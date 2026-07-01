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Negativa de Estados Unidos para mantener T-MEC hasta 2042 no genera incertidumbre económica, afirma Ricardo Monreal

Marcelo Ebrard ha precisado que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá no finalizará tras la postura de la administración de Donald Trump

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Negativa de Estados Unidos para mantener T-MEC hasta 2042 no genera incertidumbre económica, afirma Ricardo Monreal. (Crédito: Cámara de Diputados)

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la negativa de Estados Unidos sobre la renovación del T-MEC de manera automática no genera incertidumbre económica para México, ya que se mantendrá vigente hasta 2036, sin embargo, entrará en un proceso de revisiones anuales.

Monreal asegura continuidad comercial

“El Tratado no se termina, continúa otros 10 años, porque así se firmó hace seis“, reafirmó el legislador zacatecano, luego de que el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, diera a conocer la decisión de la administración estadounidense.

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“Los efectos prácticos para que la población pueda entender, es que se mantiene el Tratado de Libre Comercio 10 años más, con el agregado de que será revisado año con año”, comentó el diputado, detallando que esto forma parte de las implicaciones de la decisión de los estadounidenses.

“Lo deseable era que fueran por 16 años; es decir, hasta el 2042, como lo solicitaba México y Canadá”, agregó Monreal, asegurando que la nueva vigencia será 2036 luego de que Donald Trump externara su poca simpatía con el T-MEC.

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EEUU ya interpuso siete recursos de revisión hacia México en el marco del T-MEC (Reuters)
Negativa de Estados Unidos para mantener T-MEC hasta 2042 no genera incertidumbre económica. (Reuters)

Pese a la renuencia del presidente estadounidense, el diputado de Morena aseguró que habrá continuidad comercial, ya que la operación del T-MEC está garantizada.

México y EEUU presentaron observaciones al T-MEC

En cuanto a la revisión, precisó que México propuso 13 casos, entre ellos la eliminación de la cláusula 232 que afectaba con aranceles al aluminio, el acero y otros productos mexicanos, así como la exigencia de reciprocidad en la supervisión laboral, de los cuales ya se resolvió una parte considerable.

Desde el año pasado, se supo que Estados Unidos buscaba introducir cambios al tratado y presentó un total de 54 observaciones, que iban desde cuestiones relacionadas con la vaquita marina y la piratería hasta solicitudes específicas planteadas por el propio país norteamericano.

Qué cambia y qué no tras la decisión de Estados Unidos sobre el T-MEC

Este 1 de julio de 2026, la Comisión de Libre Comercio celebró su reunión conjunta de revisión y Estados Unidos rechazó renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el Tratado permanece en vigor porque no hubo terminación ni denuncia formal de ninguna de las partes.

Cabe destacar que, la decisión no lleva a la extinción automática del T-MEC. El artículo 34.7 del Tratado prevé revisiones anuales obligatorias cuando no existe confirmación unánime, y esa es la ruta que se activa a partir de hoy. Las conversaciones para atender diferencias y buscar ajustes continúan, por lo que, México y Estados Unidos ya confirmaron una tercera ronda bilateral para la semana del 20 de julio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa este miércoles que Washington descarta una ampliación por 16 años y que el acuerdo se evaluará cada año durante la próxima década, tras una reunión virtual trilateral

La decisión de los estadounidenses significa que ninguna parte se retira y la posibilidad de extenderlo sigue abierta hasta 2036. Si los tres gobiernos confirman antes de esa fecha, la vigencia del acuerdo se ampliaría 16 años más. Solo en ausencia total de consenso el T-MEC expiraría el 1 de julio de 2036.

Por un lado, México y Canadá mantienen su apuesta por el acuerdo trilateral, mientras Estados Unidos busca atender lo que considera deficiencias del Tratado y sus déficits comerciales antes de renovarlo en su forma actual.

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