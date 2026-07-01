El Buró de Crédito no avisa, el banco no llama: cómo una deuda olvidada puede derivar en un embargo sin previo aviso

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una deuda bancaria olvidada en México puede terminar en embargo judicial sin que el titular haya recibido una llamada del banco ni una alerta del Buró de Crédito: la ley no obliga a ninguna de las dos instituciones a advertir al deudor antes de que un proceso legal avance.

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. No decide si se otorga o niega un crédito, y tampoco avisa cuando una cuenta entra en mora.

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El registro negativo aparece tras tres meses de atraso y puede permanecer en el historial hasta seis años, dependiendo del monto adeudado.

Cómo escala una deuda hasta el juzgado

Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, la primera respuesta del acreedor es la cobranza extrajudicial: llamadas, correos y propuestas de negociación. Estas acciones no tienen facultad legal para embargar bienes.

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Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil— el proceso adquiere consecuencias patrimoniales reales. Ese procedimiento incluye pasos obligatorios que la ley no permite saltarse:

Presentación de la demanda

Revisión del caso por un juez

Notificación formal al deudor por un actuario

Requerimiento de pago en ese acto

Si el deudor cubre el adeudo en el momento del requerimiento, el embargo no se ejecuta. El proceso completo puede durar meses o años.

Por qué el deudor puede no enterarse a tiempo

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. La notificación formal llega cuando ya hay un juicio en curso, a través de un actuario judicial. Si el deudor no actualiza su domicilio o ignora las comunicaciones del acreedor, el proceso puede avanzar sin que tenga conocimiento real de ello.

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En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mecanismo es aún más directo: el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias sin notificar primero al contribuyente. El oficio se dirige directamente al banco, que tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces el SAT notifica al titular.

Qué puede embargarse y qué queda protegido

Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley establece que el embargo debe ser proporcional a la deuda. Una obligación de $50,000 pesos no justifica asegurar bienes por cientos de miles de pesos si existen otras opciones suficientes para cubrir el adeudo.

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Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor. Quedan expresamente excluidos:

Bienes de familiares

Artículos indispensables: cama, ropa y herramientas de trabajo

Cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Ningún despacho de cobranza privado tiene facultad para ejecutar un embargo por cuenta propia. Si alguien ingresa a un domicilio sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

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El historial crediticio: daño que persiste años

Los plazos de permanencia en el Buró de Crédito dependen del monto de la deuda. Con el valor de la Unidad de Inversión (UDI) al 30 de junio de 2026 en $8.82 pesos, los rangos en moneda corriente son los siguientes:

Deudas de hasta $220 pesos: se eliminan al año

Deudas de entre $220 y $4,408 pesos: se borran a los dos años

Deudas de entre $4,408 y $8,816 pesos: desaparecen a los cuatro años

Deudas superiores a $8,816 pesos: no se eliminan de forma automática

Las deudas con un proceso judicial activo tampoco desaparecen aunque transcurran los plazos. Pagar una deuda no la borra del historial de inmediato: el registro cambia a estatus “liquidado”, lo que mejora la calificación pero no elimina la huella del incumplimiento.

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Derechos del deudor y vías de defensa

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma que esto aplica para tarjetas departamentales, préstamos personales, créditos bancarios y financiamientos similares con instituciones como BBVA, HSBC y Banamex.

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal.

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Si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo deja de proceder legalmente, aunque los despachos de cobranza puedan continuar con intentos extrajudiciales. Quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir a la Profeco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar orientación.