaciones políticas de 30 países de América Latina y el Caribe

Alito Moreno es reelecto presidente de la COPPPAL para 2026-2030

Manuel Huerta levanta la mano para presidir el Senado: asegura que buscará el consenso en Morena

El senador veracruzano confirma su interés por encabezar la Mesa Directiva y asegura que la decisión se tomará de forma acordada

Manuel Huerta levanta la mano para presidir el Senado: asegura que buscará el consenso en Morena

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 1 de julio

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 1 de julio

¿Repunte de COVID-19 tras festejos del Mundial? esto muestran los datos oficiales

La capital registra el mayor salto semanal de contagios de COVID-19 en lo que va del año, en plena ola de festejos por la Selección Mexicana

¿Repunte de COVID-19 tras festejos del Mundial? esto muestran los datos oficiales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

CD9 vs One Direction: la tendencia viral que hace referencia al próximo encuentro entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial 2026

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: socavón provoca cierre de circulación en Eje 4 Norte

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”