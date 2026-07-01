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Qué es más saludable la chía, la linaza o el amaranto

Cada una tiene propiedades específicas que pueden beneficiar la salud dependiendo de los objetivos de cada persona

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Tres cuencos con semillas de chía, linaza y amaranto en una mesa de madera, con aguacates, bayas, fresas y hojas verdes al fondo.
Tres recipientes con semillas de chía, linaza y amaranto se sitúan en una mesa de madera junto a frutas y vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía, linaza y amaranto son consideradas superalimentos por las instituciones de nutrición pública en México, por su alto valor nutricional y su capacidad para incorporarse fácilmente a la dieta diaria.

Según un análisis del National Institute of Health, cada una tiene propiedades específicas que pueden beneficiar la salud dependiendo de los objetivos de cada persona.

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La chía destaca por su contenido de fibra y calcio

Por cada 100 gramos, la chía aporta entre 30 y 34 gramos de fibra dietética, en su mayor parte insoluble. También contiene aproximadamente 18 gramos de proteína y 32 gramos de lípidos, principalmente insaturados. La chía es fuente relevante de calcio, magnesio y antioxidantes, con una proporción elevada de ácidos grasos omega 3 y omega 6.

El consumo regular de chía se asocia con una mejor función digestiva y una mayor saciedad. La capacidad de la chía para absorber agua y formar geles facilita la digestión y ayuda a evitar el estreñimiento. Esta semilla también contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y a prolongar la sensación de saciedad, lo que la vuelve útil para el control de peso.

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Comparada con la linaza y el amaranto, la chía sobresale por su alto contenido de fibra y calcio. La linaza contiene más fibra soluble, mientras que el amaranto ofrece menos fibra total que la chía, pero una mayor cantidad de proteínas completas.

Un frasco de vidrio con semillas de chía y agua, una cuchara de metal y dos tazones con semillas de chía secas en una superficie de madera.
La chía destaca por su contenido de fibra y calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La linaza aporta omega 3 y lignanos antioxidantes

La linaza contiene de 24 a 46 gramos de fibra por cada 100 gramos, con una proporción mayor de fibra soluble. Su contenido proteico alcanza los 20 gramos y sus grasas suman 37 gramos, destacando el aporte de omega 3 en forma de ácido alfa-linolénico. Es fuente de lignanos y antioxidantes, además de minerales como el potasio.

La linaza favorece la salud cardiovascular, ayuda a reducir el colesterol y regula la presión arterial. La fibra soluble de la linaza también alimenta la microbiota intestinal y genera ácidos grasos benéficos en el colon, lo que puede inhibir el crecimiento de bacterias patógenas.

En comparación con la chía y el amaranto, la linaza proporciona más omega 3 vegetal y una mayor cantidad de fibra soluble. Aunque la chía ofrece cantidades relevantes de omega 3, la linaza tiene una concentración más alta. El amaranto, por su parte, contiene menos grasa y mayor proporción de proteínas.

Un frasco de vidrio transparente con gel de linaza casero se sitúa sobre una tabla de madera, rodeado de semillas de lino, un mortero y botellas oscuras.
La linaza aporta omega 3 y lignanos antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amaranto es fuente de proteínas completas y vitaminas del complejo B

El amaranto sobresale por su contenido proteico, compuesto por un perfil de aminoácidos esenciales superior al de cereales tradicionales como el trigo o el arroz. Por cada 100 gramos, ofrece cerca del 18% de proteína, de 2 a 8% de fibra y alrededor del 7% de grasas de buena calidad. También aporta almidón, hierro, calcio, potasio, magnesio y vitaminas del complejo B.

El consumo de amaranto no solo mejora el perfil nutricional de la dieta, sino que también contribuye a la reducción del colesterol y el control de la glucosa en sangre. Se trata de una opción apta para personas con intolerancia al gluten y para quienes buscan proteínas vegetales de alta calidad.

Frente a la chía y la linaza, el amaranto destaca por su proteína completa y su bajo índice glucémico. Aunque contiene menos fibra y omega 3, aporta una mayor variedad de vitaminas y minerales, especialmente hierro y complejo B.

Beneficios comunes y diferencias clave entre las tres semillas

La chía, la linaza y el amaranto comparten beneficios como la reducción del colesterol, el apoyo a la salud intestinal y la protección frente a enfermedades crónico-degenerativas gracias a sus compuestos antioxidantes. También pueden incorporarse a la dieta en bebidas, panes, ensaladas o barras energéticas.

Ilustración de seis montículos de granos y harina: quinoa blanca, amaranto, mijo amarillo, harina blanca, espelta y polenta, sobre madera clara.
Seis montículos de granos y semillas —quinoa, amaranto, mijo, harina, espelta y polenta— se presentan sobre una mesa de madera clara, destacando la diversidad de ingredientes para una alimentación saludable y variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor aporte de la chía es la fibra y el calcio; la linaza se distingue por su omega 3 y lignanos; el amaranto destaca por su proteína completa y vitaminas del complejo B.

La elección más saludable depende del objetivo individual: para fortalecer huesos y digestión, la chía es conveniente; si se busca reducir el colesterol y mejorar la salud cardiovascular, la linaza sobresale; para incrementar la proteína y obtener minerales esenciales, el amaranto es una opción sólida.

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