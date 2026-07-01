México

El Buró de Crédito no avisa, el banco no llama: cómo una deuda olvidada puede derivar en un embargo sin previo aviso

El Buró de Crédito no ejecuta embargos, pero el registro de atraso se mantiene hasta seis años. Solo mediante demanda judicial, un juez puede ordenar un embargo en bienes registrados a nombre del deudor

Guardar
Google icon
Hombre mayor sentado en una mesa con papeles, incluyendo un aviso de desalojo rojo, tomándose la cabeza con ambas manos, frente a una ventana con edificios y una calle con tráfico.
El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una deuda bancaria olvidada en México puede terminar en embargo judicial sin que el titular haya recibido una llamada del banco ni una alerta del Buró de Crédito: la ley no obliga a ninguna de las dos instituciones a advertir al deudor antes de que un proceso legal avance.

El Buró de Crédito no es un ente que persigue deudas ni activa procedimientos judiciales. Su función es registrar el comportamiento de pago de personas y empresas ante bancos, tiendas departamentales y otras entidades financieras. No decide si se otorga o niega un crédito, y tampoco avisa cuando una cuenta entra en mora.

PUBLICIDAD

El registro negativo aparece tras tres meses de atraso y puede permanecer en el historial hasta seis años, dependiendo del monto adeudado.

Cómo escala una deuda hasta el juzgado

Hombre sentado frente a una computadora portátil, con calculadora, gafas y una taza. Documentos con "DEUDAS", "AVISO DE COBRO", "PAGO PENDIENTE" en el escritorio.
Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, la primera respuesta del acreedor es la cobranza extrajudicial: llamadas, correos y propuestas de negociación. Estas acciones no tienen facultad legal para embargar bienes.

PUBLICIDAD

Solo cuando la institución presenta una demanda ante un juez —generalmente a través de un juicio ejecutivo mercantil— el proceso adquiere consecuencias patrimoniales reales. Ese procedimiento incluye pasos obligatorios que la ley no permite saltarse:

Presentación de la demanda

Revisión del caso por un juez

Notificación formal al deudor por un actuario

Requerimiento de pago en ese acto

Si el deudor cubre el adeudo en el momento del requerimiento, el embargo no se ejecuta. El proceso completo puede durar meses o años.

Por qué el deudor puede no enterarse a tiempo

Un hombre de mediana edad con cabello oscuro y expresión seria, vestido con una camisa clara y cárdigan, mira a la cámara mientras sostiene una orden de desalojo.
En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, una deuda bancaria impaga puede derivar en embargo sin que el titular lo perciba con anticipación porque ni el banco ni el Buró de Crédito están obligados a emitir una advertencia directa antes de demandar. La notificación formal llega cuando ya hay un juicio en curso, a través de un actuario judicial. Si el deudor no actualiza su domicilio o ignora las comunicaciones del acreedor, el proceso puede avanzar sin que tenga conocimiento real de ello.

En el caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mecanismo es aún más directo: el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias sin notificar primero al contribuyente. El oficio se dirige directamente al banco, que tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo. Solo entonces el SAT notifica al titular.

Qué puede embargarse y qué queda protegido

Manos alcanzan billetes y una libreta bancaria. Sobre la mesa gris, un documento, un bolígrafo y un sello rojo con la palabra 'EMBARGO'.
Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley establece que el embargo debe ser proporcional a la deuda. Una obligación de $50,000 pesos no justifica asegurar bienes por cientos de miles de pesos si existen otras opciones suficientes para cubrir el adeudo.

Solo una autoridad judicial puede ordenar un embargo, y este recae únicamente sobre bienes registrados a nombre del deudor. Quedan expresamente excluidos:

Bienes de familiares

Artículos indispensables: cama, ropa y herramientas de trabajo

Cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), incluidas las aportaciones voluntarias

Ningún despacho de cobranza privado tiene facultad para ejecutar un embargo por cuenta propia. Si alguien ingresa a un domicilio sin orden judicial, el afectado puede presentar una denuncia por allanamiento de morada.

El historial crediticio: daño que persiste años

Los plazos de permanencia en el Buró de Crédito dependen del monto de la deuda. Con el valor de la Unidad de Inversión (UDI) al 30 de junio de 2026 en $8.82 pesos, los rangos en moneda corriente son los siguientes:

Deudas de hasta $220 pesos: se eliminan al año

Deudas de entre $220 y $4,408 pesos: se borran a los dos años

Deudas de entre $4,408 y $8,816 pesos: desaparecen a los cuatro años

Deudas superiores a $8,816 pesos: no se eliminan de forma automática

Las deudas con un proceso judicial activo tampoco desaparecen aunque transcurran los plazos. Pagar una deuda no la borra del historial de inmediato: el registro cambia a estatus “liquidado”, lo que mejora la calificación pero no elimina la huella del incumplimiento.

Derechos del deudor y vías de defensa

Mujer sentada frente a un portátil con la mano en la cabeza, junto a papeles que indican "DEUDA" y "AVISO DE PAGO VENCIDO", una calculadora y una taza.
La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 17 de la Constitución Mexicana prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma que esto aplica para tarjetas departamentales, préstamos personales, créditos bancarios y financiamientos similares con instituciones como BBVA, HSBC y Banamex.

La excepción ocurre cuando existe fraude o un delito patrimonial comprobable —como proporcionar información falsa al solicitar un crédito o pagar con cheque sin fondos—, contemplados en el artículo 386 del Código Penal Federal.

Si el acreedor no reclama la deuda en un plazo de 10 años, el derecho a cobrar prescribe y el embargo deja de proceder legalmente, aunque los despachos de cobranza puedan continuar con intentos extrajudiciales. Quienes reciban amenazas extralegales pueden acudir a la Profeco o a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para solicitar orientación.

Temas Relacionados

EmbargodeudascreditoSATBuro de créditocobrotribunalJuezordenmexico-noticiasmexico-serviciosNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de julio? Suspendida ruta del MB

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Estudios universitarios revelan cómo ciertos aceites esenciales pueden integrarse a estrategias de manejo ecológico de alimañas en espacios urbanos

El ingrediente que aleja cucarachas, ratones y arañas al mismo tiempo, según expertos

Qué es más saludable la chía, la linaza o el amaranto

Cada una tiene propiedades específicas que pueden beneficiar la salud dependiendo de los objetivos de cada persona

Qué es más saludable la chía, la linaza o el amaranto

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 01 de julio

Precio de la gasolina en México hoy miércoles 1 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en México hoy miércoles 1 de julio: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Ataque armado en Yautepec, Morelos, deja tres muertos; entre ellos reportan al esposo de aspirante a la alcaldía

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

ENTRETENIMIENTO

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

“Escóndele la playera”: Mariana Rodríguez se suma y exhibe a Samuel García por su supuesta mala suerte futbolera

Belinda asiste al México vs Ecuador como invitada de la FIFA y coincide con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

DEPORTES

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

El impactante video aéreo del festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026

Inglaterra aún no avanza a octavos y sus leyendas ya temen el peligro de enfrentar a México “en el Azteca”

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

¿El gol de Quiñones hizo temblar la CDMX? La verdad detrás del supuesto microsismo en el México vs Ecuador