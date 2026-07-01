La electrizante noche del Azteca en el México vs Ecuador: relámpagos sobre el Coloso, 80 mil gargantas en un canto y el microsismo de Quiñones

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico fans in the stands during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Juan Gabriel por sí solo ya es un emblema en la cultura mexicana, ahora combinado con una euforia de ser anfitrión de una Copa Mundial, una clasificación perfecta con nueve de nueve puntos en fase de grupos, y la idea de que esta vez será diferente dieron como origen el “¿Y si, sí?”. Propios y extraños se dejaron arropar por la ilusión, ese fue el reflejo que transmitió una señora que con impermeable rosa, una peluca tricolor y una cartulina echa chicharrón por la lluvia se animó a presumirse ante miles de aficionados congregados en el Estadio Ciudad de México para el México vs Ecuador, que ella también es parte de esta ilusión.

Desde las 17:00 horas se tenía el aviso de tormenta eléctrica en el sur de la capital, solo restaban dos horas para el comienzo del partido. Los relámpagos no espantaron a la afición, y es que si ya nadaron en las aguas negras de la ciudad, abrazaron la tormenta e hicieron a la lluvia parte de los festejos en juegos anteriores, la afición convirtió al clima en el jugador 12 de la cancha.

PUBLICIDAD

REUTERS/Eloisa Sanchez

REUTERS/Eloisa Sanchez

Obligados a permanecer en sus asientos por su seguridad, un grupo ubicado en la cabecera del estadio, en lo alto de la tribuna casi colindando con la pantalla, empezó con la competencia de ruido y volverse hostiles para que Ecuador se sintiera atemorizado ante el Coloso de Santa Úrsula; tambores se desgarraban con cada golpe que la batuta hacía en un compás rítmico, como si se tratara del palpitar del corazón de la afición, pum, pum, pum... acompañado de trompetas agudas que no se distinguían entre el tumulto, pero que sí continuaban con el ritmo para diferenciarlo de las cornetas de plástico.

REUTERS/Raquel Cunha

Si el sonido local era ensordecedor, la afición lo era mas, más vibrante, el cielo oscuro anunció que el juego no empezaría como lo programado, pero las 80 mil 824 voces ahí reunidas no dejaron de cantar cada canción que sonaba, desde Selena, Grupo Frontera, Luis Miguel, Karol G, Danny Ocean hasta “El Sonidito”, todo, absolutamente todo, los ponía a cantar aunque no hubiera letra que entonar, la cuestión era hacer ruido y aunque en algunos momento solo se escuchó el “Eh, eh, eh, eh!”, la gente no dejaba de desgarrarse su garganta, y para ello estaba la pausa de hidratación obligada con cerveza. “Hay tanta lluvia que se puede hacer una ola histórica”, intentó animar el sonido local a manera de entretenimiento, y con una “dinámica de integración” la afición realizó la primera ola en la tribuna.

PUBLICIDAD

REUTERS/Raquel Cunha

REUTERS/Raquel Cunha

El partido empezó a las 20 hrs REUTERS/Carlos Perez Gallardo

Cuando anunciaron la reanudación del juego a las 20:00 hrs, la tribuna reventó al unísono “México, México, México!”, los equipos salieron a calentar y desde que vieron al primer ecuatoriano en el área, el abucheo resopló como si se tratara de una gran trompeta. El sonido local pedía festejar y alentar de manera respetuosa al rival, y sin aventar objetos a la cancha como vasos o hielos “Vive la pasión del futbol con responsabilidad. Durante la celebración evita arrojar vasos, hielo u otros objetos desde las gradas. Toda persona que sea identificada arrojando objetos será retirada”, pero eso solo provocó que la gente gritara “Dale México, dale, dale oh” como muestra de un: “No me vas a decir cómo festejar”. A minutos de empezar el partido, el Coloso tembló con el Payaso de rodeo como advertencia de lo que se avecinaba, solo intercambiar miradas con el de al lado se confirmaba que se movía todo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico fan in the stands before the match REUTERS/Raquel Cunha

El Estadio Azteca vibró cuando el equipo de Aguirre salió a la cancha acompañados del tema “El mexicano es un chingón”; puños en alto en una sincronía perfecta marcaron el compás de la canción, las banderas se sacudieron, los impermeables se volvieron estandartes para recibir al Tri y los vasos agitados estuvieron muy cerca de derramar esa bebida amarga de cebada.

PUBLICIDAD

Mexicanos al grito de guerra

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero

5, 4, 3, 2, 1... se desplegaron las banderas de ambas naciones, jugadores, cuerpo técnico y staff empezaron a tomar sus lugares para vivir uno de los momentos solemnes, la entonación de los himnos. Si desde antes ya todo era hervidero de emociones, el himno solo vino a despertar ese orgullo patriótico: todos de pie, en posición de firmes, solo algunos saludaron la bandera erróneamente, otros más tomaron sus celulares para capturar el momento y más tarde hacerlo viral en redes.

La tribuna declaró una guerra y el enemigo vestía de amarillo, cada que un futbolista con el jersey de este color tocaba el balón, un notorio “buuu” a altos decibeles se escuchaba. Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Gilberto Mora los más ovacionados al momento de anunciar la alineación, pues esa combinación en la cancha prometía “cosas ching**as” como diría por ahí otro personaje.

PUBLICIDAD

El balón rodó y los tamborazos siguieron, los primeros disparos quedaron en un grito ahogado que ansiaba salir ¿Se acuerdan de las recomendaciones para un festejo en armonía? … bueno, en realidad nunca existieron porque así como un mexicano nace donde se le da la gana, también hace lo que se le da la gana. Julián Quiñones marcó el primer tanto y con ello no solo puso brincar a toda la tribuna, sino que todo Santa Úrsula se cimbró al grado de ser detectado como microsismo. Los vasos volaron, la cerveza cayó al de enfrente y la gente aventó muy lejos la sugerencia de festejar respetuosamente.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 General view of heavy rain inside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero

Cuando la afición entonó el nuevo himno “¿y si, sí?“ el héroe que renació en la inauguración volvió a levantarse en alto con una anotación dedicada al cielo: Raúl Jiménez hizo que volviera a llover, lagrimas se derramaron en el Azteca y cervezas también

PUBLICIDAD

Y para hacer sentir a los ecuatorianos que no estaban en casa, el grito homofóbico surgió de inmediato, cada que el portero rival despejaba, el público mandó al carajo la campaña de la Federación Mexicana de Futbol y lo entonó con gusto, tanto que sonó en cuatro ocasiones pero sin suspensión de juego ¿no que no FIFA?.