Belinda asiste al México vs Ecuador como invitada de la FIFA y coincide con Christian Nodal y Ángela Aguilar

Belinda y los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar posan en un estadio durante el partido entre las selecciones de México y Ecuador. (Instagram: Belinda / La Josa)

El partido entre México contra Ecuador de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, además de dejar emociones y júbilo en el Estadio Ciudad de México, propició un inesperado encuentro que domina la conversación digital.

A cuatro años de su controversial separación, Belinda coincidió con Christian Nodal, quien estuvo presente en un palco junto a su esposa, Ángela Aguilar, y sus suegros Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, además de otras celebridades.

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¿Belinda se reencontró con su ex?

La presencia de las celebridades no pasó desapercibida entre los asistentes y usuarios de Instagram y X —anteriormente Twitter—, quienes se cuestionaron si los intérpretes se cruzaron en algún punto.

De acuerdo con publicaciones hechas por Belinda y María José, exintegrante del grupo Kabah, cada quien estuvo en palcos diferentes. Sin embargo, se desconoce si las zonas eran distantes o contiguas.

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Mientras Belinda asistió con amigos y familiares, Nodal y los Aguilar estuvieron acompañados de María José, el cantante Leonardo de Lozanne, y los actores Alejandro Speitzer, José María Yazpik y Adrián Uribe.

Belinda, cantante mexicana, celebra un gol de México ante Ecuador en el Mundial 2026, junto a otros aficionados en las gradas de un estadio. (Instagram: Belinda)

Belinda, más que una simple asistente

Nodal y Ángela Aguilar asistieron como aficionados; no obstante, la presencia de Belinda en el Estadio Ciudad de México obedeció a una invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). La cantante fue la encargada de entregar el trofeo al MVP del juego, Julián Quiñones, cuyo gol marcó la ruta para el histórico triunfo del tricolor.

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“Un gran partido y un gran gol”, le expresó la cantante al delantero mexicano durante el breve encuentro. Más tarde, en declaraciones para TV Azteca, Belinda se dijo agradecida por la experiencia y hasta se atrevió a hacer un breve análisis del juego.

“México está con todo. Qué emoción haber vivido esta experiencia y esperamos que el próximo partido sea mejor y que ganemos otra vez. Ganando como siempre, México... Tenemos un país maravilloso y además una selección muy sólida, con una energía increíble, y estoy segura de que vamos a ganar el próximo partido”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar, junto a Pepe Aguilar y otras personas, posan con camisetas de la selección mexicana de fútbol en un evento deportivo. (Instagram: La Josa)

La presencia de Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el estadio no fue la única coincidencia que capturó la atención en plataformas digitales. La noche del martes, Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar, también asistió al encuentro, aunque lejos de su familia.

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Mediante una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, la intérprete de “No voy a llorar” aparece luciendo una playera de México junto a su hermana Susana.

Aunque Majo Aguilar niega conflictos con su tío Pepe Aguilar, no es la primera ocasión en que ambos mantienen distancia en un evento público, lo que alimenta las especulaciones sobre una relación familiar distante.

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¿Qué pasó entre Belinda y Nodal?

El Mundial 2026 avivó el interés por una de las separaciones más controversiales y mediáticas de los últimos años. En febrero de 2022, meses después de que Christian Nodal le entregara un anillo de compromiso a Belinda, la pareja anunció su separación a través de sus cuentas oficiales.

Lo que comenzó como una historia de ensueño en el reality show La Voz México, terminó en medio de acusaciones de violencia digital y presunto abuso.

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Belinda y Julián Quiñones posan con el trofeo de Jugador Más Valioso frente a un fondo azul con logotipos de Michelob Ultra y FIFA. (Instagram: Belinda)

Nodal compartió en su cuenta de X capturas de pantalla de chats donde supuestamente Belinda le pedía hacerse cargo de gastos personales. Asimismo, aseguró que también era presionado para apoyar económicamente a los papás de la cantante.

En una de las imágenes compartidas por el cantautor, Belinda asegura haber vivido momentos tensos a su lado: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera”.

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Mientras Nodal habló directamente de su relación en más de una ocasión, Belinda recurrió a la música para lanzar dardos contra su ex. El caso más sonado fue el sencillo “Cactus”, lanzado a principios de 2024. Es un corrido tumbado cargado de referencias a su relación, incluyendo frases como “¿de qué sirvió tatuarte mis ojos?” y alusiones al característico color de cabello que él solía usar.