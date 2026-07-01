¿El gol de Quiñones hizo temblar la CDMX? La verdad detrás del supuesto microsismo en el México vs Ecuador

La ilustración muestra al futbolista Julián Quiñones celebrando un gol en un entorno urbano, junto a la representación de ondas sísmicas que lo registran. (Infibae México Especial)

El gol de Julián Quiñones durante la victoria de México sobre Ecuador en la Copa del Mundo 2026 no solo desató la euforia de miles de aficionados en el Estadio Azteca y distintos puntos del país, sino también una ola de especulaciones en redes sociales sobre un supuesto microsismo registrado en la Ciudad de México.

La confusión surgió después de que la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México informara que una estación sismológica ubicada en las inmediaciones del Estadio Azteca detectó una vibración artificial justo en el momento de la anotación del delantero mexicano.

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La estación Raspberry Shake, instalada cerca del inmueble mundialista, registró una señal de alta intensidad coincidente con el gol que encaminó la clasificación del Tricolor a los octavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, especialistas aclaran que, aunque los instrumentos sí detectaron un movimiento, este no puede catalogarse como un sismo.

¿El gol de Quiñones provocó un sismo?

La respuesta es no. Anteriormente, el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Arturo Iglesias, explicó en declaraciones concedidas a Verne en 2018, que este tipo de fenómenos corresponden a vibraciones generadas por la actividad humana y no a movimientos tectónicos.

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El especialista señaló que los sismógrafos cuentan con una sensibilidad suficiente para registrar alteraciones mínimas en el terreno, incluyendo aquellas provocadas por concentraciones masivas de personas.

Según explicó, incluso el salto de una persona cerca del equipo puede ser detectado por estos instrumentos, aunque ello no representa un evento sísmico.

La situación recordó lo ocurrido durante el Mundial de Rusia 2018, cuando el gol de Hirving Lozano frente a Alemania también generó registros en estaciones de monitoreo sísmico debido a la celebración masiva de los aficionados mexicanos.

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Un tuit de SASSLA muestra el registro en sismógrafos de Ciudad de México de las vibraciones generadas por un gol anotado por Julián Quiñones en un partido de fútbol. (X: SASSLA)

¿Por qué los sismógrafos registraron el festejo del Estadio Azteca?

Los sismógrafos están diseñados para captar movimientos extremadamente pequeños del suelo, tanto de origen natural como provocados por actividades humanas.

En el caso del partido entre México y Ecuador, la celebración simultánea de decenas de miles de aficionados dentro y fuera del Estadio Azteca produjo una vibración artificial suficiente para ser registrada por la estación Raspberry Shake ubicada en las cercanías del inmueble.

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Especialistas explican que la intensidad de estas señales depende de varios factores, entre ellos:

La proximidad del sismógrafo al lugar del evento.

La cantidad de personas concentradas.

La sincronía de los movimientos y festejos.

Las características del terreno donde se ubica el sensor.

Aunque el registro generó miles de comentarios en redes sociales, no existió ningún reporte oficial de actividad sísmica asociada al gol de Julián Quiñones.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

México ya espera rival en los octavos de final del Mundial 2026

Tras eliminar a Ecuador, la Selección Mexicana de Futbol disputará los octavos de final nuevamente en el Estadio Azteca.

El rival del Tricolor saldrá del enfrentamiento entre la Selección de Inglaterra y la Selección de República Democrática del Congo.

La selección africana ha sido una de las revelaciones del torneo tras empatar con Portugal y superar a Uzbekistán, aunque Inglaterra parte como favorita para avanzar y convertirse en el próximo obstáculo de México en la búsqueda de un histórico pase a los cuartos de final.

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