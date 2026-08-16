Durante su gira en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum, visitó la obra del acueducto Victoria II, con el cual buscan atender problemática de agua en la capital del estado. (Crédito: Presidencia)

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Durante su gira en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la obra de construcción del acueducto Victoria II, la cual tendrá un impacto directo en la capital de la entidad con el objetivo de atender la problemática de agua que afecta a la ciudadanía.

Sheinbaum y Américo Villarreal destacan acueducto

Acompañada del gobernador Américo Villarreal, la mandataria comentó que la presa “Vicente Guerrero” que tiene una extensión de 54.7 kilómetros cuenta con una planta potabilizadora, construcción que está a cargo de autoridades federales y estatales.

Mientras que el Gobierno de México tiene a su cargo la construcción del acueducto, con el que buscan garantizar 750 litros por segundo adicionales a los mil 500 actuales.

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“Esta es la presa Vicente Guerrero, que es principalmente para riego, pero ya tiene un acueducto que se hizo cuando el papá de Américo Villarreal fue gobernador, el ingeniero Villarreal. Y ahora estamos haciendo un segundo acueducto que tiene 54.7 kilómetros”, comentó Sheinbaum a través de un video publicado en sus redes sociales.

Sheinbaum supervisa segundo acueducto en Ciudad Victoria para atender problemática de agua. (Foto: Presidencia)

El gobernador de Tamaulipas detalló que esta obra asegura el abasto de agua hasta por 30 años, por lo que se considera una obra estratégica en el estado.

Sheinbaum entrega apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Desde Ciudad Victoria, la mandataria mexicana encabezó la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el cual acumula 3.6 millones de derechohabientes.

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El esquema ofrece 9 mil 582 pesos mensuales durante un año, seguro médico del IMSS y acceso al mercado laboral. Sheinbaum subraya que el objetivo no termina con la beca, sino que la meta es que los jóvenes se queden en el centro de trabajo donde se capacitaron, o que el año de experiencia les abra puertas en otro empleo.

La presidenta enmarcó el programa como una ruptura con lo que llamó los gobiernos neoliberales, en los que la educación operó como mercancía y se dejaron de construir preparatorias y universidades públicas. “El México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando”, dijo.

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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita y destacó a los jóvenes tamaulipecos por sus resultados en las Olimpiadas Nacionales de la Conade y por representar a México en competencias de conocimiento en Corea y Turquía.

Inauguran primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico

La presidenta mexicana apeló a la soberanía para defender a Andrés Manuel López Beltrán. Crédito: Presidencia

Más tarde, la presidenta de México encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, obra que beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes. El recinto sustituye al viejo hospital de la ciudad y eleva de 20 a 37 los consultorios de especialidades, con una farmacia diez veces más grande y el 100% de las claves que le corresponden.

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“Cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave”, afirmó.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que el nuevo hospital suma 250 camas y agrega 20 servicios médicos, entre ellos una sala de hemodinamia, resonancia magnética, hemodiálisis peritoneal e hidroterapia. Precisó que en seis sexenios previos el instituto generó mil 664 camas censables, cifra que los dos periodos de la Cuarta Transformación superarán con más de 2 mil.