México

Belinda asiste al México vs Ecuador como invitada de la FIFA y coincide con Christian Nodal y Ángela Aguilar

El encuentro no pasó desapercibido para asistentes ni internautas, quienes aún recuerdan la controversial separación entre la artista pop y el cantautor sonorense

Guardar
Google icon
Una imagen dividida. A la izquierda, una mujer joven sonriente. A la derecha, un hombre y una mujer sonriendo, ambos con camisetas verdes de la selección de México
Belinda y los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar posan en un estadio durante el partido entre las selecciones de México y Ecuador. (Instagram: Belinda / La Josa)

El partido entre México contra Ecuador de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, además de dejar emociones y júbilo en el Estadio Ciudad de México, propició un inesperado encuentro que domina la conversación digital.

A cuatro años de su controversial separación, Belinda coincidió con Christian Nodal, quien estuvo presente en un palco junto a su esposa, Ángela Aguilar, y sus suegros Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, además de otras celebridades.

PUBLICIDAD

¿Belinda se reencontró con su ex?

La presencia de las celebridades no pasó desapercibida entre los asistentes y usuarios de Instagram y X —anteriormente Twitter—, quienes se cuestionaron si los intérpretes se cruzaron en algún punto.

De acuerdo con publicaciones hechas por Belinda y María José, exintegrante del grupo Kabah, cada quien estuvo en palcos diferentes. Sin embargo, se desconoce si las zonas eran distantes o contiguas.

PUBLICIDAD

Mientras Belinda asistió con amigos y familiares, Nodal y los Aguilar estuvieron acompañados de María José, el cantante Leonardo de Lozanne, y los actores Alejandro Speitzer, José María Yazpik y Adrián Uribe.

Primer plano de mujer con cabello castaño largo y boca abierta. Detrás, dos personas borrosas, una con camiseta verde y otra con chaqueta blanca, también celebran
Belinda, cantante mexicana, celebra un gol de México ante Ecuador en el Mundial 2026, junto a otros aficionados en las gradas de un estadio. (Instagram: Belinda)

Belinda, más que una simple asistente

Nodal y Ángela Aguilar asistieron como aficionados; no obstante, la presencia de Belinda en el Estadio Ciudad de México obedeció a una invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). La cantante fue la encargada de entregar el trofeo al MVP del juego, Julián Quiñones, cuyo gol marcó la ruta para el histórico triunfo del tricolor.

“Un gran partido y un gran gol”, le expresó la cantante al delantero mexicano durante el breve encuentro. Más tarde, en declaraciones para TV Azteca, Belinda se dijo agradecida por la experiencia y hasta se atrevió a hacer un breve análisis del juego.

“México está con todo. Qué emoción haber vivido esta experiencia y esperamos que el próximo partido sea mejor y que ganemos otra vez. Ganando como siempre, México... Tenemos un país maravilloso y además una selección muy sólida, con una energía increíble, y estoy segura de que vamos a ganar el próximo partido”.
Cinco personas, dos en primer plano y tres en segundo, visten camisetas verdes de la selección mexicana; un hombre con gafas de sol y tatuajes hace un pulgar arriba
Christian Nodal y Ángela Aguilar, junto a Pepe Aguilar y otras personas, posan con camisetas de la selección mexicana de fútbol en un evento deportivo. (Instagram: La Josa)

La presencia de Belinda, Christian Nodal y Ángela Aguilar en el estadio no fue la única coincidencia que capturó la atención en plataformas digitales. La noche del martes, Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar, también asistió al encuentro, aunque lejos de su familia.

Mediante una serie de fotografías compartidas en su cuenta de Instagram, la intérprete de “No voy a llorar” aparece luciendo una playera de México junto a su hermana Susana.

Aunque Majo Aguilar niega conflictos con su tío Pepe Aguilar, no es la primera ocasión en que ambos mantienen distancia en un evento público, lo que alimenta las especulaciones sobre una relación familiar distante.

¿Qué pasó entre Belinda y Nodal?

El Mundial 2026 avivó el interés por una de las separaciones más controversiales y mediáticas de los últimos años. En febrero de 2022, meses después de que Christian Nodal le entregara un anillo de compromiso a Belinda, la pareja anunció su separación a través de sus cuentas oficiales.

Lo que comenzó como una historia de ensueño en el reality show La Voz México, terminó en medio de acusaciones de violencia digital y presunto abuso.

Una mujer y un hombre sujetan un trofeo plateado y rojo. El hombre viste una playera verde de fútbol con el número 16. Fondo azul con logotipos
Belinda y Julián Quiñones posan con el trofeo de Jugador Más Valioso frente a un fondo azul con logotipos de Michelob Ultra y FIFA. (Instagram: Belinda)

Nodal compartió en su cuenta de X capturas de pantalla de chats donde supuestamente Belinda le pedía hacerse cargo de gastos personales. Asimismo, aseguró que también era presionado para apoyar económicamente a los papás de la cantante.

En una de las imágenes compartidas por el cantautor, Belinda asegura haber vivido momentos tensos a su lado: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera”.

Mientras Nodal habló directamente de su relación en más de una ocasión, Belinda recurrió a la música para lanzar dardos contra su ex. El caso más sonado fue el sencillo “Cactus”, lanzado a principios de 2024. Es un corrido tumbado cargado de referencias a su relación, incluyendo frases como “¿de qué sirvió tatuarte mis ojos?” y alusiones al característico color de cabello que él solía usar.

Temas Relacionados

BelindaChristian NodalÁngela AguilarPepe AguilarMajo Aguilarmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 1 de julio: las lluvias no darán tregua en estos estados

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 1 de julio: las lluvias no darán tregua en estos estados

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 30 de junio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 30 de junio

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Alrededor de 50 elementos participaron en los cateos, donde además se decomisaron vehículos y pipas

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

Con el cielo oscuro y el arranque pospuesto, la tribuna aguardó pacientemente el inicio con cantos de guerra y el enemigo vestía de amarillo

La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Aseguran dos gaseras por robo de hidrocarburos en Ecatepec: hay una persona detenida

Ataque armado en Yautepec, Morelos, deja tres muertos; entre ellos reportan al esposo de aspirante a la alcaldía

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de junio: EEUU sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Embajador Johnson destaca cooperación México-EEUU tras sanciones por huachicol fiscal ligado al CJNG

EEUU rechaza demanda de El Chapo Guzmán: juez cierra caso sobre sus condiciones en ADX Florence

ENTRETENIMIENTO

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

Nueva lista de La Casa de los Famosos México filtra nombres como Aldo Rendón y Bellakath

México vs Ecuador: ¿Quién es Piero Hincapié, el seleccionado sudamericano que se rumora sale con Sabrina Carpenter?

¿Qué ver en cines este julio? Los estrenos más esperados del mes en México

Carlos Rivera canta “El Rey” con mariachis en El Chiringuito antes del partido México vs Ecuador

Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su lucha contra la depresión y ansiedad

DEPORTES

La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

México mantiene su portería invicta en el Mundial 2026 y sueña con hacer historia

México mantiene la humildad tras avanzar en el Mundial 2026 y pide calma a la afición