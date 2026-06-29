México refrenda su solidaridad con Venezuela tras el sismo: Roberto Velasco ofrece apoyo durante diálogo con Yván Gil

México refrendó su apoyo al pueblo de Venezuela tras los terremotos y aseguró que mantendrá la ayuda humanitaria mientras sea necesaria.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, reiteró el respaldo del Gobierno de México al pueblo de Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, durante una llamada de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en la que ambos dieron seguimiento a la conversación previa entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Velasco expresó las condolencias de México por las pérdidas humanas ocasionadas por la emergencia y reafirmó el compromiso del país de continuar brindando apoyo humanitario mientras sea necesario.

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Por su parte, Yván Gil agradeció la labor que realizan los elementos mexicanos desplegados en territorio venezolano, quienes permanecen participando en las tareas de búsqueda, rescate y atención a la población afectada.

Llamada oficial.

México mantiene brigadas de rescate y asistencia humanitaria

La Cancillería destacó que, además del personal de las Fuerzas Armadas, en las labores de apoyo participan organizaciones de la sociedad civil, como la Cruz Roja Mexicana y grupos de rescatistas voluntarios, cuya experiencia ha sido fundamental en las operaciones posteriores al desastre.

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El Gobierno mexicano aseguró que continuará honrando su tradición de solidaridad internacional mediante el envío de personal especializado y asistencia para atender las necesidades más urgentes de la población venezolana.

Apoyo que México ha enviado a Venezuela

Como parte del operativo humanitario, México ha desplegado recursos especializados, entre ellos:

250 rescatistas , personal militar y médicos .

Cuatro aeronaves para el traslado de personal y equipo.

Un dron para reconocimiento de zonas afectadas.

Cinco binomios caninos especializados en búsqueda.

Doce toneladas de medicamentos y material de salvamento .

Plantas potabilizadoras y generadores de energía .

Próximo envío de alimentos no perecederos por vía aérea y marítima.

Sheinbaum anuncia una segunda etapa de ayuda humanitaria

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de Venezuela solicitó formalmente un nuevo paquete de apoyo mediante una carta enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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“Claudia Sheinbaum destacó el compromiso de México con la ayuda humanitaria, demostrando que la solidaridad y la cooperación son prioridades ante las emergencias. Crédito: Graciela López Herrera | Cuartoscuro

La mandataria explicó que las autoridades venezolanas requieren principalmente plantas potabilizadoras de agua, plantas generadoras de energía eléctrica y alimentos no perecederos para atender a miles de personas afectadas por los terremotos.

Precisó que el nuevo apoyo será enviado en dos cargamentos: uno mediante transporte aéreo y otro a través de embarcaciones de la Secretaría de Marina, además de coordinar los insumos que llegan a los distintos centros de acopio habilitados en el país.

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Brigada mexicana logra rescates en territorio venezolano

Sheinbaum también destacó que los 250 integrantes de la misión mexicana continúan trabajando en Venezuela y ya han participado en acciones de rescate.

De acuerdo con el informe presentado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la brigada mexicana logró rescatar con vida a dos personas entre los escombros, además de colaborar en diversas labores de recuperación y búsqueda en las zonas más afectadas.

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La brigada mexicana representa la solidaridad de México al llevar apoyo, experiencia y esperanza a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. REUTERS/Henry Romero

La Presidenta señaló que, de ser necesario, México está preparado para enviar más especialistas, al considerar que el país cuenta con amplia experiencia internacional en operaciones de rescate tras desastres naturales.

Solidaridad de México se fortalece ante la emergencia en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados la semana pasada han dejado un saldo preliminar de al menos mil 450 personas fallecidas, más de tres mil heridos y miles de damnificados, por lo que la ayuda internacional se ha convertido en un elemento clave para atender la emergencia y comenzar las labores de reconstrucción.

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Además del respaldo institucional, organizaciones civiles, universidades, rescatistas voluntarios y la comunidad venezolana en México han impulsado centros de acopio para reunir víveres y artículos de primera necesidad.

Con la llamada encabezada por Roberto Velasco y la preparación de una nueva fase de ayuda humanitaria, el Gobierno mexicano reafirmó que mantendrá su colaboración con Venezuela mientras continúen las labores de rescate y atención a las víctimas del desastre.

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